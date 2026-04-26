Xơ vữa động mạch diễn ra thế nào, làm sao để đảo ngược?

Bản chất của xơ vữa động mạch

Có thể hình dung mạch máu như đường ống, còn xơ vữa là lớp cặn tích tụ dần bên trong. Các mảng bám hình thành từ cholesterol, chất béo và canxi khiến lòng mạch hẹp lại, cản trở lưu thông máu, thậm chí gây tắc nghẽn dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Đáng lo ngại, bệnh tiến triển âm thầm trong nhiều năm, thường không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi mạch máu đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Quá trình xơ vữa mạch máu diễn ra thế nào?

Bước 1: Tổn thương lớp nội mạc

Lớp trong cùng của mạch máu vốn trơn láng giúp máu lưu thông dễ dàng. Nhưng các yếu tố như tăng huyết áp, hút thuốc, đường huyết cao và mỡ máu cao có thể làm lớp này bị tổn thương, tạo "khe hở" trong thành mạch.

Bước 2: Cholesterol xâm nhập và tích tụ

Khi lớp bảo vệ bị hỏng, cholesterol xấu (LDL) dễ dàng chui vào thành mạch và tích tụ như "rác". Cơ thể cử đại thực bào đến "dọn dẹp", nhưng khi quá tải, chúng biến thành "tế bào bọt" và tạo thành các vệt mỡ ban đầu.

Bước 3: Viêm làm mảng xơ vữa lớn dần

Quá trình xử lý kéo dài gây ra phản ứng viêm âm thầm. Nhiều tế bào miễn dịch tiếp tục được kéo đến, khiến mảng bám ngày càng dày lên. Để "gia cố" khu vực này, cơ thể hình thành một lớp màng xơ bao phủ bên ngoài mảng bám nhằm ổn định cấu trúc. Tuy nhiên, nếu lớp màng này mỏng và yếu, nó trở thành điểm dễ tổn thương, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định.

Bước 4: Mảng vỡ và hình thành huyết khối

Khi có tác động mạnh như căng thẳng, vận động gắng sức hoặc tăng huyết áp đột ngột, lớp màng xơ bảo vệ có thể bị nứt hoặc vỡ. Khi đó, các thành phần bên trong mảng xơ vữa tiếp xúc trực tiếp với dòng máu, khiến tiểu cầu nhanh chóng kết tụ lại và hình thành cục máu đông gây tắc mạch. Nếu tình trạng tắc xảy ra ở tim có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, còn nếu xảy ra ở não có thể gây đột quỵ.

Các tác nhân gây xơ vữa động mạch

Ảnh: Sohu

Xơ vữa động mạch không phải là số phận định sẵn, mà chịu tác động trực tiếp từ nhiều yếu tố nguy cơ, có thể xem như những "cỗ máy tăng tốc làm mạch máu lão hóa".

Rối loạn mỡ máu

Tăng mỡ máu, đặc biệt là tăng cholesterol "xấu" (LDL), là nguyên liệu chính hình thành mảng xơ vữa. Quá trình này làm hẹp mạch máu, cản trở lưu thông máu và dẫn đến các bệnh tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ

Tăng huyết áp

Mỗi khi huyết áp tăng thêm 20/10 mmHg, nguy cơ bệnh tim mạch có thể tăng gấp đôi. Áp lực máu cao liên tục giống như "dòng nước mạnh" bào mòn thành mạch từng ngày, khiến lớp nội mạc dễ tổn thương.

Tăng đường huyết

Người mắc tiểu đường có nguy cơ xơ vữa động mạch cao gấp 2-4 lần người bình thường. Đường huyết cao kéo dài làm tổn thương nội mạc, thúc đẩy viêm và tăng tốc hình thành mảng bám.

Hút thuốc lá

Người hút thuốc có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao gấp khoảng 3 lần người không hút. Hàng nghìn chất độc trong khói thuốc trực tiếp gây hại cho mạch máu và thúc đẩy quá trình xơ vữa.

Béo phì và ít vận động

Thừa cân, ít vận động, đặc biệt là béo bụng, thường đi kèm rối loạn chuyển hóa, kháng insulin và tình trạng viêm mạn tính mức thấp - tất cả đều góp phần làm xấu sức khỏe mạch máu.

Chế độ ăn không lành mạnh

Thói quen ăn nhiều muối, đường, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa khiến hệ mạch máu phải chịu áp lực lớn, thúc đẩy quá trình tổn thương.

Căng thẳng và thiếu ngủ

Stress kéo dài và thiếu ngủ làm tăng hormone căng thẳng, khiến huyết áp tăng, viêm tăng và làm mạch máu suy yếu dần theo thời gian.

4 bước đẩy lùi xơ vữa động mạch

Dù xơ vữa động mạch tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đây không phải là tình trạng không thể kiểm soát. Với can thiệp lối sống và điều trị y khoa phù hợp, người bệnh có thể làm chậm và kiểm soát tiến triển bệnh hiệu quả.

Bước 1: Điều chỉnh lối sống - thay đổi từ gốc

- Chế độ ăn uống hợp lý: Khuyến khích áp dụng chế độ ăn kiểu "Địa Trung Hải", tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá và các loại hạt. Ưu tiên dầu ô liu thay cho mỡ động vật. Đồng thời, hạn chế muối (dưới 5g/ngày), tránh thực phẩm chiên rán và đồ ăn nhiều đường.

- Tăng cường vận động: Duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ trung bình mỗi tuần như đi bộ nhanh hoặc bơi lội, giúp nhịp tim đạt khoảng 60-70% mức tối đa. Người ít vận động nên đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng khoảng 5 phút mỗi giờ.

- Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia: Việc bỏ thuốc lá là bắt buộc. Với rượu bia, nam giới không nên vượt quá khoảng 25g cồn/ngày (tương đương 1 ly nhỏ rượu mạnh), nữ giới không quá 15g.

Bước 2: Kiểm soát 'ba chỉ số nguy cơ'

- Huyết áp: Người tăng huyết áp cần duy trì dưới mức 140/90 mmHg và dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ khi cần thiết.

- Mỡ máu: Tập trung hạ cholesterol "xấu" (LDL-C). Nhóm nguy cơ trung bình đến cao thường cần đưa LDL-C xuống dưới 2,6 mmol/L hoặc 1,8 mmol/L, thậm chí thấp hơn ở nhóm nguy cơ rất cao. Nhóm thuốc statin là nền tảng điều trị.

- Đường huyết: Người mắc đái tháo đường cần kiểm soát đường huyết chặt chẽ, duy trì chỉ số HbA1c dưới 7%.

Bước 3: Theo dõi định kỳ - phát hiện sớm nguy cơ

Khuyến cáo kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm, bao gồm huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Người trên 40 tuổi nên siêu âm động mạch cảnh để phát hiện sớm mảng xơ vữa. Cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo như đau tức ngực khi gắng sức, chóng mặt hoặc tê yếu tay chân để đi khám kịp thời.

Bước 4: Điều trị và quản lý lâu dài

Người đã được chẩn đoán xơ vữa động mạch cần tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị, bao gồm thuốc statin hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu theo chỉ định, không tự ý ngưng thuốc. Nhóm nguy cơ cao nên chuẩn bị thuốc cấp cứu khi cần thiết và gọi cấp cứu ngay nếu xuất hiện đau ngực kéo dài. Bên cạnh đó, việc duy trì tinh thần ổn định, giảm căng thẳng và tìm hỗ trợ tâm lý khi cần cũng đóng vai trò quan trọng.