Uống 30 ml dầu ô liu mỗi ngày, sau 2 tuần nhận 4 bất ngờ

Dầu ô liu, được chế biến bằng cách nghiền thịt quả ô liu, sau đó lọc lấy phần dung dịch, vốn là một thành phần không thể thiếu trong chế độ ăn Địa Trung Hải. Loại dầu này chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin E, oleacein và oleocanthal - hai polyphenol có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Chúng còn giúp tăng cường chức năng não, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa ung thư, mất trí nhớ và các bệnh mãn tính như viêm khớp.

Ngoài ra, dầu ô liu giàu axit béo thiết yếu, đặc biệt là axit oleic, liên quan đến việc giảm cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim. Đặc biệt, dầu ô liu cũng được công nhận về lợi ích đối với đường ruột. Các nhà khoa học cho rằng nó kích thích sự phát triển của vi khuẩn có lợi, nuôi dưỡng niêm mạc ruột, giúp giảm đầy bụng và táo bón. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra polyphenol trong dầu ô liu được ruột hấp thụ trực tiếp, góp phần tăng cường miễn dịch, giảm viêm.

Uống dầu ô liu trực tiếp đã trở thành một xu hướng gây sốt trên TikTok thời gian qua, được nhiều influencer và ngôi sao nổi tiếng ủng hộ. Tuy nhiên, trước khi chạy theo xu hướng này, cần lưu ý dầu ô liu rất giàu calo. Hai thìa dầu ô liu (khoảng 30 ml) - lượng tiêu chuẩn mà các ngôi sao hay influencer trên mạng xã hội thường dùng - đã cung cấp 238 calo và 28 g chất béo (trong đó 3,8 g là chất béo bão hòa, chiếm 19% lượng khuyến nghị hàng ngày). Chỉ trong hai tuần thử nghiệm, tổng lượng calo nạp thêm lên tới 3.332 g và 392 g chất béo.

Chuyên gia dinh dưỡng Emma Shafqat cho biết: "Với hầu hết mọi người, dầu ô liu an toàn nếu dùng vừa phải. Nhưng những người khó tiêu hóa chất béo nên thận trọng vì có thể gây khó chịu hoặc tiêu chảy".

Bà nhấn mạnh không phải loại dầu ô liu nào cũng giống nhau: "Loại dầu ô liu rất quan trọng. Dầu ô liu nguyên chất là lựa chọn tốt nhất vì ít qua xử lý và giữ được nhiều chất chống oxy hóa nhất".

Tác giả Lynsey Hope của tờ Women's Health Magazine đã quyết định thử nghiệm uống dầu ô liu trong hai tuần và tiết lộ sự thay đổi với cơ thể sau thử thách này.

Linsey Hope hiện vẫn duy trì uống dầu ô liu sau hai tuần thử nghiệm, dù có chút khó khăn bước đầu. Ảnh: Women's Health Magazine

Hành trình hai tuần thử nghiệm

Tuần đầu tiên: Khởi đầu đầy thử thách

Lynsey quyết định thử theo lời khuyên trên TikTok: uống hai thìa dầu ô liu (khoảng 30 ml) lúc bụng đói ngay sau khi thức dậy. Mặc dù nghiên cứu khoa học còn hạn chế, ý tưởng này là để "lót" dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa. Cô uống vào lúc 7 giờ sáng, và trong vài ngày đầu, thử nghiệm không suôn sẻ. Linsey có phản xạ khá nhạy cảm là buồn nôn nên việc uống dầu khiến cô lo lắng.

Nữ tác giả chọn loại dầu ô liu nguyên chất. Khi nuốt xuống, cổ họng hơi rát. Theo TikTok, cảm giác cay nhẹ này lại là dấu hiệu tốt, cho thấy đó là dầu ô liu chất lượng, giàu polyphenol có lợi cho sức khỏe.

Ngoài cảm giác hơi rát cổ, dầu ô liu có vị tươi, hơi trái cây, gợi nhớ đến chính quả ô liu dùng để ép ra nó. Tuy nhiên, nếu chấm bánh mì nóng giòn vào dầu thì là chuyện khác, còn uống thẳng một ngụm ngay buổi sáng lại hoàn toàn khác biệt.

Mặc dù hương vị không tệ như Linsey tưởng, cô cảm thấy buồn nôn và hơi chóng mặt. LInsey cũng khó duy trì thói quen tập gym thường ngày và lại thèm những món khô, như bánh mì nướng, để làm dịu dạ dày.

Các triệu chứng không quá nghiêm trọng nên cô cố gắng kiên trì, hy vọng cơ thể sẽ quen sau vài ngày. Nhưng sau một tuần, Linsey vẫn còn cảm giác hơi khó chịu.

Tuần 2: Bước ngoặt

Không muốn bỏ cuộc, Linsey tiếp tục tìm hiểu và tự hỏi liệu có nên ăn gì đó trước khi uống hay không.

Lý do uống dầu ô liu khi bụng rỗng dường như bắt nguồn từ thói quen của ngư dân Crete những năm 1960. Họ được cho là thường uống một ly dầu ô liu vào bữa sáng trước khi ra khơi. Lượng dầu ô liu lớn trong chế độ ăn được cho là nguyên nhân giúp họ sống thọ, bất chấp việc cũng tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa.

Tuy nhiên, không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh cách làm này mang lại lợi ích thực sự. Vì thế, sang ngày thứ 8, cô thử uống dầu ô liu sau bữa sáng. Kết quả là không còn cảm giác buồn nôn như trước. Linsey duy trì thay đổi này và đến khoảng ngày thứ 10, dù vẫn uống đều đặn hai thìa mỗi ngày, cô hoàn toàn không thấy khó chịu. Trái lại, hệ tiêu hóa còn có vẻ cải thiện.

Kết thúc tuần thứ hai, Linsey thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, tràn đầy năng lượng và đặc biệt là ít bị đói giữa các bữa ăn.

4 thay đổi bất ngờ

Ít thèm ăn hơn

Linsey cho biết cô không bị đầy bụng hay táo bón và cảm giác đói cũng giảm hẳn. Cô cũng ăn vặt ít hơn nhiều vào buổi sáng muộn và đầu giờ chiều, và chỉ có thể lý giải điều này nhờ dầu ô liu.

Da trông ẩm mượt hơn

Làn da và mái tóc của Linsey cải thiện rõ rệt. Nhiều người thậm chí thắc mắc cô có dùng loại kem nền mới không. Do không có sự thay đổi về mỹ phẩm, cô đoán có lẽ đó là tác dụng của dầu ô liu.

Không tăng cân

Dù mỗi ngày nạp thêm một lượng calo và chất béo đáng kể (hai thìa dầu ô liu chứa 238 calo và 28 g chất béo), Linsey không hề tăng cân.

Hệ miễn dịch cải thiện

Trong khi các thành viên trong gia đình bị cảm lạnh, Linsey lại không mắc. Điều này khiến cô tin rằng dầu ô liu đã giúp mình tăng khả năng miễn dịch.

Vẫn tiếp tục duy trì

Linsey cho biết: "Thực tế, bạn hoàn toàn không cần uống dầu ô liu trực tiếp từ chiếc ly nhỏ nếu không thích. Như chuyên gia dinh dưỡng Shafqat giải thích, bạn vẫn có thể nhận được những lợi ích tương tự khi dùng dầu trong bữa ăn. Chẳng hạn, rưới lên salad hoặc ăn một nắm ô liu - vừa tốt cho sức khỏe, vừa bổ sung thêm chất xơ".

Riêng cô, uống một ngụm dầu lại nhanh gọn và tiện lợi hơn, nhất là buổi sáng bận rộn với việc chuẩn bị cho con cái và đi làm.

Linsey không nghĩ rằng mọi người đều cần uống dầu ô liu mỗi ngày, và dù ban đầu khá khó khăn, cô đã thực sự bất ngờ trước những lợi ích mà nó mang lại chỉ sau hai tuần. Vì vậy, ít nhất vào thời điểm này, đây vẫn sẽ là thói quen Linsey muốn duy trì hàng ngày.