Bữa sáng bình dân, đủ chất của 'phu nhân hào môn' Tăng Thanh Hà

Bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc con nhỏ song Tăng Thanh Hà luôn dành thời gian chuẩn bị bữa sáng đủ dinh dưỡng cho bản thân. Có những ngày thong thả, bà mẹ ba con làm cháo yến mạch hay bánh mì nướng ăn kèm trứng, quả bơ, bày biện đẹp mắt. Những ngày không có nhiều thời gian, bữa sáng của nàng dâu nhà "vua hàng hiệu" Jonathan Hạnh Nguyễn khá đơn giản, chỉ gồm hai thành phần chính là khoai lang cùng trứng luộc.

Bữa sáng bình dân của Tăng Thanh Hà.

Bữa sáng này của Tăng Thanh Hà có thành phần đơn giản, dân dã, song được xem như "combo vàng" đối với vóc dáng, làn da, bảo đảm đủ năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể bắt đầu ngày mới.

Khoai lang là nguồn tinh bột lý tưởng nhờ hàm lượng chất xơ cao, có lợi cho tiêu hóa, tăng tốc độ trao đổi chất. Ăn khoai lang vào bữa sáng giúp no bụng, giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào trong cả ngày. Khoai lang cũng không chứa chất béo, giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ bụng hiệu quả. Đối với làn da, loại thực phẩm này giàu vitamin C giúp nuôi dưỡng, làm sáng da, ngừa thâm, nám còn hàm lượng vitamin A dồi dào giúp duy trì sức khỏe của các tế bào nội mô, điều chỉnh sự phát triển của tế bào, giúp da sáng khỏe hơn.

Cùng với tinh bột tốt từ khoai lang, protein dồi dào từ trứng giúp cung cấp đủ năng lượng cho bữa sáng, đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng và sửa chữa các mô, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ. Protein đóng vai trò thiết yếu đối với cơ thể. Khi tiêu thụ đủ protein, sẽ dễ kiểm soát cơn đói trong ngày, hạn chế ăn vặt và tránh "sa đà" vào những món không có lợi cho cân nặng. Bên cạnh đó, protein còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ xây dựng và duy trì khối cơ, giữ vóc dáng săn chắc. Dưỡng chất này cũng góp phần kích thích sản sinh collagen, hỗ trợ làm lành tổn thương và giúp làn da duy trì độ đàn hồi, độ ẩm cùng cấu trúc khỏe mạnh.

Trứng gà là một trong những món quen thuộc, thường có trong bữa sáng của Tăng Thanh Hà.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ). Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu"Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức.