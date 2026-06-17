Skoda Kushaq giảm giá đến 100 triệu đồng, rẻ ngang SUV hạng A

Nhiều đại lý Skoda tại Hà Nội và TP.HCM đang triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho mẫu SUV đô thị Kushaq sản xuất năm 2025 (VIN 2025). Theo khảo sát, phiên bản Ambition hiện được chào bán từ 499 triệu đồng, trong khi bản Style có giá từ 549 triệu đồng, tương ứng mức giảm lên tới 100 triệu đồng so với giá niêm yết lần lượt 599 triệu và 649 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức ưu đãi này chủ yếu áp dụng cho các xe VIN 2025 nhằm giải phóng hàng tồn trước khi chuyển sang lô xe sản xuất năm 2026. Theo tư vấn bán hàng, các xe VIN 2026 không được hưởng chính sách giảm sâu tương tự. Ngoài ra, do chương trình được triển khai riêng tại từng đại lý nên giá bán thực tế có thể dao động. Một số nơi vẫn báo giá bản Ambition trong khoảng 504-514 triệu đồng.

Với mức giá dưới 500 triệu đồng, Skoda Kushaq trở thành một trong những mẫu SUV/crossover cỡ B có giá bán thấp nhất tại Việt Nam hiện nay. Thậm chí, giá xe đã tiệm cận nhóm SUV đô thị cỡ A như Kia Sonet hay Toyota Raize, tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho mẫu xe châu Âu này.

Kushaq là mẫu SUV cỡ B đầu tiên của Skoda được lắp ráp trong nước, phát triển trên nền tảng MQB A0 IN của Tập đoàn Volkswagen. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.225 x 1.760 x 1.612 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm và khoảng sáng gầm 188 mm.

Ngoại thất Skoda Kushaq nổi bật với đèn LED projector, đèn hậu LED hình chữ C và mâm hợp kim 17 inch. Trên bản Style, xe được bổ sung đèn pha tự động, tính năng mở rộng góc chiếu khi đánh lái cùng gạt mưa tự động.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản và thực dụng. Phiên bản Style được trang bị ghế lái chỉnh điện 6 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây, đèn viền nội thất cùng hệ thống âm thanh 6 loa kết hợp loa siêu trầm.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.0L tăng áp cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Đợt giảm giá lần này giúp Skoda Kushaq trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV đô thị, đặc biệt với những khách hàng không quá đặt nặng yếu tố đời xe và ưu tiên giá bán hấp dẫn.

Ảnh: Đức Mạnh