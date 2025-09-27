Nghiên cứu trên cụ bà 117, tuổi tiết lộ 7 bí mật trường sinh

Với cuộc đời dài 117 năm 168 ngày, cụ bà Maria Branyas Morera người Tây Ban Nha đã lập kỷ lục mới về người sống thọ nhất thế giới. Không chỉ độ tuổi mà sức khỏe của bà cũng đáng kinh ngạc. Một nghiên cứu mới đã tiết lộ 5 yếu tố chính tạo ra sự "trường sinh bất lão" đó.

Viết trên tạp chí Cell Reports Medicine, nhóm nghiên cứu Tây Ban Nha - Mỹ dẫn đầu bởi Viện Nghiên cứu Bệnh bạch cầu Josep Carreras (IJC - Tây Ban Nha) cho biết họ đã tiến hành phân tích multiomics toàn diện về bà Morera.

Kết quả cho thấy nhiều khía cạnh đặc biệt về cơ thể cụ bà trường sinh này.

Cụ bà "trường sinh" Maria Branyas Morera trong buổi đón sinh nhật tuổi 117 - Ảnh do gia đình cung cấp

Đầu tiên, bà Morera có mức độ viêm rất thấp, điều giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim mạch và chứng mất trí nhớ.

Thứ hai, không có một biến thể di truyền đơn lẻ nào giải thích tuổi thọ đặc biệt của bà, nhưng nhiều alen (biến thể của một gene cụ thể nào đó) hiếm gặp trên các con đường liên quan đến chức năng miễn dịch, bảo vệ tim mạch và sức khỏe thần kinh dường như cùng nhau đóng góp cho điều này.

Thứ ba, mặc dù có telomere - cấu trúc bảo vệ nhiễm sắc thể - cực ngắn, nhưng bà vẫn khỏe mạnh. Phát hiện này cho thấy cấu trúc này không nhất thiết phản ánh mức độ lão hóa như chúng ta nghĩ.

Thứ tư, người phụ nữ này có các đột biến gien điển hình liên quan đến bệnh ung thư và bệnh tim mạch, nhưng lại không hề mắc, cho thấy khả năng phục hồi miễn dịch của bà rất tốt, một khả năng giúp con người chống lại các yếu tố nguy cơ về mặt di truyền.

Phân tích sâu hơn cho thấy hệ miễn dịch của bà có các tế bào T và tế bào B tuy mang dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn có các đặc điểm biểu hiện giống người trẻ, chính điều này đem lại khả năng phục hồi miễn dịch tốt.

Thứ năm, chức năng ti thể của bà rất mạnh mẽ, cho thấy khả năng sản xuất năng lượng được bảo toàn.

Thứ sáu, bà có khả năng chuyển hóa lipid hiệu quả, với triglyceride thấp, giảm cholesterol "xấu" và tăng cholesterol "tốt", tức các chỉ số "mỡ máu" hoàn hảo, do đó hệ tim mạch được bảo vệ.

Thứ bảy, hệ vi sinh vật đường ruột của bà rất "trẻ": Nồng độ vi khuẩn Bifidobacterium có lợi (thường giảm ở người cao tuổi) cao hơn mức bình thường, một loại vi khuẩn nổi tiếng với tác dụng chống viêm và liên quan đến lão hóa khỏe mạnh. Điều này có thể do bà ăn sữa chua hàng ngày.

Xét tuổi sinh học, bà Morera trẻ hơn khoảng 23,17 tuổi so với số tuổi trước khi bà qua đời, cho thấy tốc độ lão hóa chậm lại và bộ gene được bảo tồn.

Các kết quả trên đã giúp làm rõ nhiều yếu tố liên quan giấc mơ trường sinh mà nhân loại luôn tìm kiếm.

Dù nhiều yếu tố mang tính di truyền, nhưng cũng có các yếu tố liên quan đến lối sống: Ví dụ chúng ta có thể giữ hệ miễn dịch và các chỉ số mỡ máu luôn tốt nhờ chế độ tập luyện, ăn uống hợp lý, thường xuyên bổ sung các món có lợi khuẩn để đường ruột khỏe mạnh...