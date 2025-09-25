Người đàn ông có mỡ máu cao gấp 80 lần, huyết tương trắng như sữa

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Anh T. nhập viện tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, Phú Thọ trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị. Kết quả xét nghiệm cho thấy: Triglycerid: 182.1 mmol/L – cao gấp gần 80 lần mức bình thường; Chụp cắt lớp vi tính phát hiện viêm tụy cấp độ D theo Balthaza, có ổ dịch đơn độc quanh tụy.

Trước đó, anh N.V.T (46 tuổi, trú tại xã Vân Bán, Phú Thọ) có tiền sử tăng Triglycerid máu, nhưng không điều trị thuốc và thường xuyên uống khoảng 250ml rượu mỗi ngày, chế độ ăn uống lại thiếu điều độ.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng Triglycerid, chỉ định lọc máu thay huyết tương khẩn cấp. Chỉ sau 2 giờ thay huyết tương khoảng 500ml huyết tương trắng đục được loại bỏ, bệnh nhân đã đỡ đau bụng rõ rệt. Đến sáng 22/9, bệnh nhân đỡ đau bụng, bụng mềm, không chướng, Triglycerid giảm xuống còn 18,36 mmol/L. Hiện, bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo.

Huyết tương người bệnh trắng đục như sữa vào thời điểm nhập viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Nguyễn Thanh Thủy - Phó trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo khuyến cáo:

- Người có mỡ máu cao cần điều trị thuốc theo chỉ định, duy trì chế độ ăn khoa học, hạn chế rượu bia và thực phẩm nhiều dầu mỡ.

- Nên khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát mỡ máu, phòng biến chứng nguy hiểm như viêm tụy cấp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Để kiểm soát mỡ máu hiệu quả, các bác sĩ khuyến cáo cần duy trì song song 3 nhóm biện pháp:

Thứ nhất, chế độ dinh dưỡng hợp lý. Cụ thể, cần giảm mỡ bão hòa, đường tinh luyện, tránh đồ chiên xào nhiều dầu; Ưu tiên thực phẩm tươi, giàu chất xơ, cá biển, ngũ cốc nguyên hạt.

Thứ hai, tăng vận động thể lực (ít nhất 150 phút mỗi tuần), không bỏ bữa sáng, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia và ngừng hút thuốc lá.

Cuối cùng, cần xét nghiệm lipid máu ít nhất mỗi 12 tháng với người trưởng thành, đặc biệt là nhóm nguy cơ như người làm việc văn phòng, béo bụng, ít vận động, hoặc có tiền sử gia đình bệnh tim mạch sớm.