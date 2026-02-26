'Yêu cửa sau', nam sinh 18 tuổi mắc sùi mào gà

Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp sùi mào gà ở nhóm bệnh nhân trẻ tuổi, trong đó có những ca tổn thương ở vị trí phức tạp, đòi hỏi can thiệp kỹ thuật cao.

Điển hình là bệnh nhân nam, 18 tuổi, có tiền sử quan hệ tình dục đường sinh dục – hậu môn. Bệnh nhân đến khám tại Phòng khám Chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) sau khi xuất hiện các u nhú vùng quanh hậu môn khoảng 1 tháng nay.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương sùi mào gà phân bố dày đặc vùng quanh hậu môn và lan vào ống hậu môn. Đây là một thể bệnh khó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nếu không được xử trí đúng cách. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Khoa Laser và Săn sóc da để điều trị chuyên sâu.

ThS.BSNT Nguyễn Mậu Tráng - Khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, sau khi hội chẩn chuyên môn, bệnh nhân được chỉ định đốt loại bỏ tổn thương bằng laser CO₂ dưới gây mê. Phương pháp này giúp loại bỏ tối đa các tổn thương, đồng thời giảm đau và hạn chế sang chấn tâm lý cho người bệnh. Sau điều trị, bệnh nhân được chăm sóc vết thương tích cực, hiện tại tình trạng ổn định, vết thương tiến triển lành tốt.

Người dân cần chủ động trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, thực hành quan hệ tình dục an toàn, và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường. Ảnh minh họa.

Theo TS. Vũ Huy Lượng - Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, vùng ống hậu môn không có cơ chế bôi trơn tự nhiên như âm đạo. Vì vậy, khi quan hệ đường sinh dục – hậu môn, ma sát thường lớn hơn, dễ gây xây xát và vi chấn thương, từ đó làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là sùi mào gà.

"Sùi mào gà ở vùng hậu môn và ống hậu môn là một trong những vị trí điều trị khó khăn nhất. Quá trình can thiệp có thể gặp các biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng, đồng thời nguy cơ tái phát tương đối cao. Do đó, việc điều trị đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm, tay nghề cao cùng với trang thiết bị phù hợp", TS. Lượng nói.

Hiện tại, Bệnh viện Da Liễu Trung ương áp dụng nhiều kỹ thuật chuyên môn như dao plasma, laser CO₂, cryotherapy, phối hợp với điều trị thuốc và chăm sóc vết thương, nhằm đảm bảo loại bỏ tổn thương hiệu quả, hạn chế tái phát và giảm thiểu nguy cơ sẹo.

TS. Phạm Thị Minh Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Phụ trách Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho biết thêm, sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến do virus HPV gây ra và có xu hướng gia tăng trong khoảng 10 năm trở lại đây.

"Nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) được xem là nhóm nguy cơ cao, với tỷ lệ đồng mắc các bệnh STIs khác như giang mai, lậu, thậm chí HIV ở mức đáng lưu ý. Vì vậy, truyền thông, giáo dục sức khỏe và thực hành quan hệ tình dục an toàn đóng vai trò đặc biệt quan trọng", TS. Phương thông tin.

PGS.TS. Lê Hữu Doanh - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương nhấn mạnh, chẩn đoán và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện. Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục đã được xây dựng nhằm đảm bảo người bệnh được thăm khám toàn diện, kín đáo, trên tinh thần tôn trọng, đồng cảm và bảo mật thông tin.

Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục.