Người đàn ông sống lại sau 40 tiếng không có nhịp tim

Câu chuyện sống sót thần kỳ của người đàn ông 40 tuổi thu hút sự chú ý sau khi bác sĩ Lư Hiểu, Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện trực thuộc số 2 của Trường Y Đại học Chiết Giang, chia sẻ trên Weibo hôm 20/4.

"Một bệnh nhân không có nhịp tim trong hai ngày, được duy trì sự sống bằng ECMO, cuối cùng đã có thể tự đi bộ khi xuất viện sau quá trình điều trị của chúng tôi. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước", bác sĩ Lư viết.

Theo bác sĩ Lư, bệnh nhân được đưa tới bệnh viện địa phương trong tình trạng tức ngực, khó thở trước khi bất ngờ rơi vào trạng thái ngừng tim, ngừng hô hấp. Bệnh nhân sau đó được chẩn đoán mắc viêm cơ tim tối cấp. Trước đó, người này có biểu hiện cảm lạnh, cho thấy khả năng liên quan đến nhiễm virus.

Bác sĩ cho hay khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng rung thất kéo dài, đồng nghĩa không có nhịp tim hiệu quả. Gần 10 lần sốc điện đều không thể khôi phục nhịp tim, buộc các bác sĩ phải sử dụng thiết bị để duy trì huyết áp cho bệnh nhân.

"Nhóm bác sĩ tim mạch cũng đã đặt một máy bơm bóng đối xung động mạch chủ để tăng cung lượng tim và ngăn ngừa huyết khối. Nếu không có nhịp tim hoạt động, cục máu đông có thể hình thành nhanh chóng, dẫn đến tử vong", bác sĩ Lư mô tả.

Ông cũng cho biết thêm trong hơn 40 giờ, bệnh nhân hầu như không có nhịp tim độc lập, bám víu vào sự sống nhờ ECMO và sự chăm sóc suốt ngày đêm từ đội ngũ y tế.

ECMO là một thiết bị hỗ trợ sự sống hoạt động như một trái tim và phổi nhân tạo, bổ sung oxy và loại bỏ carbon dioxide khỏi nguồn cung cấp máu cho những người bị suy chức năng các cơ quan. Thiết bị này thường được sử dụng để hỗ trợ tạm thời cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim và những người trải qua phẫu thuật ghép tim, phổi.

Sau hơn 40 giờ, chức năng tim của bệnh nhân dần hồi phục, nhịp tim trở lại bình thường. Hỗ trợ ECMO tiếp tục được duy trì thêm 10 ngày trước khi rút hoàn toàn. Bệnh nhân sau đó được chuyển sang khoa tim mạch để tiếp tục điều trị.

Khoảng 20 ngày sau, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, không để lại di chứng đáng kể và có thể tự đi bộ khi xuất viện. Gia đình sau đó đã gửi tặng bệnh viện một bức trướng bằng lụa để bày tỏ lòng biết ơn.

"Bệnh nhân này vô cùng may mắn. Nhưng trong y học cấp cứu - nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh - không phải ai cũng có được điều kỳ diệu như vậy. Mỗi ca cứu sống thành công là kết quả của chuyên môn y khoa, nỗ lực không ngừng nghỉ và cả một chút may mắn", bác sĩ Lư chia sẻ.