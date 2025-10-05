Món ăn châu Á này có thể làm giảm chỉ số mỡ máu quan trọng

Viết trên tạp chí khoa học Nutrition Reviews, nhóm tác giả từ Trường Đại học Nông nghiệp, y tế và tài nguyên Thiên nhiên (CAHNR) thuộc Đại học Connecticut (Mỹ) chỉ ra rằng ăn kim chi thường xuyên sẽ tốt cho sức khỏe, bao gồm việc giảm một chỉ số mỡ máu mà nhiều người hay bị tăng cao.

Kim chi thường được chế biến từ bắp cải và củ cải lên men, nêm muối, bột ớt, tỏi và gừng, là món truyền thống ở Hàn Quốc nhưng nay đã được bán ở nhiều nước trên thế giới.

Kim chi có thể hỗ trợ giảm một chỉ số mỡ máu, góp phần ổn định huyết áp, đường huyết, theo một nghiên cứu mới - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm tác giả đã phân tích 9 bộ dữ liệu từ các nghiên cứu, khảo sát được thực hiện trong những năm 2011 - 2023.

Kết quả cho thấy việc tiêu thụ kim chi lên men có liên quan đến sự cải thiện đường huyết lúc đói, triglyceride và huyết áp.

Trong đó, triglyceride (chất béo trung tính) là một trong các chỉ số mỡ máu quan trọng.

Tăng triglyceride cùng với tăng cholesterol toàn phần, cholesterol xấu LDL; cộng với mức cholesterol tốt HDL quá thấp; sẽ tạo thành tình trạng rối loạn lipid máu, tức máu nhiễm mỡ.

So với nhóm đối chứng, những người tham gia ăn kim chi có đường huyết lúc đói giảm 1,93 mg/dL, triglyceride giảm 28,88 mg/dL, và huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương giảm lần lượt 3,48 mmHg và 2,68 mmHg.

Việc kim chi có thể làm giảm huyết áp là điều đáng ngạc nhiên vì kim chi chứa nhiều natri, một yếu tố thường góp phần gây ra huyết áp cao.

“Điều này cho thấy các thành phần khác của kim chi, chẳng hạn như vi khuẩn có lợi, có thể bù đắp tác dụng gây tăng huyết áp của natri” - đồng tác giả Seoeun Ahn nói với tờ SciTech Daily.

Theo nhóm tác giả, lợi ích của món kim chi chủ yếu đến từ việc thực phẩm lên men này chứa nhiều lợi khuẩn, giúp cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột.

Từ lâu, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sức khỏe của hệ vi sinh vật đường ruột liên quan đến sức khỏe hầu hết các cơ quan khác trong cơ thể và quá trình chuyển hóa.

Các bằng chứng cũng cho thấy tiêu thụ thực phẩm lên men nói chung - sữa chua, chao, kim chi, rau dưa lên men... - có lợi cho sức khỏe theo nhiều mặt.