Vừa về đại lý, Suzuki XL7 bản đặc biệt đã được giảm 70 triệu đồng

Trong năm 2025, nhiều thương hiệu ô tô cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm khác nhau, trong đó Ford tổ chức lễ kỷ niệm hoành tráng, Toyota triển khai chuỗi sự kiện, còn Suzuki chọn cách mở bán phiên bản đặc biệt của XL7 Hybrid.

Suzuki XL7 Hybrid Black Edition có giá thực tế còn khoảng 530 triệu đồng.

Đáng chú ý, mặc dù chỉ vừa ra mắt nhưng Suzuki XL7 Hybrid Black Edition vẫn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm giá 70 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 530 triệu đồng. Mức giá này khá hấp dẫn so với các mẫu MPV 7 chỗ cùng phân khúc, thậm chí còn dễ tiếp cận hơn so với một số mẫu sedan hạng B như Toyota Vios (có giá cao nhất 545 triệu đồng). Ngoài việc giảm giá, một số đại lý còn tặng thêm phụ kiện chính hãng cho khách hàng mua XL7 Hybrid Black Edition.

Về thiết kế, phiên bản Black Edition của Suzuki XL7 Hybrid sở hữu ngoại thất hoàn toàn màu đen, từ lưới tản nhiệt, la-zăng cho đến cản trước/sau và ốp sườn. Trang bị của phiên bản này không khác biệt so với bản thường, bao gồm đèn LED trước/sau, đèn LED định vị ban ngày và gương chiếu hậu chỉnh/gập điện. Nội thất cũng sử dụng màu đen chủ đạo, với màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cùng các tiện nghi cơ bản như điều hòa tự động, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, 6 loa và ghế da pha nỉ.

Điều này diễn ra ngay cả khi xe mới chỉ vừa ra mắt.

Đối với hiệu suất, Suzuki XL7 Hybrid Black Edition được trang bị hệ truyền động mild-hybrid, bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138Nm. Xe kết hợp với máy phát tích hợp khởi động (ISG), pin lithium-ion và hộp số tự động 4 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe là 5,9 lít/100km.

Mặc dù Suzuki XL7 Hybrid có giá bán dễ tiếp cận trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, nhưng doanh số của mẫu xe này vẫn chưa thể so sánh với các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Trong 8 tháng đầu năm, mẫu MPV này của Suzuki chỉ bán được 1.596 chiếc, trong khi Honda BR-V (có giá từ 629-705 triệu đồng) đạt doanh số 2.572 chiếc.

Nhiều vấn đề khiến Suzuki XL7 Hybrid thiếu sự quan tâm từ khách hàng.

Các chuyên gia nhận định rằng sức tiêu thụ của Suzuki XL7 Hybrid chưa cao một phần do trang bị chưa đủ hấp dẫn, trong khi khách hàng ngày càng khắt khe hơn trong trải nghiệm. Hệ thống đại lý của Suzuki Việt Nam cũng chưa có độ phủ rộng như các thương hiệu khác, điều này gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc mua sắm và bảo trì xe.