4 thói quen tưởng lành mạnh nhưng làm tăng nguy cơ ung thư

Bác sĩ Liêu Kế Đỉnh, khoa Huyết học – Ung thư, Bệnh viện Chang Gun, Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng, dù không hút thuốc, không uống rượu, chăm tập thể dục hay uống nước ép mỗi ngày, bạn vẫn có thể mắc ung thư. Ông nhấn mạnh: “Những thói quen mà bạn tưởng là tốt, có thể đang âm thầm làm tổn hại cơ thể. Sức khỏe không phải do một thói quen đơn lẻ tạo nên, mà là sự cân bằng toàn diện. Quan trọng không phải làm nhiều, mà là làm đúng”.

Dưới đây là 4 thói quen tưởng lành mạnh mà bác sĩ lưu ý:

1. Uống một ly nước ép mỗi ngày

Nhiều người nghĩ uống nước ép trái cây là bổ sung vitamin nhưng thực tế chỉ là đang uống “nước đường”. Hàm lượng fructose (đường trái cây) cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư tụy, gan nhiễm mỡ và khiến đường huyết tăng vọt, trở thành môi trường lý tưởng cho tế bào ung thư phát triển.

Lời khuyên: Ăn trái cây tươi luôn tốt hơn uống nước ép.

2. Tập thể dục càng nhiều càng tốt

Tập luyện điều độ giúp cơ thể khỏe mạnh nhưng tập quá mức có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng viêm mãn tính, làm suy giảm miễn dịch, tạo cơ hội cho tế bào ung thư phát triển. Đặc biệt, nếu tập cường độ cao mà không nghỉ ngơi đầy đủ, hệ bạch huyết bị ảnh hưởng, khiến cơ thể dễ bị ốm và mệt mỏi.

Lời khuyên: Lắng nghe cơ thể mình, tập vừa sức và đảm bảo thời gian hồi phục.

3. Ăn hoàn toàn thuần chay

Chế độ ăn thuần chay không xấu nhưng nếu không cân đối dinh dưỡng, thiếu chất đạm, sắt, vitamin B12, cơ thể có thể bị mất cơ, suy giảm miễn dịch, thậm chí tăng nguy cơ ung thư.

Lời khuyên: Ăn uống cân bằng mới là chìa khóa, chứ không phải là sự cực đoan.

4. Ngủ quá nhiều

Ngủ ít rõ ràng có hại nhưng ngủ quá nhiều cũng không tốt. Nghiên cứu cho thấy nếu thường xuyên ngủ trên 9 tiếng mỗi ngày, cơ thể có thể bị rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ ung thư vú và ung thư dạ dày.

Lời khuyên: Mỗi người có nhu cầu ngủ khác nhau, điều quan trọng là ngủ đủ, ngủ sâu và có giờ giấc ổn định, chứ không phải cố kéo dài thời gian ngủ.

Bác sĩ Liêu nhấn mạnh: “Sức khỏe không phải là làm thật nhiều điều tốt, mà là hiểu rõ điều gì thực sự phù hợp với cơ thể mình”.