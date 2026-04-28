Chia sẻ của người đàn ông 42 tuổi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn: Không có triệu chứng

Khám sức khỏe định kỳ, phát hiện ung thư tuyến giáp di căn

Anh Tuấn (42 tuổi, Việt kiều Mỹ) về Việt Nam khám sức khỏe định kỳ, bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp đã di căn hai bên hạch cổ. Người bệnh được phẫu thuật và tiếp tục điều trị bằng i-ốt phóng xạ.

Anh Tuấn cho biết, trước đó, anh sinh hoạt hoàn toàn bình thường, không đau họng, không sờ thấy khối u vùng cổ. Tuy nhiên, tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7, kết quả siêu âm ghi nhận tuyến giáp có tới 7 ổ u, kích thước lớn nhất 14x11 mm, được đánh giá TIRADS 5 – mức nguy cơ ung thư lên đến 87%. Đồng thời, các hạch vùng cổ cũng có dấu hiệu sưng bất thường.

Kết quả sinh thiết u giáp thùy trái và hạch cổ sau đó xác định anh mắc ung thư tuyến giáp dạng nhú, đã di căn hạch. Chia sẻ về tình huống của mình, anh Tuấn cho biết bản thân rất bất ngờ bởi dù duy trì khám sức khỏe hằng năm nhưng trước đây chỉ thực hiện xét nghiệm máu, không siêu âm tuyến giáp.

Người bệnh rất bất ngờ khi biết mình mắc ung thư tuyến giáp.

Ung thư tuyến giáp: Phẫu thuật trong 60 phút, bảo tồn chức năng giọng nói

Sau khi hội chẩn, bác sĩ CKI Lê Ngọc Vinh, khoa Ngoại Ung bướu, đã lên kế hoạch phẫu thuật cắt tuyến giáp kết hợp nạo hạch cổ nhóm trung tâm.

Trong quá trình mổ, ê kíp đặc biệt chú trọng bảo tồn dây thần kinh quặt ngược thanh quản – cấu trúc quan trọng giúp duy trì giọng nói – nhằm hạn chế tối đa nguy cơ khàn tiếng hoặc mất giọng sau phẫu thuật. Đồng thời, các tuyến cận giáp cũng được giữ lại để tránh rối loạn chuyển hóa canxi.

Nhờ ứng dụng dao siêu âm Harmonic, ca mổ diễn ra thuận lợi, giảm chảy máu và hạn chế tổn thương mô. Sau khi kiểm tra đảm bảo các hạch được nạo sạch, ê kíp tiến hành đặt dẫn lưu và khâu vết mổ đảm bảo tính thẩm mỹ. Toàn bộ quá trình phẫu thuật hoàn thành chỉ sau khoảng 60 phút.

Sau phẫu thuật, anh Tuấn hồi phục tốt, nói chuyện bình thường, không tê tay chân và có thể ăn uống nhẹ. Sau 12 giờ theo dõi, tình trạng ổn định, người bệnh được xuất viện.

Theo kế hoạch điều trị, sau khi vết mổ lành, anh sẽ tiếp tục sử dụng i-ốt phóng xạ nhằm tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại, giảm nguy cơ tái phát. Anh cũng quyết định ở lại Việt Nam điều trị dứt điểm trước khi quay trở lại Mỹ.

Ung thư tuyến giáp: Âm thầm nhưng tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm

Theo bác sĩ Lê Ngọc Vinh, ung thư tuyến giáp là tình trạng các tế bào tuyến giáp phát triển bất thường và trở nên ác tính. Đây là một trong số ít các loại ung thư có tiên lượng khá tốt, kể cả khi đã di căn hạch, nếu được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ở giai đoạn sớm, khi khối u còn nhỏ và chưa lan rộng, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt gần như tuyệt đối. Ngay cả khi bệnh đã di căn hạch vùng cổ, tỷ lệ sống vẫn duy trì ở mức rất cao. Tuy nhiên, nếu chậm trễ trong chẩn đoán, tế bào ung thư có thể lan xa đến phổi, não hoặc các cơ quan khác, làm giảm hiệu quả điều trị và chất lượng sống.

Điều đáng lưu ý là ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi siêu âm hoặc kiểm tra sức khỏe tổng quát. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể bắt đầu nhận thấy khối u vùng cổ, khàn giọng kéo dài hoặc nổi hạch bất thường.

Khuyến cáo: Khám sức khỏe không nên chỉ dừng ở xét nghiệm máu

Từ trường hợp của anh Tuấn, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi khám sức khỏe định kỳ. Việc chỉ thực hiện xét nghiệm máu có thể bỏ sót nhiều bệnh lý tiềm ẩn, đặc biệt là các tổn thương dạng khối u.

Siêu âm là phương pháp đơn giản nhưng có giá trị cao trong việc phát hiện sớm bất thường tại tuyến giáp. Khi phát hiện nghi ngờ, người bệnh sẽ được chỉ định chọc hút kim nhỏ để xác định tính chất khối u, từ đó có hướng điều trị phù hợp.

Bên cạnh đó, mỗi người cần duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế tiếp xúc với tia phóng xạ và hóa chất độc hại, ăn uống cân đối và tập luyện thường xuyên. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần giảm nguy cơ mắc ung thư nói chung và ung thư tuyến giáp nói riêng.