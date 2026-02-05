Cô gái 28 tuổi đối diện nguy cơ suy thận từ sai lầm trong lúc giảm cân nhiều người Việt mắc phải

Đối diện suy thận vì dùng thuốc lợi tiểu để giảm cân

Tại Đài Loan (Trung Quốc), một phụ nữ mới 28 tuổi, không mắc tiểu đường hay tăng huyết áp, đã phát hiện chức năng thận suy giảm nghiêm trọng trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Kết quả cho thấy mức lọc cầu thận GFR – chỉ số quan trọng phản ánh khả năng lọc máu của thận – chỉ còn 50, tương đương chức năng thận của người khoảng 80 tuổi. Điều đáng lo ngại là nguyên nhân không xuất phát từ bệnh nền, mà do thói quen sử dụng thuốc lợi tiểu để giảm cân kéo dài nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ suy thận sớm.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, nữ bệnh nhân có cơ địa béo dạng tích nước, thường xuyên bị phù nề. Nghe theo lời giới thiệu của bạn bè, cô sử dụng một viên thuốc lợi tiểu và chỉ trong vòng một ngày đã đi tiểu tới 3.000ml, cân nặng giảm ngay 3kg.

Thấy hiệu quả nhanh chóng, mỗi khi có tiệc quan trọng hoặc muốn "ép cân", cô lại uống một viên thuốc. Thói quen này lặp đi lặp lại suốt nhiều năm mà không hề có sự tư vấn hay theo dõi y tế.

Tổn thương thận âm thầm, nguy cơ suy thận sớm

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, việc lạm dụng thuốc lợi tiểu có thể gây mất nước, rối loạn điện giải và trực tiếp làm tổn thương cấu trúc thận nếu dùng sai chỉ định hoặc kéo dài. Sau khi yêu cầu bệnh nhân ngừng thuốc và điều trị bằng thuốc chuyên khoa trong 3 tháng, chỉ số GFR của cô chỉ hồi phục lên khoảng 70 – vẫn thấp hơn mức bình thường, cho thấy chức năng thận đã bị ảnh hưởng đáng kể và có nguy cơ tiến triển thành suy thận nếu tiếp tục lạm dụng thuốc.

Thuốc lợi tiểu, thường được gọi là "thuốc xả nước", là thuốc kê đơn trong y khoa, có tác dụng giúp cơ thể đào thải bớt nước và muối qua đường tiểu.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ hệ thống y tế Mayo Clinic (Mỹ), nhóm thuốc này chủ yếu được sử dụng trong các trường hợp như tăng huyết áp (đặc biệt ở người cao tuổi hoặc ăn mặn), phù do suy tim, cổ trướng do xơ gan và bệnh tăng nhãn áp.

Tuy nhiên, thuốc lợi tiểu có thể gây đau đầu, mất nước và rối loạn điện giải, làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Những người mắc gout, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, người đã có chức năng thận suy giảm, có nguy cơ suy thận hoặc đang rối loạn điện giải nặng cần tuyệt đối tránh tự ý sử dụng, chỉ dùng khi có chỉ định và được bác sĩ theo dõi chặt chẽ.

Lời khuyên dành cho những ai muốn giảm cân

Thay vì dùng các loại thuốc giảm cân tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với sức khỏe thì bạn nên áp dụng những phương pháp giảm cân khoa học, an toàn và hiệu quả sau đây:

- Chế độ ăn uống bổ sung thực phẩm chứa nhiều chất xơ như rau xanh, trái cây.

- Loại bỏ các loại thực phẩm cung cấp nhiều calo nhưng có hại cho sức khỏe như bánh kẹo ngọt, nước có gas, đồ chiên xào nhiều dầu mỡ,...

- Duy trì tập luyện thể dục thể thao ít nhất 30 phút một ngày để tăng cường hoạt động trao đổi chất, giúp cơ thể dẻo dai.

- Đến bệnh viện hoặc các trung tâm tư vấn dinh dưỡng để được khám và tư vấn phương pháp giảm cân phù hợp với thể trạng của bạn.