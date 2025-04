Thực hư 'xuất tinh nhiều làm mất kẽm, giảm sinh lý'

Ngày 1/4, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, chẩn đoán nguyên nhân rối loạn cương là do căng thẳng công việc, thiếu ngủ và lối sống ít vận động, còn rối loạn tiêu hóa do bổ sung kẽm quá liều mà không có nhu cầu thực sự.

Bệnh nhân cho biết tin quảng cáo trên mạng là "xuất tinh nhiều nên cơ thể thiếu kẽm và suy giảm sinh lý" nên mua uống thực phẩm chức năng bổ sung kẽm. Bác sĩ khuyên anh ngưng uống, thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Sau hai tháng điều chỉnh lối sống và kiểm soát căng thẳng, tình trạng rối loạn cương cải thiện mà không cần dùng thêm bất kỳ thực phẩm chức năng nào.

Bác sĩ Duy ghi nhận gần đây xuất hiện nhiều quảng cáo trên mạng xã hội cho rằng thủ dâm hay xuất tinh nhiều làm mất kẽm, gây suy giảm sinh lý, rối loạn cương, thậm chí vô sinh. Những nội dung này thường nhằm quảng cáo bán thực phẩm chức năng bổ sung kẽm.

"Không ít trường hợp phải đi khám sau một thời gian tự ý dùng kẽm, song vẫn còn yêu cầu bác sĩ kê đơn bổ sung kẽm dù không cần thiết", bác sĩ Duy nói, dẫn ví dụ mới đây chàng trai 28 tuổi đến khám do xuất tinh sớm, muốn được dùng kẽm để "kéo dài thời gian quan hệ", như quảng cáo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, xét nghiệm nồng độ kẽm trong máu cho thấy chỉ số này của bệnh nhân hoàn toàn bình thường.

Thực tế, xuất tinh sớm không liên quan đến thiếu kẽm. Nguyên nhân chủ yếu do yếu tố tâm lý và kiểm soát phản xạ xuất tinh kém, cần áp dụng có phác đồ điều trị cá thể từng người kết hợp liệu pháp hành vi, tham vấn tâm lý và thuốc. Sau ba tháng điều trị đúng hướng, chàng trai trên cải thiện đáng kể tình trạng xuất tinh sớm mà không cần bổ sung kẽm.

"Không phải cứ uống kẽm sẽ tăng cường sinh lý, đặc biệt nếu không bị thiếu kẽm", bác sĩ nói, thêm rằng các quảng cáo thổi phồng tác hại "mất kẽm do xuất tinh" chỉ là chiêu trò bán thực phẩm chức năng, gây hiểu lầm và hoang mang.

Bác sĩ xử lý mẫu xét nghiệm. Ảnh: Lâm Anh

Kẽm là một vi chất quan trọng giúp duy trì sản xuất testosterone, hỗ trợ chức năng sinh sản và cải thiện chất lượng tinh trùng. Theo nghiên cứu công bố trên Journal of Nutrition, thiếu kẽm có thể gây suy giảm nồng độ testosterone và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Tuy nhiên, điều này chủ yếu xảy ra ở những người bị thiếu kẽm nghiêm trọng do suy dinh dưỡng hoặc bệnh lý mạn tính, không phải do xuất tinh nhiều như các quảng cáo sai lệch.

Theo một nghiên cứu, mỗi lần xuất tinh chỉ làm mất khoảng 0,5-1 mg kẽm, trong khi nam giới trưởng thành cần khoảng 11 mg kẽm một ngày. Như vậy, ngay cả khi một người xuất tinh hàng ngày, lượng kẽm mất đi vẫn rất nhỏ và không thể gây thiếu hụt kẽm nếu có chế độ ăn uống đầy đủ.

Hệ tiêu hóa có cơ chế điều chỉnh hấp thu kẽm tùy theo nhu cầu. Khi lượng kẽm trong chế độ ăn giảm, cơ thể sẽ tự động tăng cường hấp thu kẽm từ ruột để duy trì mức độ cần thiết, hạn chế nguy cơ thiếu hụt. Lạm dụng thực phẩm chức năng không cần thiết sẽ gây tác dụng phụ, ảnh hưởng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng, mất cân bằng vi chất. Chưa kể, tốn kém chi phí nhưng không giải quyết đúng vấn đề sức khỏe, có khả năng điều trị sai hướng, bỏ qua nguyên nhân thực sự của các rối loạn sinh lý.

Bác sĩ khuyến cáo không phải vấn đề sinh lý nào cũng liên quan đến thiếu kẽm, cần xác định nguyên nhân chính xác trước khi bổ sung bất kỳ vi chất nào. Chỉ nên bổ sung kẽm khi có chỉ định từ bác sĩ và từ thực phẩm tự nhiên để tránh tác dụng phụ do dùng quá liều.