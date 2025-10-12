4 dấu hiệu thận yếu dễ bỏ qua ở người trẻ

Thay đổi thói quen tiểu tiện

Đi tiểu nhiều hơn hai lần vào ban đêm là chỉ dấu cho thấy sức khỏe thận đang có vấn đề.

Dấu hiệu đầu tiên là sự thay đổi trong thói quen tiểu tiện. Một số người nhận thấy họ đi tiểu nhiều hơn vào ban đêm, lượng nước tiểu tăng hoặc ngược lại, giảm rõ rệt. Nước tiểu nổi bọt có thể cho thấy protein bị rò rỉ qua màng lọc thận là biểu hiện của protein niệu. Nếu nước tiểu chuyển màu đỏ, nâu hoặc sẫm, đó có thể là dấu hiệu có máu hoặc chất thải tích tụ. Sự thay đổi này thường diễn ra âm thầm nên dễ bị nhầm với mất ngủ, uống nước nhiều hoặc nhiễm trùng tiểu nhẹ.

Mệt mỏi, yếu người

Khi thận lọc kém, độc tố tích tụ trong máu khiến cơ thể thiếu ô xy, dẫn đến cảm giác kiệt sức, lờ đờ, khó tập trung. Thận yếu cũng làm giảm sản xuất erythropoietin, hormone kích thích tạo hồng cầu, gây thiếu máu nhẹ và mệt mỏi kéo dài. Nhiều người trẻ thường đổ lỗi cho làm việc quá sức hay thiếu ngủ mà không biết rằng đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh thận sớm.

Phù nề mắt hoặc chân tay

Khi chức năng lọc của thận suy giảm, cơ thể giữ lại natri và nước, gây sưng mí mắt vào buổi sáng, sưng mắt cá chân hoặc bàn chân vào cuối ngày. Ở người trẻ, hiện tượng này thường bị cho là do ăn mặn, đứng lâu hay mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu sưng kéo dài hoặc kèm tăng cân bất thường, rất có thể thận đang gặp vấn đề.

Ngứa, khô da

Da khô, ngứa nhiều, đặc biệt là về đêm, là dấu hiệu thận yếu ít người ngờ đến.

Ngứa hoặc khô da là dấu hiệu ít người ngờ đến. Khi thận không loại bỏ được phosphat và ure, các chất này tích tụ trong máu, kích thích da và dây thần kinh ngoại biên, gây ngứa dai dẳng, đặc biệt vào ban đêm. Theo Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ, ngứa do bệnh thận thường không giảm khi dùng kem dưỡng hay thuốc bôi thông thường, khiến nhiều người trẻ nhầm lẫn với dị ứng hoặc thay đổi thời tiết mà bỏ qua nguyên nhân thật sự từ bên trong.