5 loại trà thảo mộc hỗ trợ thải độc gan, thận

Gan và thận là hai cơ quan giữ vai trò trung tâm trong việc lọc độc tố, chuyển hóa dinh dưỡng và bài tiết chất thải ra ngoài cơ thể. Khi hoạt động của chúng bị quá tải hoặc suy yếu, nhiều rối loạn có thể xảy ra, từ mỡ gan, viêm gan đến suy giảm chức năng thận. Bên cạnh chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, một số loại trà thảo mộc quen thuộc có thể góp phần giảm áp lực cho gan, thận nhờ đặc tính chống viêm, lợi tiểu và chống oxy hóa.

Trà xanh

Trà xanh từ lâu đã trở thành thức uống phổ biến ở Việt Nam, không chỉ mang lại cảm giác sảng khoái mà còn chứa hàm lượng polyphenol cao, đặc biệt là EGCG. Các nghiên cứu lâm sàng ghi nhận việc uống trà xanh đều đặn giúp cải thiện men gan, giảm mỡ gan và hạn chế viêm. Một số nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy trà xanh có khả năng bảo vệ thận trước tác động của stress oxy hóa. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo không nên lạm dụng chiết xuất trà xanh đậm đặc vì có nguy cơ gây tăng men gan. Với thói quen uống 1-2 chén trà xanh mỗi ngày, cơ thể có thể nhận được lợi ích mà vẫn an toàn.

Trà atiso

Trà atiso tăng cường hiệu quả thải độc gan, cải thiện men gan.

Atiso vốn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, đặc biệt ở Đà Lạt, nơi lá và hoa được sử dụng làm trà hoặc nấu nước uống. Atiso chứa cynarin và các chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng lợi mật, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc đào thải độc tố. Một số nghiên cứu nhỏ trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ cho thấy atiso có thể giúp giảm cholesterol và cải thiện men gan. Với đặc tính lợi tiểu nhẹ, atiso cũng hỗ trợ thận trong việc bài tiết chất thải. Tuy nhiên, người bị tắc mật hoặc sỏi mật nên thận trọng khi dùng thường xuyên.

Trà gừng

Gừng là loại gia vị quen thuộc, đồng thời cũng được dùng như một vị thuốc dân gian. Khi pha trà, gừng giúp làm ấm cơ thể, tăng tuần hoàn máu và hỗ trợ tiêu hóa. Các nghiên cứu hiện đại cho thấy chiết xuất gừng có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, từ đó có thể gián tiếp hỗ trợ gan và thận, đặc biệt ở người có hội chứng chuyển hóa. Một nghiên cứu tại Iran trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ cho thấy bổ sung gừng làm giảm men gan và cải thiện độ nhạy insulin. Trà gừng dễ pha chế, thích hợp dùng sau bữa ăn, nhưng cần hạn chế với người bị viêm loét dạ dày hoặc đang sử dụng thuốc chống đông máu.

Trà lá sen

Lá sen được dùng từ lâu trong y học cổ truyền với tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và hỗ trợ giảm mỡ máu. Nhiều nghiên cứu tại châu Á cho thấy hoạt chất nuciferin trong lá sen có thể giảm tích tụ mỡ trong gan và cải thiện chuyển hóa lipid. Ngoài ra, tính lợi tiểu của lá sen giúp thận đào thải dịch dư thừa hiệu quả hơn. Ở Việt Nam, trà lá sen thường được phơi khô, hãm uống vào mùa hè để giải nhiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị không nên dùng liên tục liều cao vì có thể gây mất cân bằng điện giải, đặc biệt ở người có bệnh thận mạn.

Trà râu ngô

Trà râu ngô lợi tiểu, có tác dụng tốt trong việc đào thải độc tố qua thận.

Râu ngô là nguyên liệu rất dễ tìm ở chợ và thường được nấu thành nước uống giải nhiệt. Y học cổ truyền coi râu ngô như một vị thuốc lợi tiểu, trong khi các nghiên cứu hiện đại cũng xác nhận hoạt chất flavonoid và saponin trong râu ngô có khả năng làm tăng lưu lượng nước tiểu, hỗ trợ đào thải độc tố qua thận. Một số báo cáo còn ghi nhận tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp và kiểm soát đường huyết, gián tiếp giảm gánh nặng cho gan. Dù vậy, bác sĩ khuyến cáo không nên lạm dụng với liều quá cao hoặc uống thay nước lọc hoàn toàn, vì có thể gây mất kali và ảnh hưởng cân bằng dịch cơ thể.

Theo các chuyên gia, các loại trà thảo mộc kể trên chỉ nên được coi là biện pháp hỗ trợ. Hiệu quả còn phụ thuộc vào cơ địa, tình trạng bệnh lý và liều lượng sử dụng. Người có bệnh gan hoặc thận mạn tính cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày. Quan trọng hơn, lối sống lành mạnh với chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế rượu bia, cùng việc vận động thường xuyên mới là nền tảng bảo vệ gan, thận lâu dài.