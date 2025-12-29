Tại sao ngày càng nhiều người suy thận?: Hóa ra 'sát thủ' hủy diệt thận đang ở trên mâm cơm hàng ngày

Suy thận không phải là một sự kiện xảy ra tức thì, mà là quá trình tàn phá âm thầm của cơ thể từ suy giảm khả năng dự trữ đến suy thận mạn tính và cuối cùng là giai đoạn ure huyết cao (suy thận giai đoạn cuối). Khi thận đã suy, nó không còn khả năng lọc bỏ chất thải, ure và nước dư thừa, khiến cơ thể rơi vào trạng thái tự nhiễm độc. Lúc này, con người chỉ còn cách duy trì sự sống bằng chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận.

Tại sao thận của chúng ta lại "nghỉ hưu" sớm khi người chưa già? Câu trả lời nằm ở chính những gì chúng ta đưa vào miệng mỗi ngày.

6 loại thực phẩm gây suy thận nặng nề mà bạn nên tránh ngay lập tức

Nhiều người coi những món này là đặc sản, nhưng đối với thận, chúng là những gánh nặng kinh khủng.

1. Nội tạng động vật (gan, lòng, não, tràng)

Dù mang hương vị hấp dẫn, nhưng nội tạng động vật chứa hàm lượng purin cao kỷ lục và một lượng lớn cholesterol. Khi đi vào cơ thể, purin chuyển hóa thành acid uric. Nếu tiêu thụ thường xuyên, nồng độ acid uric trong máu tăng cao không chỉ gây ra gout mà còn tạo ra các tinh thể lắng đọng tại cầu thận, trực tiếp gây ra suy thận mãn tính và các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

2. Đồ uống có cồn (rượu, bia)

Khi chúng ta uống rượu, thận phải làm việc quá tải để phân giải và đào thải các chất độc này. Uống rượu bia kéo dài làm rối loạn chức năng lọc của thận, gây mất cân bằng điện giải và làm suy giảm khả năng lọc máu. Những người nghiện rượu nặng thường có tỉ lệ mắc bệnh ure huyết cao hơn hẳn người bình thường.

3. Nước canh hầm (ninh xương, hầm thịt lâu)

Nhiều người lầm tưởng nước canh hầm càng lâu càng bổ, thực tế hoàn toàn ngược lại. Sau nhiều giờ ninh hầm, các chất béo và purin trong thịt, xương tan hết vào nước canh. Thường xuyên uống nước canh đặc này sẽ khiến acid uric tích tụ trong máu, dẫn đến tăng acid uric máu và đau khớp, lâu dần "đầu độc" và làm hỏng nhu mô thận.

4. Nước ngọt có gas

Giới trẻ hiện nay thường dùng nước ngọt thay nước lọc. Đây là thói quen cực kỳ nguy hại. Nước ngọt có gas chứa hàm lượng đường cực cao và calo rỗng, làm tăng độ đặc của máu, gây rối loạn chuyển hóa đường và đạm trong thận, làm tăng lượng acid uric trong nước tiểu, dẫn đến nguy cơ suy thận giai đoạn cuối rất cao.

5. Nước lẩu

Vào mùa đông, món lẩu là lựa chọn số một, nhưng hãy thận trọng. Nước dùng lẩu tích tụ lượng purin khổng lồ từ đủ loại thịt nhúng vào. Thêm vào đó, thói quen vừa ăn, vừa nhúng, vừa trò chuyện kéo dài khiến chúng ta ăn quá mức kiểm soát, gây áp lực nặng nề lên cả dạ dày lẫn thận.

6. Trà đặc sau khi uống rượu

Nhiều người tin rằng trà đặc giúp giải rượu, nhưng đây là một sai lầm chết người. Trà chứa các chất kiềm có tính lợi tiểu mạnh. Nếu uống ngay sau khi dùng rượu, acetaldehyde (một chất trung gian cực độc sinh ra từ rượu) khi chưa kịp phân giải hết sẽ bị trà kéo thẳng vào thận. Chất độc này tấn công trực tiếp vào các ống thận, gây tổn thương thận nghiêm trọng và không thể phục hồi.

4 'vị cứu tinh' giúp dưỡng thận từ thực phẩm

Nếu muốn bồi bổ cho thận, hãy tận dụng "linh dược" từ thiên nhiên:

Cà rốt: Chứa nhiều beta-carotene, chất xơ và pectin. Đông y coi cà rốt là món ăn bổ gan, sáng mắt và đặc biệt là tráng dương bổ thận. Nghiên cứu từ Đại học Harvard cho thấy nam giới ăn nhiều thực phẩm chứa beta-carotene có chất lượng tinh trùng khỏe mạnh và hoạt động mạnh hơn.

Củ sen: Củ sen nấu chín có tác dụng bổ tâm, ích thận, nuôi dưỡng khí huyết và phục hồi sức khỏe cho người suy nhược.

Đậu đũa: Hạt đậu đũa có hình dáng giống như quả thận. Trong Đông y, nó được dùng để kiện tỳ, bổ thận, đặc biệt hữu hiệu cho người bị thận hư, di tinh hoặc các vấn đề về bài tiết.

Hoài sơn (củ mài): Được mệnh danh là "nhân sâm tự nhiên". Hoài sơn không chỉ tốt cho dạ dày mà còn có tác dụng sinh tân, ích phế, bổ thận sáp tinh, giúp duy trì tinh khí trong cơ thể.

Các phương pháp 'dưỡng thận' tại nhà

Ngoài việc ăn uống, hãy thực hiện 3 động tác sau để kích hoạt năng lượng cho thận:

Xoa tai (nhĩ châm): Dùng tay vò, kéo, xoa toàn bộ tai trong 3 phút. Khi tai đỏ và nóng lên, khí huyết sẽ thông suốt đến tận vùng lưng và cổ, vì trong Đông y "tai là cửa ngõ của thận".

Xoa thắt lưng và huyệt Bát liêu: Chà xát từ vùng Mệnh môn (sau rốn) xuống tận xương cùng (khu vực huyệt Bát liêu) khoảng 200-300 lần cho đến khi nóng ran. Động tác này giúp ôn thận, tráng dương và giải quyết các vấn đề về hệ tiết niệu.

Bài tập nhíu hậu môn: Động tác này kích hoạt mạch Đốc (bể chứa các mạch dương), giúp điều hòa khí huyết toàn thân, nâng cao trung khí và bảo vệ chức năng của các tạng phủ nội tạng.