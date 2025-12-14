10 thực phẩm là khắc tinh của ung thư đại tràng

Ung thư đại tràng nhiều năm qua đã trở thành một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến nhất, đồng thời ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ. Xu hướng này buộc các bác sĩ phải xem xét kỹ hơn những thói quen hằng ngày ảnh hưởng đến sức khỏe đại tràng từ rất sớm, trước khi các triệu chứng xuất hiện.

Theo các chuyên gia, thực phẩm là yếu tố dễ điều chỉnh nhất. Trên Instagram, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Saurabh Sethi (Ấn Độ) gợi ý 10 loại thực phẩm có thể âm thầm giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

Ảnh: Deposit Photos

Đậu và đậu lăng

Nhóm cây họ đậu này giàu chất xơ và tinh bột kháng, giúp chất thải di chuyển nhanh hơn qua ruột già, nuôi dưỡng lợi khuẩn. Khi lên men tinh bột kháng, vi khuẩn đường ruột tạo ra các axit béo chuỗi ngắn như butyrate - chất có thể giảm viêm và hỗ trợ các tế bào đại tràng khỏe mạnh. Một phân tích tổng hợp lớn trên European Journal of Epidemiology cho thấy người ăn nhiều cây họ đậu (khoảng 100 g/ngày) có nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn khoảng 21% so với nhóm ăn ít nhất.

Bông cải xanh và các loại rau họ cải

Rau họ cải chứa glucosinolate - hợp chất có thể chuyển hóa thành sulforaphane và nhiều chất khác giúp cơ thể khử độc các tác nhân gây ung thư, giảm viêm và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào tại đại tràng.

Các loại quả mọng

Quả mọng giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, giúp trung hòa các gốc tự do và giảm stress oxy hóa - những yếu tố liên quan đến sự hình thành khối u. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy sau khi 25 bệnh nhân ung thư đại trực tràng sử dụng chiết xuất việt quất trong 7 ngày, tốc độ phát triển tế bào ung thư giảm khoảng 7%.

Yến mạch, lúa mạch và quinoa

Các loại ngũ cốc nguyên hạt này chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp chất thải di chuyển nhanh hơn và giảm thời gian tế bào đại tràng tiếp xúc với các chất gây ung thư. Chất xơ hòa tan cũng là nguồn nuôi dưỡng lợi khuẩn, từ đó tạo ra các axit béo chuỗi ngắn có tác dụng bảo vệ đại tràng.

Rau xanh

Rau bina, cải xoăn và các loại rau lá xanh khác giàu chất chống oxy hóa và folate, giúp sửa chữa ADN và giảm stress oxy hóa trong tế bào đại tràng. Hàm lượng chất xơ dồi dào cũng hỗ trợ nhu động ruột đều đặn và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Tỏi

Tỏi chứa các hợp chất chứa lưu huỳnh và flavonoid, được cho là có tác dụng giảm viêm và ức chế sự hình thành chất gây ung thư trong ruột.

Hành tây

Giống như tỏi, hành tây chứa nhiều chất xơ prebiotic và flavonoid, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh - yếu tố quan trọng đối với hệ miễn dịch và sức khỏe đại tràng.

Cà chua

Cà chua chứa lycopene và carotenoid, các chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào khỏi tổn thương ADN do oxy hóa - nguyên nhân dẫn đến ung thư.

Sữa chua và thực phẩm lên men

Các thực phẩm chứa lợi khuẩn (như sữa chua, kefir, kim chi) hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột cân bằng, giúp giảm viêm và cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ ở đại tràng.

Các loại hạt và hạt giống

Hạt cung cấp chất béo lành mạnh, phytosterol và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Một phân tích hệ thống đăng trên European Journal of Epidemiology cho thấy mỗi khẩu phần hạt tiêu thụ hằng ngày có liên quan đến việc giảm khoảng 33% nguy cơ ung thư đại trực tràng ở một số nhóm dân số.