Xu hướng xả Mitsubishi Xpander, lên đời xe mới đón Tết Nguyên đán 2026

Cận kề Tết Nguyên đán 2026, thị trường ô tô cũ ghi nhận xu hướng nhiều chủ Mitsubishi Xpander bắt đầu rao bán xe để lên đời. Sau vài năm sử dụng, mẫu MPV quốc dân này hoàn thành vai trò phương tiện gia đình kinh tế, nhường chỗ cho những lựa chọn cao cấp và hiện đại hơn. Trên các chợ xe trực tuyến, lượng tin đăng bán Xpander đời 2019 - 2023 tăng mạnh, giá phổ biến từ 470 đến 620 triệu đồng tùy phiên bản và tình trạng.

Loạt tin rao bán Mitsubishi Xpander trên chợ mạng.

Anh Minh Hoàng ở (TP.HCM) vừa bán chiếc Xpander AT 2021 để chuyển sang Hyundai Tucson 2024. Anh cho biết: “Gia đình tôi chủ yếu đi trong phố, muốn một chiếc xe gầm cao 5 chỗ, nhiều công nghệ an toàn hơn. Xpander rất thực dụng nhưng cảm giác lái chưa thật sự sướng, nên tôi quyết định đổi sang crossover cho hợp nhu cầu hiện tại”.

Tại Hà Nội, anh Đức Anh rao bán chiếc Xpander Cross đời đầu để lên đời Mazda CX-8. Anh chia sẻ: “Sau ba năm chạy dịch vụ gia đình, xe đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác lái tốt hơn, nội thất sang hơn và cách âm ổn hơn. CX-8 đáp ứng được các tiêu chí đó”.

Trong khi đó, anh Quốc Cường ở Đồng Nai lại chọn hướng đi mạnh tay hơn. Anh vừa bán Xpander MT 2020 để mua Ford Everest đã qua sử dụng. Anh nói: “Tôi hay đi công trình xa, đường xấu nhiều. Xpander tiết kiệm thật nhưng gầm thấp và máy yếu. Đổi sang Everest giúp tôi yên tâm hơn khi đi đường dài, chở đồ cũng thoải mái”.

Ảnh thực tế một chiếc Mitsubishi Xpander Premium được chủ rao bán, để đổi xe đón Tết.

Một trường hợp khác đến từ anh Hữu Phát ở Cần Thơ. Anh bán Xpander AT 2019 để chuyển sang Toyota Innova Cross. "Gia đình đông người, thường xuyên về quê, nên tôi vẫn cần 7 chỗ nhưng muốn một chiếc xe rộng rãi và đầm chắc hơn. Innova Cross hiện đại hơn, nhiều tiện nghi và vận hành ổn định hơn”, anh nhận xét.

Tại Đà Nẵng, anh Trọng Nghĩa lại có lựa chọn khác. Anh rao bán Xpander 2023 bản AT Premium để đổi sang Mitsubishi Xforce. Anh giải thích: “Tôi chủ yếu đi một mình, không còn cần xe 7 chỗ nữa. Xforce gọn hơn, nhiều công nghệ mới, hợp phong cách trẻ. Vẫn là Mitsubishi nên tôi khá yên tâm về độ bền”.

Thực tế cho thấy, Xpander giống như chiếc xe khởi đầu của nhiều gia đình trẻ. Khi kinh tế ổn định hơn, nhu cầu di chuyển thay đổi, việc lên đời là điều tất yếu. Người thì chuyển sang SUV 5 chỗ cho cảm giác lái tốt hơn, người lại lên SUV 7 chỗ hoặc MPV cao cấp để phục vụ gia đình đông người. Mỗi lựa chọn phản ánh một mục đích sử dụng khác nhau.

Giới kinh doanh xe cũ đánh giá, Tết luôn là thời điểm mạnh của hoạt động mua bán đổi xe. Với ưu điểm bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và giữ giá tốt, Xpander trở thành mẫu xe rất dễ thanh khoản. Nhiều chủ xe sau 3 - 5 năm sử dụng muốn bán lại để bù thêm tiền mua xe mới, tận hưởng không gian rộng hơn, động cơ mạnh hơn và trang bị hiện đại hơn.

Làn sóng bán Mitsubishi Xpander dịp cuối năm vì thế không phải dấu hiệu suy giảm sức hút, mà là minh chứng cho một vòng đời sử dụng rất tự nhiên của thị trường ô tô Việt. Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, nhu cầu đổi xe tiếp tục tăng cao, hứa hẹn tạo nên một mùa mua bán sôi động cho cả người bán lẫn người mua trên khắp các chợ xe toàn quốc.