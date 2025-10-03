Tại sao phải chọn Xforce trong khi Xpander Cross rộng rãi hơn nhiều?

Trong tầm giá khoảng 700 triệu đồng, người mua xe gầm cao tại Việt Nam có thể sẽ cân nhắc giữa Mitsubishi Xforce và Xpander Cross. Cả hai mẫu xe đều mang thương hiệu Mitsubishi, cùng hướng đến đối tượng khách hàng gia đình, nhưng lại có những khác biệt khá rõ rệt. Xforce được quảng bá như mẫu SUV mới với thiết kế trẻ trung, trong khi Xpander Cross vốn đã có vị thế vững chắc trên thị trường với sự rộng rãi và tính thực dụng.

Mitsubishi Xforce.

Mitsubishi Xpander Cross 2023.

Trước hết, khi so sánh về giá bán, Xforce có mức khởi điểm trên dưới 700 triệu đồng, bản cao nhất vượt ngưỡng 700 triệu đồng. Trong khi đó, Xpander Cross 2023 hiện có giá niêm yết dao động từ 698 đến 703 triệu đồng tùy màu sắc. Nếu muốn tiết kiệm hơn, người mua có thể chọn Xpander Premium với chi phí thấp hơn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi cần thiết.

Điểm cộng lớn nhất của Xpander Cross chính là không gian. Đây là mẫu xe được thiết kế 7 chỗ, trục cơ sở dài và khoang hành khách rộng hơn đáng kể so với Xforce. Khi đưa vào so sánh, Xforce với thân hình nhỏ gọn hơn chỉ thực sự phù hợp cho những ai ưu tiên phong cách trẻ trung và không quá coi trọng yếu tố chở nhiều người. Còn với đa phần gia đình Việt, một chiếc xe không chỉ phục vụ di chuyển hàng ngày mà còn cả những chuyến đi xa nhiều người, thì sự rộng rãi của Xpander Cross mang lại giá trị lâu dài hơn.

Người mua xe có thể hình dung đơn giản: Khi xây một ngôi nhà, yếu tố quan trọng nhất là diện tích và sự thoải mái của không gian sống. Nội thất, trang trí hay thiết bị giải trí có thể tùy biến, nhưng diện tích nhà thì không thể thay đổi. Xe hơi cũng vậy, một chiếc xe rộng rãi, thoải mái cho mọi hành khách bao giờ cũng mang lại sự hài lòng lâu dài hơn những công nghệ giải trí vốn chỉ là phần phụ.

Tất nhiên, cũng cần nhìn nhận công bằng Xforce sở hữu hệ thống giải trí và màn hình trung tâm hiện đại hơn. Xe được trang bị màn hình lớn, giao diện sắc nét, hỗ trợ nhiều tính năng mới mẻ. Đây là lợi thế dành cho những ai thường xuyên di chuyển một mình hoặc ít người, coi trọng trải nghiệm công nghệ trong xe. Tuy vậy, nếu xét đến nhu cầu chung của số đông, giải trí không thể bù đắp được sự hạn chế về không gian ngồi và khoang chứa đồ.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là sự thực tế đã được chứng minh. Xpander Cross có mặt tại Việt Nam nhiều năm, được cộng đồng người dùng đánh giá cao về độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính tiện dụng. Xe cũng có lượng bán ra ổn định, dễ mua bán lại, trong khi Xforce còn khá mới để khẳng định giá trị sử dụng lâu dài hay khả năng giữ giá trên thị trường.

Ngoài ra, với giá thấp hơn một chút, Xpander Premium cũng là lựa chọn hợp lý. Dù không có ngoại hình SUV thể thao như Cross, nhưng vẫn giữ ưu thế rộng rãi, tiện nghi đủ dùng, giúp người mua tiết kiệm được một khoản đáng kể. Đây là lựa chọn khôn ngoan cho những ai muốn chi tiêu hợp lý mà vẫn sở hữu một chiếc xe 7 chỗ phục vụ gia đình.

Nhìn tổng thể, Xforce chắc chắn là mẫu xe hấp dẫn với những ai yêu thích sự mới mẻ, thời trang và công nghệ. Tuy nhiên, xét trên bài toán sử dụng hàng ngày của phần đông gia đình Việt, Xpander Cross và thậm chí Xpander Premium mang lại nhiều giá trị thực tế hơn. Thực tế đã có những chủ nhân Xforce hối hận vì chọn mua mẫu này, do bị hạn chế không gian chở người và đồ đạc.