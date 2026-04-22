Phát hiện mắc ung thư hạch sau dấu hiệu ngứa dữ dội

Sumbul bắt đầu bị ngứa da từ tháng 4 năm ngoái, ban đầu không quá nghiêm trọng nhưng dần trở nên dữ dội, khiến cô liên tục tỉnh giấc giữa đêm để gãi và không thể ngủ trọn vẹn. Trong nhiều tháng, cô đến khám tại nhiều cơ sở y tế khác nhau, song các triệu chứng đều bị xem nhẹ.

"Một bác sĩ cho rằng nguyên nhân chỉ là da khô và khuyên tôi dưỡng ẩm, trong khi người khác nhận định đây là biểu hiện 'bình thường'", cô nhớ lại.

Cô gái 26 tuổi bị ngứa, mất ngủ kéo dài. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, ngoài cảm giác ngứa, Sumbul còn xuất hiện thêm các dấu hiệu như thân nhiệt thay đổi thất thường, chán ăn, mệt mỏi và ho. Các triệu chứng này khiến cô rơi vào trạng thái "kiệt quệ cả về cảm xúc, tinh thần lẫn thể chất". Trong quá trình tự tìm hiểu, người phụ nữ 26 tuổi nhận thấy nhiều biểu hiện trùng với dấu hiệu ung thư.

"Ngay khi đọc về ngứa da, đổ mồ hôi đêm và mệt mỏi, tôi biết mình có vấn đề nghiêm trọng", cô nói.

Bước ngoặt xảy ra khi Sumbul nhận thấy một khối u ở cổ. Khi quay lại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành kiểm tra kỹ hơn và phát hiện nhiều hạch bạch huyết bất thường, phì đại ở các vùng khác trên cơ thể.

Sau các xét nghiệm chuyên sâu, tháng 3, cô được chẩn đoán mắc ung thư hạch Hodgkin giai đoạn 2-3, một dạng ung thư máu phát triển trong hệ bạch huyết và ảnh hưởng đến tế bào lympho.

Dù vậy, Sumbul cho biết cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã có câu trả lời cho tình trạng kéo dài suốt nhiều tháng.

Sumbul Ali đi khám nhiều lần trong gần một năm trước khi được chẩn đoán bệnh. Ảnh: Instagram

Hiện, Sumbul trong quá trình hóa trị. Sau buổi điều trị đầu tiên, cô cho biết các triệu chứng khó chịu đã giảm rõ rệt, đặc biệt là tình trạng ngứa và mất ngủ. "Tôi ngủ ngon mỗi đêm và không còn phải gãi nữa. Mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy biết ơn vì được nghỉ ngơi đầy đủ", cô nói.

Từ trải nghiệm cá nhân, cô khuyến nghị mọi người nên chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể và kiên trì tìm kiếm chẩn đoán nếu cảm thấy có vấn đề. "Đừng im lặng khi bạn biết cơ thể đang có vấn đề. Hãy kiên trì tìm câu trả lời cho đến khi có người thực sự lắng nghe", Sumbul nói.

Ung thư hạch Hodgkin thường biểu hiện qua các dấu hiệu như sưng hạch bạch huyết (ở cổ, nách hoặc bẹn), ngứa da kéo dài, đổ mồ hôi ban đêm, sốt không rõ nguyên nhân, mệt mỏi và sụt cân. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đi khám sớm nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường kéo dài để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.