Hay đau ở vị trí này coi chừng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư nguy hiểm

Đau lưng dưới cũng có thể xảy ra khi ung thư ở một cơ quan lân cận, chẳng hạn như ung thư đại tràng , phát triển đủ lớn để gây áp lực lên cột sống. Ít phổ biến hơn, cơn đau có thể do ung thư cột sống hoặc chính tủy sống gây ra, gây chèn ép thần kinh hoặc tổn thương xương.

Mặc dù ung thư là một trong những nguyên nhân ít có khả năng gây đau lưng dưới nhất, nhưng có thể nghi ngờ nếu cơn đau trở nên trầm trọng hơn, xảy ra vào ban đêm hoặc khi thức dậy vào buổi sáng, hoặc kèm theo mất kiểm soát bàng quang hoặc đại tiện. Các xét nghiệm hình ảnh thường có thể phát hiện khối u và giúp chẩn đoán ung thư cột sống.

1. Di căn cột sống

Di căn cột sống là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây đau lưng dưới ở những người mắc bệnh ung thư. Đây là tình trạng ung thư đã lan rộng (di căn) từ khối u ở một bộ phận khác của cơ thể đến cột sống. Đây là một tình trạng tương đối phổ biến, ảnh hưởng đến từ 5% đến 30% số người mắc bệnh ung thư.

Di căn cột sống thường phát triển ở xương cột sống giữa lưng hoặc cột sống thắt lưng dưới. Ít phổ biến hơn, di căn đến cột sống cổ, hoặc chính tủy sống sẽ là vị trí di căn.

Di căn cột sống có thể xảy ra với bất kỳ loại ung thư nào nhưng phổ biến nhất với:

• Ung thư vú

• Ung thư phổi

• Ung thư đường tiêu hóa, bao gồm ung thư đại trực tràng

• Ung thư tuyến tiền liệt

• Ung thư thận

• Ung thư tuyến giáp

2. Ung thư xương nguyên phát

Ung thư xương nguyên phát là ung thư bắt nguồn từ xương, có thể bắt đầu từ các tế bào gọi là nguyên bào xương.

Nhiều loại ung thư khác nhau có khả năng ảnh hưởng đến xương cột sống, bao gồm:

• Ung thư xương

• U mô liên kết Ewing

• U sụn

• U xơ xương

• Bệnh đa u tủy

• U nguyên bào

• U lympho nguyên phát ở xương

• Bệnh bạch cầu tủy cấp tính (AML)

Đau lưng đôi khi có thể là triệu chứng duy nhất của một số bệnh ung thư, như u lympho và bệnh bạch cầu.

3. Khối u tủy sống nguyên phát

Các khối u tủy sống nguyên phát rất hiếm gặp. Chúng bao gồm các khối u nội tủy phát triển bên trong tủy sống và chiếm 20% đến 30% tổng số khối u tủy sống nguyên phát. Ngoài ra, còn có khối u tủy phát triển bên ngoài tủy sống, chẳng hạn như rễ thần kinh tủy sống hoặc các mô xung quanh tủy sống và não được gọi là màng não.

Những khối u này thường có thể lành tính (không phải ung thư) nhưng cũng có thể trở thành ác tính (ung thư).

Các khối u tủy nguyên phát bao gồm:

• U nguyên bào đệm (loại u tủy sống phổ biến nhất)

• U tế bào hình sao

• U nguyên bào thần kinh đệm

• U thần kinh đệm

• Khối u tế bào mầm (ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh chưa trưởng thành)

Các khối u ngoài tủy nguyên phát bao gồm:

• U màng não (ung thư màng não)

• U tế bào Schwann (một khối u ở các sợi thần kinh xung quanh tủy sống)

• Khối u bao thần kinh ngoại biên ác tính (ảnh hưởng đến màng bao quanh tế bào thần kinh gọi là bao myelin).

Dấu hiệu đau lưng dưới là ung thư

Ung thư có thể gây đau lưng dưới theo nhiều cách khác nhau. Đau có thể do chèn ép dây thần kinh cột sống, gây đau lan tỏa và các triệu chứng khác. Đau cũng có thể xảy ra khi khối u làm yếu xương, gây gãy xương bệnh lý ở cột sống và đau xương.

Các triệu chứng của bệnh ung thư ảnh hưởng đến cột sống và tủy sống bao gồm:

• Đau lưng hoặc đau cột sống: Cơn đau có thể âm ỉ và nhức nhối hoặc đột ngột và dữ dội. Cơn đau có xu hướng trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm, khi thức dậy vào buổi sáng, hoặc khi thực hiện một số tư thế hoặc chuyển động nhất định (như nằm xuống, vặn mình, leo cầu thang).

• Thay đổi hình dạng cột sống: Bao gồm cả tình trạng cột sống bị cong (gù lưng) hoặc độ cong quá mức ở lưng dưới (lưng còng).

• Cảm giác bất thường: Bao gồm cảm giác tê, nóng rát, ngứa ran, kim châm ở cánh tay, chân hoặc ngực, được gọi là dị cảm.

• Tiểu tiện và đại tiện không tự chủ.

• Yếu hoặc liệt: Tình trạng này thường ảnh hưởng đến chân, khiến việc đi lại trở nên khó khăn hoặc có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp các kỹ năng vận động tinh, chẳng hạn như viết.

Vì đau lưng thường liên quan đến ung thư giai đoạn tiến triển, người bệnh cũng có thể gặp các triệu chứng như sốt mãn tính, đổ mồ hôi đêm, mệt mỏi dai dẳng và sụt cân ngoài ý muốn.

Trong trường hợp nào cần đi khám sớm?

• Tiền sử cá nhân hoặc gia đình mắc bệnh ung thư.

• Đau lưng không thuyên giảm dù đã vật lý trị liệu.

• Đau lưng kèm theo các triệu chứng như sụt cân, sốt, đổ mồ hôi đêm hoặc các vấn đề về thần kinh.

Đau lưng dưới rất có thể là hậu quả của một loại ung thư tiến triển đã di căn từ một nơi khác trong cơ thể. Các loại ung thư xương nguyên phát như u xương ác tính và u lympho cũng có thể gây đau lưng, tương tự như các loại ung thư hiếm gặp ảnh hưởng đến tủy sống, chẳng hạn như u màng não thất và u màng não.

Nếu nghi ngờ, ung thư có thể được chẩn đoán bằng xét nghiệm máu, chụp chiếu và sinh thiết khối u.