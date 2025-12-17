4 thực phẩm kỵ củ cải, tránh kết hợp bừa bãi kẻo gây hại

Khi mùa đông đến, củ cải là món ăn quen thuộc trên bàn ăn của các gia đình. Không chỉ thơm ngon, loại củ này còn hỗ trợ hệ hô hấp rất tốt trong thời điểm giao mùa.

Đây cũng là loại củ rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Người Trung Quốc thường có câu "Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng", bởi đây cũng là mùa củ cải ngon ngọt nhất và tập trung nhiều dinh dưỡng nhất. Người Trung Quốc cũng quan niệm, nếu vào đầu năm mới, ăn củ cải nghĩa là được chạm đến vận may, cả năm mọi sự sẽ may mắn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhờ lượng xơ dồi dào, củ cải trắng giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón. Củ cải trắng còn chứa các enzyme tiêu hóa tự nhiên, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Chất xơ và glucosinolate trong củ cải trắng có tác dụng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư đại trực tràng. Bên cạnh đó, nhờ lượng vitamin C dồi dào, củ cải có tác dụng rất tốt trong tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn, virus.

Có một số thực phẩm kỵ củ cải, nên tránh kết hợp. (Ảnh: Sohu)

Trong y học cổ truyền, củ cải trắng được xem là một vị thuốc quý với nhiều tác dụng đối với đường hô hấp nhờ tính mát và vị cay giúp thanh nhiệt, giải độc, hóa đờm hiệu quả. Nhờ đó, củ cải trắng được sử dụng để điều trị các bệnh về đường hô hấp như ho, viêm họng, viêm phế quản.

4 thực phẩm tránh kết hợp với củ cải

Có rất nhiều cách để chế biến củ cải, như hấp, luộc, hầm, xào, kho và giúp tạo ra món ăn đa dạng, đưa cơm. Mặc dù là thực phẩm giá rẻ, dễ dùng nhưng củ cải không dễ kết hợp với nhiều loại rau củ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có những loại thực phẩm kỵ củ cải mà bạn nên tránh kết hợp.

Cà rốt

Một số người thích thêm cà rốt khi nấu súp hoặc luộc củ cải trắng vì nghĩ rằng nó sẽ đẹp mắt và làm nước dùng ngọt hơn. Tuy nhiên, điều này không lý tưởng vì có một chút "mâu thuẫn" giữa hai loại. Củ cải trắng chứa vitamin C, trong khi cà rốt chứa một loại enzyme phân hủy vitamin C. Nếu ăn chung hai loại sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của nhau.

Cà rốt là thực phẩm không nên kết hợp với củ cải. (Ảnh: Sohu)

Thực phẩm bổ khí huyết như táo đỏ, long nhãn

Khi thời tiết trở lạnh, người ta thường nói đến việc bổ khí huyết, giúp tăng cường sức đề kháng, bồi bổ cơ thể. Do đó, các loại thực phẩm bổ khí như táo đỏ, long nhãn, hoàng kỳ... thường xuất hiện trong các món canh. Vào thời điểm này, tốt nhất nên tránh cho củ cải vào, hoặc ăn củ cải trắng kèm với món canh.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, củ cải được coi là "tiêu khí", làm giảm hiệu quả của các thành phần bổ khí huyết.

Các loại súp có quả bổ khí huyết cần tránh cho thêm củ cải. (Ảnh: Sohu)

Thực phẩm lạnh như bí đao, lê

Khi trời lạnh, mọi người thường thích đồ ăn ấm. Bát canh có các loại rau củ tổng hợp thường là lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, khi ăn củ cải, tốt nhất nên tránh nấu kèm lê, bí đao...

Vì sao bí đao, lê là thực phẩm không nên kết hợp với củ cải? Vì chúng đều có tính làm mát tự nhiên, nếu nấu chúng đồng nghĩa với việc tăng thêm tính chất làm mát, dễ gây tổn thương tỳ vị vào mùa đông, gây tiêu chảy, đau bụng...

Hơn nữa, trước khi ăn, tốt nhất nên làm nóng kỹ bằng cách hấp, luộc hoặc nướng để cân bằng tính chất làm mát của chúng.

Gan lợn

Củ cải trắng chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật, có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ sắt, đặc biệt là sự hấp thụ sắt từ gan lợn. Gan lợn là thực phẩm nên tránh kết hợp với củ cải vì nó là nguồn cung cấp sắt quan trọng, nếu nấu cùng củ cải có thể làm giảm đáng kể hiệu quả hấp thụ sắt, do đó ảnh hưởng đến sự phục hồi của bệnh nhân thiếu máu.

Tránh kết hợp gan với củ cải. (Ảnh: Sohu)

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường có xu hướng kết hợp nhiều loại rau củ và trái cây khác nhau để tạo nên sự đa dạng của món ăn, tuy nhiên việc kết hợp cũng cần hết sức lưu ý về thành phần dinh dưỡng của chúng.

Thể trạng của mỗi người là khác nhau, và tác dụng của thực phẩm cũng khác nhau tùy từng người. Một số người có thể không có phản ứng rõ ràng, nhưng đối với một số người có thể trạng đặc biệt, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em hoặc người mắc bệnh đặc biệt, việc kết hợp thực phẩm lại đặc biệt quan trọng. Do đó, bạn nên ghi nhớ những thực phẩm kỵ củ cải nếu thường xuyên dùng loại rau này.