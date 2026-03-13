Vì sao uống cả chục lon bia dễ hơn uống vài chai nước lọc?

Nhiều người từng trải qua một nghịch lý thú vị trên bàn nhậu: Trong 2 tiếng, họ có thể dễ dàng uống hết 5-7 lon bia dung tích 330ml, tương đương hơn 2 lít chất lỏng, nhưng lại chật vật để uống hết một chai nước lọc cùng kích cỡ. Sự khác biệt này không nằm ở ý chí, mà thực tế là cơ chế vận hành phức tạp giữa tâm lý, hóa học và sinh học.

Nhiều người có thể nhanh chóng nốc cạn chai bia nhưng không lại chật vật mãi mới hết chai nước lọc. (Ảnh: GettyIMG)

Vì sao bia uống được nhiều còn nước lọc thì không?

Mặc dù, bia thường chứa đến khoảng 90% là nước, tuy nhiên, bia lại có chứa nhiều chất khiến việc uống trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, lạm dụng bia cũng gây tác động xấu lên gan, thận hại sức khỏe. Vậy nên, mỗi người cần tránh uống bia quá nhiều, mà nên uống đủ 2l nước lọc mỗi ngày.

Ức chế hormone chống bài niệu (ADH)

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cơ thể có thể tiếp nhận một lượng bia lớn chính là sự tác động của cồn lên thận. Thông thường, cơ thể kiểm soát lượng nước thông qua một loại hormone gọi là Vasopressin (hay hormone chống bài niệu - ADH). Hormone này "ra lệnh" cho thận giữ lại nước để duy trì sự cân bằng điện giải.

Khi uống nước lọc, cơ thể tiếp nhận chất lỏng một cách tự nhiên. Thận sẽ lọc và đào thải dần dần theo tốc độ xử lý của hệ bài tiết. Tuy nhiên, chất cồn trong bia có khả năng ức chế trực tiếp việc sản xuất ADH. Khi hormone này bị chặn lại, thận không còn nhận được tín hiệu "giữ nước" và bắt đầu xả thải ồ ạt.

Kết quả là người uống bia đi vệ sinh rất nhiều lần. Việc "đầu ra" thông suốt liên tục tạo ra khoảng trống giả tạo trong bàng quang và hệ tiêu hóa, khiến người ta có cảm giác có thể nạp thêm "đầu vào" mà không bị đầy bụng ngay lập tức như khi uống nước lọc.

Khi uống bia, người dùng sẽ có cảm giác buồn đi vệ sinh hơn là uống nước. (Ảnh: Express)

Tác động của bọt khí CO2 và vị giác

Nước lọc là chất lỏng trung tính, không màu, không mùi, không vị. Chính sự đơn điệu này khiến lưỡi và não bộ tiếp nhận nước lọc có hạn. Sau khoảng 500ml nước lọc, cảm giác khát biến mất và việc tiếp tục uống trở thành một sự "cưỡng ép" đối với cơ quan vị giác.

Ngược lại, bia là một hỗn hợp phức tạp của các phân tử hương vị từ hoa bia, mạch nha và đặc biệt là khí CO2. Các bong bóng khí carbonic li ti tác động lên các thụ thể thần kinh trong khoang miệng, tạo ra cảm giác tê nhẹ và sảng khoái.

Vị đắng nhẹ của hoa bia có tác dụng kích thích tiết nước bọt và dịch vị, làm giảm cảm giác ngấy. Sự kích thích liên tục này đánh lừa não bộ, khiến người uống quên đi cảm giác bụng đang căng lên vì chất lỏng, duy trì trạng thái "muốn uống thêm" lâu hơn nhiều so với nước lọc.

Bọt khí trong bia giúp người uống cảm thấy yêu thích, thèm uống hơn. (Ảnh: Minuman)

Giải phóng Dopamine

Với nhiều người uống bia không chỉ là câu chuyện của miệng, còn có sự sung sướng ở não bộ. Chất cồn kích thích giải phóng Dopamine, chất dẫn truyền thần kinh tạo ra cảm giác hưng phấn, thư giãn và giảm lo âu.

Khi uống cốc bia đầu tiên, cảm giác dễ chịu xuất hiện khiến não bộ phát đi tín hiệu muốn lặp lại hành vi đó để duy trì mức độ hưng phấn. Trong khi đó, nước lọc chỉ phục vụ mục đích duy nhất là giải khát. Khi cơ thể đã đủ nước, não bộ sẽ tự động bật cơ chế "ngắt", khiến cảm thấy muốn uống nước trở nên khó khăn hơn.

Với bia, vòng lặp phần thưởng từ Dopamine thay đổi cơ chế tự điều chỉnh này, thúc đẩy con người nạp vào lượng chất lỏng vượt quá nhu cầu sinh lý thực tế.

Bia làm tăng độ hưng phấn càng kích thích uống nhiều hơn. (Ảnh: ShutterStock)

Các cuộc vui bất tận

Nước lọc thường được uống trong trạng thái tĩnh, khi khát hoặc trong bữa ăn hàng ngày với mục đích hỗ trợ tiêu hóa. Ngược lại, bia thường gắn liền với các cuộc hội hè, giao lưu. Trong bối cảnh này, việc uống bia không còn là giải khát thuần túy mà là hành vi xã hội.

Các nghi thức như "cụng ly" hay những câu chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến tốc độ tiêu thụ bia bị đẩy lên cao nhưng lại phân tán sự chú ý của con người khỏi cảm giác no bụng. Sự phấn khích từ đám đông và áp lực vô hình từ bàn tiệc khiến một người có thể uống liên tục mà không nhận ra mình đã nạp vào lượng chất lỏng khổng lồ.

Nếu đặt một người trước 2l nước lọc và yêu cầu uống hết trong 2 tiếng, họ sẽ thấy đó là một cực hình. Nhưng cũng thời gian đó với bạn bè và vài đĩa mồi ngon, 2l bia có thể biến mất một cách nhanh chóng.

Bia là đồ uống thường trực trong các cuộc vui. (Ảnh: Getty Images)

Làm rỗng dạ dày

Một số nghiên cứu về sinh lý học chỉ ra rằng bia hay các loại đồ uống có gas chứa một lượng nhỏ carbohydrate có thể kích thích dạ dày co bóp và đẩy chất lỏng xuống ruột non nhanh hơn so với nước lọc tinh khiết. Thêm vào đó, nước lọc thường được uống ở nhiệt độ phòng hoặc lạnh nhẹ, nhưng bia luôn được uống ở trạng thái lạnh sâu.

Nhiệt độ thấp của bia làm tê liệt tạm thời các dây thần kinh cảm giác ở dạ dày, khiến tín hiệu "đầy" gửi về não bộ bị chậm trễ. Đến khi người uống nhận ra mình đã quá tải, thì lượng bia trong bụng thường đã vượt xa ngưỡng mà họ có thể chịu đựng nếu đó là nước lọc.