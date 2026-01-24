Những món ăn nguy hiểm có thể gây ngộ độc bạn cần biết

Thịt chưa nấu chín

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (FDA), hầu hết thịt gia cầm sống đều có chứa vi khuẩn Campylobacter, Salmonella, Clostridium perfringens và một số loại vi khuẩn gây bệnh nhiễm khuẩn đường ruột khác. Trong thịt lợn sống lại chứa các vi khuẩn Salmonella, E. coli, Yersinia…

Những loại vi khuẩn này có thể bị tiêu diệt khi nấu chín kỹ. Tuy nhiên, bằng mắt thường, bạn khó phân biệt được thịt đã chín hay chưa. Vì vậy, bạn nên sử dụng nhiệt kế thịt và nấu thức ăn đến nhiệt độ bên trong an toàn là cách tốt nhất để kiểm tra chúng.

Dưa chuột bị đắng

Trong lúc ăn dưa chuột, chúng ta có thể ăn phải quả bị đắng. Các nghiên cứu chứng minh các độc tố như cucurbitacins và triterpenoids tetracyclic có trong dưa chuột là những yếu tố kích hoạt vị đắng trong dưa chuột.

Một nghiên cứu khác thậm chí còn nêu rõ tiêu thụ quá nhiều những chất này còn có khả năng đe dọa đến tính mạng.

Trong dưa chuột còn có một hợp chất được gọi là cucurbitacin. Hợp chất này nếu được hấp thụ nhiều vào cơ thể có thể dẫn đến chứng khó tiêu và đầy bụng.

Một số người có thể bị dị ứng khi ăn nhiều dưa chuột. Phản ứng này thường xuất hiện ở khoang miệng, với các triệu chứng như ngứa và sưng. Nếu bị dị ứng dưa chuột, bạn có thể khắc phục bằng cách nấu chín thay vì ăn sống.

Khoai tây đã mọc mầm

Mầm khoai tây có chứa solanine. Đây là một loại chất độc có thể xuất hiện tự nhiên trong bất cứ bộ phận nào của cây khoai tây đặc biệt là mầm, lá… Vì thế không nên ăn khoai tây đã mọc mầm để tránh nhiễm độc.

Bột khô

Mầm bệnh có hại có thể xâm nhập từ hạt ngay cả khi nó vẫn còn trên cánh đồng, ở mỗi bước sản xuất và sau cùng là xâm nhập vào nhà của bạn.

Bạn chỉ có thể an toàn khỏi những mầm bệnh đó khi bạn nấu chín bột. Vì vậy, tuyệt đối không nên nếm thử bột khô bằng bất cứ cách nào.

Trái cây và rau chưa rửa

Ăn rau quả tươi cung cấp lợi ích quan trọng cho sức khỏe, nhưng đôi khi trái cây và rau sống có thể chứa các vi khuẩn như Salmonella, E. coli, Listeria.

Vì vậy, luôn luôn rửa rau quả cẩn thận trước khi ăn. Nếu cơ thể của bạn đang ốm, hệ miễn dịch suy yếu, hãy rửa ít nhất hai lần trước khi ăn.

Ngoài ra, cần rửa kỹ các loại trái cây có vỏ vì chúng có thể gián tiếp gây nhiễm bẩn vào phần thịt bên trong. Với những loại rau quả đã được cắt lát nhỏ, bạn nên bảo quản chúng thật kín trong tủ lạnh để ngăn ngừa vi khuẩn tấn công.

Trà mốc

Trà khi đã được phơi khô mà bị mốc chứng tỏ nó đã nhiễm penicillin và aspergillus. Nếu uống trà bị mốc sẽ gây ngộ độc thực phẩm, đau bụng và tiêu chảy.

Động vật có vỏ sống

Hàu và động vật có vỏ khác có thể chứa virus và vi khuẩn. Hàu sống hoặc chưa nấu chín chứa vi khuẩn Vibrio, có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Hàu được thu hoạch từ vùng nước bị ô nhiễm có thể chứa virus Noro, gây nôn mửa và tiêu chảy. Để tránh ngộ độc thực phẩm, hãy nấu chín các loại hải sản trước khi ăn.

Rau mầm

Rau mầm được trồng trong điều kiện ấm áp, ẩm ướt, về cơ bản chúng là nơi trú ẩn hoàn hảo cho vi khuẩn (bao gồm Salmonella, E. coli và Listeria).

Rau mầm nếu được nấu chín kỹ sẽ loại bỏ các mầm bệnh có hại. Thế nên, bạn phải suy nghĩ trước khi ăn sống chúng kèm với bánh mì và salad.

Bắp cải hỏng

Trong bắp cải bị thối, hỏng có chứa nitrite, đây là chất hình thành methemoglobin trong máu, khiến máu mất các chức năng oxy, khiến cơ thể bị ngộ độc, gây chóng mặt, nôn mửa…

Sữa tươi (chưa tiệt trùng)

Sữa tươi có thể mang vi khuẩn gây hại cho cơ thể khi chưa được tiệt trùng. Chúng có thể chứa các vi khuẩn gây bệnh như Campylobacter, Cryptosporidium, E. coli, Listeria và Salmonella. Mặc dù, bệnh nhiễm trùng Listeria hiếm khi mắc phải khi uống sữa tươi chưa tiệt trùng, chúng lại đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai.

Điều này cũng có nghĩa là nó có thể gây khả năng tử vong cao hơn ở phụ nữ mang thai và thai nhi. Người lớn tuổi và những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương cũng có thể dễ mắc bệnh khi sử dụng sữa tươi chưa tiệt trùng và các sản phẩm từ chúng như phô mát thô.

Nấm

Hầu hết mọi người đều không biết phân biệt các loại nấm, nhất là nấm dại. Ngay cả các chuyên gia cũng có thể nhầm lẫn nấm ăn được với nấm dại có thể gây chết người.

Gừng héo

Gừng bị héo có thể hình thành chất độc shikimol có khả năng làm biến đổi tế bào gan. Do đó chúng ta cần tránh ăn thực phẩm này.

Đậu cove chưa nấu chín

Đậu cove chứa protein và saponin độc hại, nếu không được nấu chín, sau khi ăn từ 1-5 giờ sẽ bị nhiễm độc.

Đậu cove ở 2 đầu chứa độc tố cao hơn nên cần phải được loại bỏ. Khi nấu nhất định phải nấu từ 10 phút trở lên, chắc chắn rằng đậu cove sẽ mất đi màu sắc tươi non như ban đầu, khi ăn không còn vị ngái của đậu cove.

Trứng sống

Trứng có thể chứa vi khuẩn Salmonella ngay cả khi chúng trông sạch và không bị dập vỡ. Để tránh bị bệnh, hãy nấu trứng cho đến khi lòng đỏ và lòng trắng đều chín kỹ. Bảo quản trứng của bạn ở nhiệt độ dưới 4,4 độ C và không nên ăn thực phẩm có trộn trứng sống.