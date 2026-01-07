Tinh dịch đổi màu: Dấu hiệu bệnh lý không thể chủ quan

Tinh dịch chứa tinh trùng, rất cần thiết cho quá trình sinh sản. Nếu tinh trùng có vấn đề có thể cản trở việc thụ thai thành công. Một cách để hiểu về sức khỏe sinh sản của nam giới là chú ý đến bất kỳ sự thay đổi nào về màu sắc của tinh trùng.

Trong hầu hết các trường hợp, sự thay đổi tạm thời về màu sắc tinh dịch không đáng lo ngại. Tuy nhiên, ngoài sự thay đổi màu sắc nếu kèm theo các triệu chứng khác có thể là dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng hơn cần được thăm khám ngay.

Ở trạng thái sức khỏe ổn định, tinh dịch thường có màu trắng xám hoặc trắng đục, độ lỏng nhất định (hơi sệt như thạch) và sẽ hóa lỏng sau khoảng 15 - 30 phút xuất tinh. Thành phần của tinh dịch rất phức tạp, bao gồm tinh trùng phối hợp cùng các khoáng chất, protein, hormone và enzyme từ tuyến tiền liệt và túi tinh.

Tuy nhiên, màu sắc này không cố định. Tùy thuộc vào chế độ ăn uống, lối sống hoặc tình trạng bệnh lý, tinh dịch có thể thay đổi màu sắc. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo nam giới cần chú ý để biết khi nào nên đi khám:

1. Tinh dịch có màu vàng hoặc xanh lục

Đây là sự thay đổi phổ biến nhất, thường liên quan đến các vấn đề về đường tiết niệu hoặc nhiễm khuẩn:

Lẫn nước tiểu: Do tinh dịch và nước tiểu đều đi qua niệu đạo, một lượng nhỏ nước tiểu tồn đọng có thể khiến tinh dịch ngả vàng. Thông thường đây không phải là vấn đề đáng lo ngại nhưng khi kết hợp với các triệu chứng khác, nó có thể là dấu hiệu của vấn đề về sức khỏe tinh trùng, chẳng hạn như viêm đường tiết niệu (UTI), phì đại tuyến tiền liệt hoặc tắc nghẽn bàng quang.

Cần theo dõi khi tinh dịch đổi màu bất thường và kèm các triệu chứng khác thì nên đi khám ngay.

Nhiễm trùng tuyến tiền liệt: Vấn đề này xảy ra khi vi khuẩn từ đường tiết niệu xâm nhập vào tuyến tiền liệt. Các triệu chứng bao gồm khó tiểu, đau khi đi tiểu và cảm giác muốn đi tiểu thường xuyên.

Tăng bạch cầu (Pyospermia): Khi cơ thể chống lại sự nhiễm trùng hoặc mắc các rối loạn tự miễn, lượng tế bào bạch cầu trong tinh dịch tăng cao có thể làm biến đổi màu sắc và làm suy giảm chất lượng tinh trùng.

Vàng da: Hiện tượng này xảy ra do lượng bilirubin dư thừa. Bilirubin là một sắc tố màu vàng còn sót lại khi gan phân giải hồng cầu. Các triệu chứng bao gồm vàng da và vàng mắt, cũng như sốt, ớn lạnh và đau bụng.

2. Tinh dịch có màu hồng, đỏ hoặc nâu cam

Sự xuất hiện của màu sắc này thường là dấu hiệu của máu trong tinh dịch (hematospermia).

Bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs): Chlamydia, lậu hoặc mụn rộp sinh dục thường gây viêm nhiễm và chảy máu trong đường dẫn tinh.

Tăng huyết áp: Tình trạng tăng huyết áp không kiểm soát có thể gây vỡ các mạch máu nhỏ ở túi tinh hoặc tuyến tiền liệt, đôi khi gây ra hiện tượng xuất hiện máu trong tinh dịch.

Can thiệp y tế: Khi thực hiện sinh thiết hoặc phẫu thuật tuyến tiền liệt, việc xuất hiện máu trong tinh dịch là phản ứng phụ tạm thời thường gặp.

Cảnh báo ung thư: Dù hiếm gặp nhưng tinh dịch lẫn máu kéo dài có thể là triệu chứng sớm của ung thư tuyến tiền liệt hoặc ung thư tinh hoàn.

3. Tinh dịch màu đen

Tinh dịch màu đen thường là hệ quả của máu cũ đã bị oxy hóa tồn tại lâu ngày trong cơ thể. Nguyên nhân có thể do chấn thương tủy sống hoặc trong một số trường hợp hiếm gặp là do nhiễm độc kim loại nặng từ môi trường sống và thực phẩm ô nhiễm.

4. Khi nào cần gặp bác sĩ chuyên khoa?

Việc lo lắng về sự thay đổi màu sắc của tinh dịch là điều bình thường. Tuy nhiên nam giới cũng không nên quá hoang mang khi thấy tinh dịch đổi màu trong một vài lần đơn lẻ. Nếu tình trạng tinh dịch đổi màu kéo dài trên một tuần hoặc đi kèm các triệu chứng sau, hãy đến gặp bác sĩ nam khoa càng sớm càng tốt.

- Đau buốt khi xuất tinh hoặc đi tiểu.

- Sưng tấy, đau nhức vùng tinh hoàn hoặc vùng bẹn.

- Có mùi hôi khó chịu trong tinh dịch.

- Sốt, ớn lạnh hoặc mệt mỏi kéo dài.

Việc chủ động thăm khám định kỳ và chú ý đến những thay đổi nhỏ nhất của cơ thể là cách tốt nhất để bảo vệ bản lĩnh phái mạnh. Nếu có những dấu hiệu bất thường nêu trên, hãy liên hệ với các bệnh viện chuyên khoa nam học hoặc các chuyên gia uy tín để được chẩn đoán bằng các phương pháp hiện đại và điều trị kịp thời.