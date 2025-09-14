5 thói quen hại thận khủng khiếp nhưng nhiều người mắc phải

1. Ăn/uống quá nhiều protein

Nạp quá nhiều protein là thói quen "lành mạnh" được nhắc đến nhiều nhất nhưng lại có thể gây hại cho thận. Điều này thường xảy ra ở những người tập thể dục cường độ cao.

Ăn/uống gấp đôi hoặc gấp ba lượng protein được khuyến nghị sẽ không giúp tăng cơ mà chỉ khiến thận của bạn phải làm việc nhiều hơn.

Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Thận học Mỹ (JASN) đã chỉ ra mối liên hệ giữa chế độ ăn giàu protein với nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính mới khởi phát, vì thận chịu trách nhiệm lọc protein từ máu. Theo thời gian, áp lực này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng.

Tim Pflederer, bác sĩ chuyên khoa thận, giám đốc y khoa của Evergreen Nephrology cho biết thêm rằng, protein tiêu thụ từ thịt động vật đặc biệt nguy hiểm đối với những người mắc bệnh thận mãn tính.

Tất nhiên, việc loại bỏ hoàn toàn protein khỏi chế độ ăn uống của bạn sẽ phản tác dụng. Đó là lý do tại sao chuyên gia khuyên bạn nên bỏ nguồn protein động vật và chuyển sang protein thực vật như các loại đậu, đậu nành, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt như hạt diêm mạch và đậu lăng.

Các chuyên gia khuyên bạn, nên theo dõi lượng protein nạp vào, chỉ nên tiêu thụ 0,8-1gr cho 1kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày, trừ khi bác sĩ yêu cầu khác.

2. Dùng thực phẩm chức năng

Các bác sĩ cảnh báo rằng, một số loại thực phẩm bổ sung, đặc biệt là khi dùng ở liều cao, có thể gây hại cho thận.

Nghệ, vitamin C và canxi liều cao đều có thể gây sỏi thận, trong khi vitamin D có thể gây ra vấn đề cho những người mắc bệnh thận mãn tính.

Thực phẩm bổ sung kali cũng có thể gây nguy hiểm cho người mắc bệnh thận mãn tính, bao gồm cả những người đang chạy thận nhân tạo, phải theo dõi lượng kali nạp vào cơ thể để ngăn ngừa tình trạng tích tụ kali trong máu.

Thực phẩm bổ sung không hẳn là xấu. Nhưng trước khi sử dụng bất kỳ loại nào, cần trao đổi với bác sĩ để được giải thích bất kỳ tác dụng phụ hoặc tương tác thuốc tiềm ẩn nào.

3. Uống trà thải độc

Trà thải độc được quảng cáo là có thể loại bỏ độc tố và chất thải dư thừa ra khỏi cơ thể, đồng thời thúc đẩy giảm cân. Tuy nhiên, những sản phẩm này có thể gây hại cho thận.

Thứ nhất, những loại trà này chứa chất lợi tiểu, làm tăng lượng nước tiểu (do đó dẫn đến "giảm cân" nhanh chóng). Điều này có thể dẫn đến mất nước và mất cân bằng điện giải, cả hai đều gây áp lực lên thận.

Trà thải độc thường chứa các thành phần thảo dược không được kiểm soát có thể gây hại cho thận.

Phương pháp thải độc tốt nhất chính là tăng cường chức năng của thận. Vì vậy, hãy hỗ trợ thận bằng việc thường xuyên bổ sung thực phẩm giàu chất xơ và nước.

4. Uống quá nhiều nước

Bạn có thể bị thừa nước, đặc biệt là khi uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn.

Thận có trách nhiệm cân bằng lượng nước và chất điện giải (như natri) trong cơ thể, nhưng chúng chỉ có thể xử lý khoảng 0,8 đến 1 lít nước mỗi giờ. Nếu bạn uống nước nhanh hơn tốc độ lọc của thận, chất điện giải trong máu có thể bị pha loãng.

Natri giúp điều chỉnh sự cân bằng chất lỏng bên trong và bên ngoài tế bào, nếu hàm lượng này quá ít, nó có thể gây ra tình trạng viêm. Điều này có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm cả não, có thể dẫn đến một số triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí trong những trường hợp rất hiếm, có thể đe dọa tính mạng.

Nguyên tắc chung của là nên uống nước khi cảm thấy khát. Nước tiểu có màu vàng nhạt chứng tỏ cơ thể đã được cung cấp đủ nước.

5. Dùng thuốc giảm đau

Thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) như aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin) và naproxen (Aleve) là những loại thuốc không kê đơn được sử dụng để giảm đau, giảm viêm và hạ sốt.

Vì chúng rất dễ mua nên nhiều người có thói quen sử dụng không kiểm soát. Tuy nhiên, lạm dụng thuốc giảm đau là "con đường nhanh nhất dẫn đến suy thận".

Thuốc giảm đau hạn chế lưu lượng máu qua các động mạch thận, theo thời gian sẽ làm suy yếu quá trình lọc và điều đó có thể dẫn đến suy giảm chức năng thận nếu sử dụng trong thời gian dài, ngay cả khi sử dụng thường xuyên với liều lượng thấp.

Thậm chí có những người bị tổn thương thận cấp tính sau khi chỉ uống 2 viên Advil mỗi ngày trong 3 tuần liên tục.

Hãy chỉ dùng thuốc giảm đau cho những lúc thực sự cần thiết. Đối với những cơn đau nhức hằng ngày, chỉ nên giãn cơ, ngủ đủ giấc và bù nước. Chườm đá và chườm nóng có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu mà không gây hại cho thận.

Đừng quên kiểm tra thận

Bệnh thận mạn tính có thể được phát hiện ở giai đoạn sớm bằng xét nghiệm máu và nước tiểu đơn giản. Hai xét nghiệm này có thể xác định sớm những người bị tổn thương thận để có thể thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn, bao gồm cả biến chứng suy thận có thể cần phải ghép thận hoặc chạy thận nhân tạo.

Để duy trì lối sống lành mạnh cho thận, hãy tránh xa thuốc lá, chất kích thích, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, theo dõi lượng natri nạp vào và theo dõi chỉ số huyết áp.