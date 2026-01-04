4 nhóm nguyên nhân có thể gây đau khi xuất tinh

Đau khi xuất tinh còn được gọi là rối loạn cực khoái hoặc xuất tinh đau, có thể từ khó chịu nhẹ đến đau dữ dội trong hoặc sau khi xuất tinh.

Cơn đau có thể lan đến dương vật, bìu và vùng đáy chậu hoặc quanh hậu môn. Đau khi xuất tinh ảnh hưởng đến đời sống tình dục của nam giới. Vậy, nguyên nhân của tình trạng đau khi xuất tinh là gì?

1. 4 nhóm nguyên nhân phổ biến dẫn đến đau khi xuất tinh

Đau khi xuất tinh do nhiều nguyên nhân.

Nhóm nguyên nhân do viêm nhiễm:

Đây là thủ phạm hàng đầu gây ra các cơn đau nhói hoặc bỏng rát và là nguyên nhân phổ biến nhất

Viêm tuyến tiền liệt: Đây là nguyên nhân thường gặp nhất. Tuyến tiền liệt bị sưng viêm sẽ chèn ép vào niệu đạo, gây đau khi cơ vùng chậu co bóp để phóng tinh.

Viêm túi tinh: Túi tinh là nơi chứa tinh dịch, nếu bị nhiễm trùng, việc xuất tinh sẽ gây ra cơn đau sâu bên trong vùng chậu.

Nhiễm trùng đường tiết niệu: Viêm bàng quang hoặc viêm niệu đạo khiến toàn bộ đường dẫn tinh trở nên nhạy cảm và đau đớn khi có tinh dịch đi qua.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục: Các bệnh như lậu, Chlamydia gây viêm loét niêm mạc đường dẫn, dẫn đến cảm giác đau buốt như kim châm.

Nhóm nguyên nhân do cấu trúc và bệnh lý thực thể

Các vật cản hoặc biến dạng trong cơ quan sinh dục cũng gây ra nỗi đau này:

Sỏi tuyến tiền liệt: Những viên sỏi nhỏ hình thành trong tuyến tiền liệt có thể gây tắc nghẽn và đau khi các ống dẫn co bóp.

Tắc ống dẫn tinh: Sự tắc nghẽn (do viêm nhiễm cũ hoặc bẩm sinh) khiến tinh dịch không thể thoát ra ngoài thuận lợi, tạo áp lực gây đau.

Hẹp niệu đạo: Đường tiểu bị hẹp khiến việc tống xuất tinh dịch trở nên khó khăn và gây đau dọc thân dương vật.

Nhóm nguyên nhân do can thiệp y tế và thuốc

Tác dụng phụ của thuốc: Một số loại thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc điều trị phì đại tuyến tiền liệt có thể gây rối loạn xuất tinh hoặc đau.

Di chứng phẫu thuật: Các cuộc phẫu thuật vùng chậu, phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc điều trị ung thư tuyến tiền liệt có thể làm tổn thương thần kinh hoặc tạo sẹo gây đau.

Nhóm nguyên nhân khác

Vấn đề tâm lý: Căng thẳng, lo âu kéo dài khiến các cơ vùng chậu bị co thắt quá mức (tình trạng co thắt cơ sàn chậu mạn tính), dẫn đến đau khi đạt cực khoái.

Tần suất hoạt động tình dục: Quan hệ hoặc thủ dâm quá nhiều trong thời gian ngắn có thể khiến các cơ và đường dẫn bị "quá tải" và mỏi đau.

2. Khi nào cần đi khám?

Nam giới hãy đặt lịch hẹn với bác sĩ chuyên khoa nếu gặp phải tình trạng đau khi xuất tinh với các dấu hiệu đi kèm:

- Có máu trong tinh dịch hoặc nước tiểu.

- Sốt hoặc ớn lạnh.

- Cơn đau kéo dài hơn 24 giờ sau khi xuất tinh.

Các bác sĩ chuyên khoa có thể chỉ cần một bài kiểm tra thể chất và một vài xét nghiệm nhỏ để tìm ra tận gốc nguyên nhân vấn đề.

3. Các xét nghiệm thường quy để chẩn đoán chính xác tình trạng đau khi xuất tinh

Để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây đau khi xuất tinh, bác sĩ nam khoa thường kết hợp thăm khám lâm sàng và chỉ định một loạt các xét nghiệm cận lâm sàng. Việc này giúp loại trừ các bệnh lý nguy hiểm và xác định đúng ổ viêm nhiễm hoặc bất thường về cấu trúc.

Dưới đây là danh sách các xét nghiệm thường quy phổ biến nhất:

Xét nghiệm nước tiểu

Đây là xét nghiệm cơ bản nhất để kiểm tra xem có vi khuẩn hoặc bạch cầu trong hệ tiết niệu hay không.

Mục đích: Phát hiện nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc viêm niệu đạo.

Cách thực hiện: Lấy mẫu nước tiểu giữa dòng để xét nghiệm vi sinh.

Xét nghiệm tinh dịch

Bác sĩ không chỉ kiểm tra chất lượng tinh trùng mà còn tìm kiếm các dấu hiệu nhiễm trùng trực tiếp trong tinh dịch.

Mục đích: Tìm vi khuẩn, nấm hoặc sự hiện diện của tế bào mủ (bạch cầu) trong túi tinh và ống dẫn tinh.

Nuôi cấy tinh dịch: Giúp xác định chính xác loại vi khuẩn gây bệnh để kê đơn kháng sinh phù hợp.

Siêu âm

Đây là công cụ chẩn đoán hình ảnh quan trọng nhất để quan sát cấu trúc bên trong.

Siêu âm hệ tiết niệu và sinh dục: Kiểm tra bàng quang, thận và tinh hoàn.

Siêu âm qua đường trực tràng: Đây là phương pháp chuyên sâu để quan sát kỹ tuyến tiền liệt và túi tinh. Nó giúp phát hiện sỏi tuyến tiền liệt, áp xe, hoặc tình trạng giãn túi tinh.

Xét nghiệm máu

Xét nghiệm PSA: Kiểm tra nồng độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt. Nồng độ PSA cao có thể là dấu hiệu của viêm tuyến tiền liệt hoặc các vấn đề nghiêm trọng hơn về tuyến này.

Công thức máu: Đánh giá tình trạng viêm nhiễm toàn thân thông qua số lượng bạch cầu.

Xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Nếu bác sĩ nghi ngờ bạn bị nhiễm trùng do quan hệ tình dục không an toàn.

Mục đích: Tìm vi khuẩn lậu (Gonorrhea), Chlamydia, hoặc các tác nhân gây viêm niệu đạo khác.

Cách thực hiện: Lấy dịch niệu đạo hoặc xét nghiệm PCR nước tiểu.

Nội soi niệu đạo - bàng quang

Trong một số ít trường hợp phức tạp hoặc nghi ngờ có vật cản vật lý.

Mục đích: Sử dụng một ống soi nhỏ có gắn camera để quan sát trực tiếp bên trong niệu đạo nhằm phát hiện tình trạng hẹp niệu đạo hoặc sỏi kẹt.