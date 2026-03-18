4 việc khiến đường huyết tăng vọt dù không ăn gì

Nhiều người cho rằng đường huyết chỉ tăng sau khi ăn đồ ngọt hoặc thực phẩm giàu tinh bột. Tuy nhiên, bác sĩ y học tự nhiên người Canada Chirag Tandon, Giám đốc Nội khoa tại ShardaCare-Healthcity, gần đây cho biết nhiều thói quen hằng ngày dưới đây vẫn có thể làm tăng đường huyết ngay cả khi bạn chưa ăn gì.

Thiếu ngủ

Ảnh: psychologs

Giấc ngủ kém có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều hòa đường huyết của cơ thể. Theo bác sĩ Tandon, ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có thể làm tăng đường huyết lúc đói vào buổi sáng, ngay cả khi chưa ăn gì. "Thiếu ngủ khiến cơ thể giảm độ nhạy với insulin, vì vậy glucose tồn tại trong máu lâu hơn", ông giải thích.

Thiếu ngủ còn làm tăng nồng độ cortisol - hormone kích thích gan giải phóng thêm glucose vào máu. Ngoài ra, cơ thể vốn dĩ có xu hướng tăng đường huyết vào buổi sáng do thay đổi hormone (gọi là "hiệu ứng bình minh"), và ngủ kém có thể khiến mức tăng này mạnh hơn.

"Để kiểm soát đường huyết ổn định, đặc biệt ở người mắc tiểu đường, cần ngủ đủ và sâu ít nhất 7-8 giờ mỗi đêm", Tandon khuyến cáo.

Căng thẳng

Căng thẳng có thể làm tăng đường huyết ngay cả khi không ăn uống. Khi cơ thể chịu áp lực, các hormone như cortisol và adrenaline được giải phóng để chuẩn bị cho phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy".

"Những hormone này khiến gan giải phóng lượng glucose dự trữ vào máu để cung cấp năng lượng nhanh", bác sĩ Tandon cho biết.

Căng thẳng kéo dài còn có thể làm tăng tình trạng kháng insulin theo thời gian. Ngoài ra, stress cũng gián tiếp ảnh hưởng đến đường huyết do làm rối loạn giấc ngủ hoặc giảm mức độ vận động. Các biện pháp như tập thể dục đều đặn, thiền, kỹ thuật thư giãn và duy trì thói quen ngủ tốt có thể giúp kiểm soát căng thẳng và ổn định đường huyết.

Bỏ bữa hoặc nhịn ăn kéo dài

Ảnh: hnmagazine

Dù nhịn ăn gián đoạn đang phổ biến để giảm cân, phương pháp này không phù hợp với tất cả mọi người. Đặc biệt với những người có rối loạn nội tiết hoặc vấn đề chuyển hóa, khoảng cách quá dài giữa các bữa ăn có thể làm đường huyết dao động mạnh.

Khi cơ thể không được cung cấp thức ăn trong thời gian dài, gan sẽ giải phóng lượng glucose dự trữ để duy trì năng lượng, đôi khi gây tăng đường huyết trở lại. Với người đang dùng thuốc tiểu đường, việc bỏ bữa còn làm tăng nguy cơ hạ đường huyết.

Do phản ứng của mỗi người với việc nhịn ăn khác nhau, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên áp dụng chế độ này khi có hướng dẫn y tế, đặc biệt với người mắc tiểu đường hoặc bệnh mạn tính.

Uống cà phê thay bữa sáng

Nhiều người bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê, thậm chí trước khi ăn gì. Tuy nhiên, caffeine có thể ảnh hưởng đến đường huyết ở một số người. Theo bác sĩ Tandon, caffeine có thể tạm thời làm giảm độ nhạy insulin, khiến tế bào khó hấp thu glucose từ máu hơn.

Caffeine cũng có thể làm tăng cortisol, khiến gan giải phóng thêm glucose vào máu. Nếu cà phê có thêm đường, siro hoặc kem béo tạo vị, mức tăng đường huyết có thể còn cao hơn.

Tandon kết luận: "Uống cà phê đen ở mức vừa phải nhìn chung không gây hại, nhưng người mắc tiểu đường cần đặc biệt chú ý phản ứng của cơ thể".