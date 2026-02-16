3 người bị nhiễm độc sau khi ăn sam tại quán ốc ở Cà Mau

Ngày 16/2, Bệnh viện Đa khoa Năm Căn (tỉnh Cà Mau) đang theo dõi, điều trị 3 bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn món sam nướng tại một quán ốc trên địa bàn.

Các bệnh nhân gồm: T.T.T (15 tuổi), L.T.T.N (21 tuổi) và N.H.M (18 tuổi, cùng ở xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau), nhập viện khoảng 21h ngày 14/2, trong tình trạng mệt, nôn và tê lưỡi. Bệnh viện chẩn đoán nhiễm độc, theo dõi ngộ độc sam, so

3 bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn con sam tại quán ốc ở Cà Mau.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 20h ngày 14/2, ba người ăn tối tại quán ốc ở xã Năm Căn, gồm ốc hương sốt trứng muối, ốc mỡ xào bơ bắp, sam nướng và hàu nướng mỡ hành. Chỉ khoảng 15 phút sau bữa ăn, T.T.T xuất hiện triệu chứng mệt, buồn nôn, tê lưỡi; khoảng 10 phút sau, 2 người còn lại có biểu hiện tương tự và được đưa đi cấp cứu.

Đến 11h30 ngày 15/2, cả 3 bệnh nhân đều tỉnh táo và tiếp xúc tốt.

Sau khi xác minh, Chi cục An toàn thực phẩm Cà Mau nhận định, ba người trên nghi ngộ độc con so (một loại hải sản giống sam, nhưng có độc).

Quán ốc liên quan được yêu cầu tạm ngưng hoạt động, giao Phòng Văn hóa – Xã hội cùng Trạm y tế xã Năm Căn giám sát. Cơ quan chức năng đồng thời lấy mẫu thức ăn sam nướng còn lại của 3 bệnh nhân để gửi Viện Y tế công cộng TPHCM kiểm nghiệm khi cần thiết.

Ngoài ra, trong tối 14/2, bệnh viện cũng tiếp nhận ông N.H.T (46 tuổi, ngụ xã Tân Ân) với biểu hiện mệt, tê môi, đau bụng vùng thượng vị và nôn. Trường hợp này ban đầu được chẩn đoán nhiễm độc, theo dõi ngộ độc sam.

Quá trình xác minh cho thấy, buổi sáng cùng ngày, tại nhà ông H.H.T có tổ chức tiệc nhậu khoảng 10 người, với các món thịt heo nướng, rau sống và mắm tôm. Sau đó khoảng 10h, ông tiếp tục ăn sam tự bắt tại ao cùng hai người khác.

Đến khoảng 16h, ông T. xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mệt và tụt huyết áp, được đưa đi cấp cứu. Những người cùng tham gia ăn uống không có biểu hiện bất thường.

Chi cục An toàn thực phẩm Cà Mau nhận định, ông T. chỉ bị rối loạn tiêu hóa.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý đánh bắt, chế biến và sử dụng sam khi không có kiến thức nhận biết rõ ràng, đặc biệt không ăn sam tự bắt ngoài tự nhiên. Khi ăn tại quán, cần lựa chọn cơ sở uy tín, có nguồn gốc thực phẩm rõ ràng.