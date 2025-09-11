5 món ăn uống nhiều dễ 'nuôi' sỏi trong thận

Sỏi thận là khối cứng gồm khoáng chất và muối hình thành trong thận. Bệnh không chỉ gây đau mà còn có nguy cơ tái phát cao sau điều trị. Chế độ ăn uống kém là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh sỏi thận. Một số thực phẩm nên hạn chế để phòng bệnh, nhất là người đã từng bị sỏi canxi oxalat hoặc sỏi axit uric.

Thực phẩm giàu oxalat gồm rau bina, củ dền, các loại hạt, chocolate. Chúng có chứa oxalat, có thể kết hợp với canxi trong thận, tạo thành sỏi cứng, gây đau, đặc biệt là sỏi canxi oxalat - loại sỏi phổ biến nhất. Chọn trái cây và rau củ ít oxalat như dưa hấu, dưa chuột, chuối, súp lơ, nho để giảm hấp thu chất này.

Thực phẩm giàu natri (muối) ăn nhiều không tốt cho cả người khỏe mạnh và người từng bị sỏi thận. Quá nhiều muối làm tăng bài tiết canxi vào nước tiểu - yếu tố chính gây hình thành sỏi canxi.

Thực phẩm chế biến sẵn, súp đóng hộp, đồ ăn nhanh nên hạn chế, thay vào đó ưu tiên các thực phẩm tươi và nấu ăn tại nhà. Tự nấu giúp kiểm soát lượng muối tiêu thụ, ưu tiên các loại thảo mộc, nước cốt chanh hoặc gia vị nhẹ để cải thiện khẩu vị.

Thực phẩm giàu purin (cá mòi, cá cơm, nội tạng động vật, bia) rất giàu purin. Acid uric là một chất thải được tạo ra trong quá trình phân hủy purin. Quá nhiều axit uric trong cơ thể dẫn đến hình thành những viên sỏi nhỏ, có thể gây đau dữ dội khi đi tiểu và có máu trong nước tiểu.

Protein động vật như thịt đỏ, nội tạng động vật, hải sản có vỏ gây ra hai tác động. Nó khiến cơ thể sản xuất nhiều axit uric hơn đồng thời làm giảm citrate giúp ngăn ngừa sỏi thận và có thể ngăn ngừa sự phát triển của sỏi ở người đang mắc bệnh.

Đạm động vật cũng làm axit hóa nước tiểu, tăng nguy cơ hình thành sỏi. Để bổ sung đủ protein, bạn có thể thay thế bằng đậu Hà Lan khô, đậu lăng, đậu phộng và đậu phụ.

Nước ngọt, nước ép đóng chai chứa nhiều đường bổ sung, làm tăng bài tiết canxi, còn axit photphoric trong nước ngọt có ga thúc đẩy hình thành sỏi.

Nạp quá nhiều đường còn dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau như huyết áp cao, kháng insulin và béo phì, tất cả đều làm tăng tỷ lệ hình thành sỏi thận. Ngoài nước lọc, chọn nước có ga không đường hoặc pha với nước cốt chanh tươi đều là những đồ uống lành mạnh hơn.