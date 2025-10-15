Xe điện sạc nhanh như đổ xăng, phạm vi hoạt động 710 km

Thời gian sạc lâu vẫn được xem là một trong những nhược điểm lớn nhất của xe điện, đặc biệt khi so với tốc độ nạp nhiên liệu của xe chạy bằng động cơ đốt trong (ICE). Tuy nhiên, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Zeekr vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe 001 Shooting Brake, biến nó thành một trong những chiếc xe điện sạc nhanh nhất thế giới.

Xe điện Zeekr 001 ra mắt

Mẫu xe 001 mới có khả năng sạc từ 10-80% chỉ trong 7 phút, nhờ vào kiến trúc điện 900 volt và pin 'Golden Brick' của Zeekr. Điều này đặc biệt ấn tượng khi xét đến dung lượng pin lớn 95 kWh của xe, không phải loại pin nhỏ thường thấy ở các mẫu xe sạc nhanh khác. Zeekr tuyên bố rằng 001 mới hỗ trợ tốc độ sạc lên đến 1.140 kW, một con số chỉ có thể đạt được bởi các trạm Megacharger của Tesla tại Mỹ, trong khi tại Trung Quốc, Zeekr đã triển khai các trạm sạc 1.300 kW.

Zeekr 001 có khả năng sạc từ 10-80% chỉ trong 7 phút

Mẫu 001 mới sẽ được bán với gói pin 95 kWh độc quyền, chỉ có phiên bản dẫn động bốn bánh. Phiên bản này được trang bị hai động cơ điện, cho tổng công suất lên đến 912 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,83 giây. Phạm vi hoạt động của mẫu xe này theo tiêu chuẩn CLTC được công bố là 441 dặm (710 km), một con số ấn tượng ngay cả theo tiêu chuẩn lạc quan của Trung Quốc.

Phạm vi hoạt động của mẫu xe là 710 km

Ngoài ra, Zeekr cũng sẽ cung cấp phiên bản với bộ pin 103 kWh, sử dụng công nghệ pin Qilin của CATL, giúp tăng phạm vi hoạt động lên 437 dặm (762 km), mặc dù tốc độ sạc không đạt được như pin Golden Brick. Tuy nhiên, các mẫu xe với bộ pin 103 kWh vẫn có khả năng sạc từ 10-80% chỉ trong 10 phút.

Mẫu xe mới này còn được trang bị nhiều nâng cấp khác, bao gồm mái kính toàn cảnh tích hợp đèn LED, mô phỏng trần xe Starlight thường thấy trên xe Rolls-Royce. Ngoài ra, xe còn có màn hình thông tin giải trí lớn, màn hình hiển thị trên kính chắn gió 39,3 inch, cụm đồng hồ 13 inch và màn hình 8 inch ở phía sau. Chi tiết về giá bán xe vẫn chưa được công bố.