4 gia vị rẻ tiền trong nhà bếp hỗ trợ phòng ngừa ung thư

1. Tiềm năng của thực phẩm thực vật trong phòng ngừa ung thư

Thực phẩm thực vật được chứng minh có tiềm năng trong phòng ngừa ung thư. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, một chế độ ăn uống giàu rau, củ, quả, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác nhau.

Chế độ ăn nhiều thực vật thường ít chất béo bão hòa và cholesterol nhưng lại giàu chất xơ giúp giảm huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Lý do là thực phẩm thực vật thường giàu chất xơ giúp duy trì sức khỏe đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Sự mất cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột có thể thúc đẩy quá trình viêm và tăng nguy cơ ung thư.

Các thực phẩm thực vật rất giàu vitamin, khoáng chất, đặc biệt là chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do. Gốc tự do là các phân tử không ổn định có thể làm tổn thương DNA và các cấu trúc tế bào dẫn đến đột biến và hình thành ung thư.

Tình trạng viêm mạn tính là một yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh ung thư. Các hợp chất trong thực vật có đặc tính chống viêm mạnh giúp giảm thiểu nguy cơ này.

Một số loại thực vật giúp tăng cường hệ miễn dịch giúp cơ thể chống lại các tế bào bất thường. Một số thành phần có khả năng làm chậm hoặc ngăn chặn sự tăng sinh của tế bào ung thư.

Curcumin từ nghệ có tiềm năng ngăn ngừa ung thư.

2. Một số gia vị phổ biến có khả năng ngăn ngừa ung thư

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (AICR), thiên nhiên từ lâu đã đóng vai trò then chốt trong y học và truyền thống đó vẫn tiếp tục trong nghiên cứu ung thư ngày nay. Nhiều loại thực vật phổ biến được sử dụng trong nấu ăn hoặc làm thực phẩm bổ sung và thuốc. Lợi ích của chúng đến từ hàm lượng chất chống oxy hóa cao hoặc các thành phần hoạt tính sinh học tiềm năng khác.

Thành phần hoạt tính sinh học là một hợp chất tự nhiên có trong thực vật có tác dụng tích cực đến sức khỏe con người. Từ những thực phẩm quen thuộc trong nhà bếp như gừng, nghệ đến trà xanh và rau mùi tây, nhiều loại thực vật chứa các hợp chất mạnh đang được nghiên cứu về khả năng giúp ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư.

Curcumin từ nghệ

Loại gia vị màu vàng đậm này thường được sử dụng trong các công thức nấu cà ri hoặc để pha trà nghệ. Tác dụng chống ung thư của nó đã được nghiên cứu trên ung thư vú và ung thư phổi.

Kết quả từ các thử nghiệm giai đoạn đầu cho thấy tiềm năng sử dụng curcumin giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng, ung thư miệng và ung thư gan. Tuy nhiên, những phát hiện từ các thử nghiệm ban đầu này cần được xác nhận trong các nghiên cứu lớn hơn.

Gingerol từ gừng

Gingerol đã được nghiên cứu về tác dụng chống khối u đối với ung thư đại trực tràng, vú, buồng trứng và tuyến tụy. Nó có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, đồng thời có thể giúp giảm buồn nôn liên quan đến hóa trị. Nên pha trà gừng tươi hoặc thêm gừng băm nhỏ vào các món súp, nước sốt salad hoặc các món xào.

Apigenin từ rau mùi tây có thể giúp ngăn ngừa ung thư phát triển.

Apigenin từ rau mùi tây

Không chỉ là một loại gia vị trang trí, các chất chống oxy hóa trong rau mùi tây đã cho thấy hoạt tính gây độc tế bào đối với các tế bào ung thư vú và ung thư đại tràng. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, apigenin cũng có thể giúp ngăn ngừa ung thư phát triển bằng cách kích hoạt quá trình "làm sạch tế bào" bên trong.

Cách sử dụng: Thêm một nắm rau mùi tây vào món salad rau xanh trộn để bổ sung thêm dưỡng chất hoặc rắc rau mùi tây lên món ăn.

EGCG từ trà xanh

Epigallocatechin gallate (EGCG) là một chất chống oxy hóa trong trà xanh. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, uống trà xanh có liên quan đến việc giảm nhẹ nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, dạ dày, thực quản và tuyến tiền liệt. Nên dùng trà xanh như một thức uống.

3. Lưu ý khi bổ sung các gia vị trong chế độ ăn

Mặc dù các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật cho thấy nhiều gia vị có tiềm năng chống ung thư, điều quan trọng là phải hiểu rõ vai trò của chúng:

Gia vị là chất bổ sung, không phải thuốc chữa bệnh: Các gia vị này là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh và đa dạng để hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, chứ không phải là phương pháp điều trị hay thay thế cho các phương pháp y tế đã được chứng minh (phẫu thuật, hóa trị, xạ trị...) trong điều trị ung thư.

Liều lượng và sự hấp thụ: Liều lượng hoạt chất trong thực phẩm và gia vị hàng ngày thường thấp hơn nhiều so với liều lượng được sử dụng trong các nghiên cứu lâm sàng hoặc các sản phẩm bổ sung cô đặc.

Tương tác thuốc: Việc sử dụng một số gia vị ở liều lượng cao (dưới dạng chiết xuất hoặc viên uống bổ sung) có thể tương tác với thuốc điều trị ung thư (hóa trị, thuốc điều chỉnh miễn dịch) hoặc các thuốc khác (ví dụ: thuốc chống đông máu, thuốc huyết áp)...