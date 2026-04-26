Người phụ nữ 35 tuổi bị tróc da toàn thân thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Suýt mất mạng vì tự ý dùng thuốc

Người phụ nữ 35 tuổi (Hải Phòng) sau khi ăn lẩu tại nhà xuất hiện ban đỏ toàn thân. Nghĩ là dị ứng thông thường, chị tự ra hiệu thuốc mua thuốc về uống. Tuy nhiên, sau 3 ngày không những không cải thiện mà tình trạng còn tiến triển nặng, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng sốt cao, ban đỏ lan rộng toàn thân, xuất hiện nhiều bọng nước lớn rải rác vùng ngực, bụng và lưng. Da bong tróc từng mảng, niêm mạc miệng và mắt bị tổn thương gây đau rát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Sau thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc Hội chứng Lyell – một dạng dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Điều trị tích cực, theo dõi sát biến chứng

Tại bệnh viện, người bệnh được điều trị tích cực với nhiều biện pháp phối hợp như sử dụng kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng, truyền dịch, cân bằng điện giải, đồng thời chăm sóc tổn thương da và thay băng hằng ngày trong điều kiện vô khuẩn.

Các bác sĩ cũng theo dõi sát diễn biến toàn thân nhằm hạn chế tối đa biến chứng và hỗ trợ quá trình tái tạo da.

Sau hơn hai tuần điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: Hết sốt, tổn thương niêm mạc dần hồi phục, da bắt đầu tái tạo. Các chỉ số xét nghiệm ổn định, người bệnh ăn uống tốt, sinh hoạt trở lại bình thường và được xuất viện.

Cảnh báo nguy cơ từ việc tự ý dùng thuốc

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là các thuốc điều trị dị ứng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, nổi ban đỏ, phỏng nước sau khi dùng thuốc, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.