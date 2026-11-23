Không chỉ ghi nhận doanh số tốt, Xpander còn là mẫu xe xuất hiện phổ biến trên đường phố, tại các sảnh chờ sân bay, bến xe và trong hoạt động kinh doanh vận tải. Dù đã có mặt trên thị trường nhiều năm và phải cạnh tranh với hàng loạt mẫu xe mới có thiết kế, trang bị và giá bán hấp dẫn, mẫu MPV 7 chỗ của thương hiệu Nhật Bản vẫn duy trì sức hút với người tiêu dùng.

Vậy đâu là những yếu tố giúp Xpander giữ được vị thế trên thị trường?

Giá bán hợp lý, chính sách ưu đãi liên tục

Trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam, Xpander có lợi thế nhờ mức giá niêm yết tương đối dễ tiếp cận, đi kèm các chương trình ưu đãi được Mitsubishi triển khai thường xuyên.

Trong tháng 11/2026, cả bốn phiên bản Xpander gồm MT (568 triệu đồng), AT (598 triệu đồng), AT Premium (662 triệu đồng) và Xpander Cross (702 triệu đồng) đều được hãng hỗ trợ khoản tiền tương đương 100% lệ phí trước bạ, với giá trị khoảng 57-70 triệu đồng tùy phiên bản. Ngoài ưu đãi trên, mỗi phiên bản còn có những quyền lợi riêng.

Đối với khách hàng mua xe phục vụ kinh doanh vận tải, các chương trình ưu đãi này có ý nghĩa thiết thực khi giúp giảm vốn đầu tư ban đầu, hạn chế áp lực vay mua xe và chi phí trả góp. Đây là yếu tố đáng cân nhắc trong bối cảnh thu nhập từ hoạt động vận tải thường phụ thuộc vào lượng khách và tần suất khai thác xe.

Bên cạnh đó, mức giá niêm yết dưới 600 triệu đồng của hai phiên bản MT và AT cũng giúp Xpander tiếp cận nhóm khách hàng có ngân sách vừa phải, đặc biệt là những người cần một chiếc xe 7 chỗ phục vụ đồng thời nhu cầu gia đình và công việc.

Không gian 7 chỗ linh hoạt, khoảng sáng gầm lớn

Một trong những lợi thế của Xpander nằm ở cách bố trí không gian nội thất. Trên phiên bản AT Premium, xe có kích thước tổng thể 4.595 x 1.750 x 1.750 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm. Những thông số này tạo nền tảng cho khoang cabin rộng rãi, đáp ứng nhu cầu di chuyển của gia đình hoặc chở khách.

Hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 60:40, trong khi hàng ghế thứ ba gập 50:50, giúp linh hoạt thay đổi không gian giữa chở người và hành lý. Xe cũng được trang bị cửa gió điều hòa riêng cho hàng ghế sau. Trên bản AT Premium, hành khách còn có thêm bệ tỳ tay trung tâm tích hợp giá để ly và cổng sạc USB.

Nhờ cách bố trí này, Xpander có thể đáp ứng nhiều mục đích sử dụng, từ đưa đón các thành viên trong gia đình, đi du lịch đến chở khách công tác hoặc vận chuyển hành lý ra sân bay. Tuy nhiên, hàng ghế thứ ba vẫn phù hợp hơn với những chuyến đi ngắn hoặc hành khách có vóc dáng vừa phải. Đây cũng là đặc điểm thường gặp ở nhóm MPV cỡ nhỏ.

Bên cạnh không gian nội thất, khoảng sáng gầm cũng là một lợi thế đáng chú ý. Hai phiên bản AT và AT Premium có khoảng sáng gầm 225 mm, trong khi bản MT đạt 205 mm. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có khả năng lội nước tối đa 400 mm. Góc thoát phía sau được cải thiện từ 26,6 độ lên 28,3 độ, hỗ trợ xe di chuyển qua các đoạn đường gồ ghề, gờ giảm tốc hoặc đường ngập.

Đặc điểm này tương đối phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam, nơi người lái thường xuyên phải di chuyển qua những đoạn đường không bằng phẳng hoặc có chất lượng mặt đường chưa đồng đều.

Động cơ vừa đủ, chi phí sử dụng dễ kiểm soát

Mitsubishi Xpander sử dụng chung động cơ xăng 1.5L MIVEC trên các phiên bản, cho công suất cực đại 104 PS tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước, đi kèm hai lựa chọn hộp số gồm tự động 4 cấp trên bản AT, AT Premium và số sàn 5 cấp trên bản MT.

Xét về thông số, động cơ 1.5L không hướng đến khả năng vận hành mạnh mẽ hay tăng tốc ấn tượng. Thay vào đó, cấu hình này tập trung đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày, ưu tiên sự đơn giản và khả năng kiểm soát chi phí sử dụng.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của Xpander như sau:

- Bản AT và AT Premium: 7,1 lít/100 km ở chu trình kết hợp, 8,6 lít/100 km trong đô thị và 6,2 lít/100 km ngoài đô thị.

- Bản MT: 6,9 lít/100 km ở chu trình kết hợp, 8,8 lít/100 km trong đô thị và 5,9 lít/100 km ngoài đô thị.

Sau nhiều năm có mặt tại Việt Nam, Xpander cũng đã xây dựng được mạng lưới đại lý và hệ thống cung ứng phụ tùng tương đối rộng. Không chỉ các cơ sở bảo dưỡng chính hãng, nhiều gara bên ngoài cũng đã quen thuộc với cấu tạo và quy trình sửa chữa mẫu xe này. Nhờ đó người đi cũng yên tâm hơn khi lựa chọn sử dụng lâu dài.

Thiết kế hiện đại, trang bị tập trung vào nhu cầu thực tế

Bên cạnh giá bán và chi phí sử dụng, thiết kế cùng trang bị cũng là những yếu tố giúp Xpander duy trì sức cạnh tranh. Thay vì tập trung vào các công nghệ phức tạp, mẫu xe này hướng đến những tiện nghi phục vụ trực tiếp nhu cầu sử dụng hằng ngày. Với thiết kế thể thao hiện đại, xe có được sự ưa chuộng từ nhiều khách hàng Việt.

Đáng chú ý, vô lăng có khả năng điều chỉnh 4 hướng, bao gồm độ nghiêng và tiến/lùi, giúp người lái dễ dàng tìm được tư thế phù hợp. Đây là trang bị có ý nghĩa với những người thường xuyên cầm lái trong thời gian dài, đặc biệt là tài xế kinh doanh dịch vụ.

Hệ thống giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 7 inch trên hai bản MT, AT và 9 inch trên bản AT Premium. Các màn hình đều hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đáp ứng nhu cầu sử dụng bản đồ, nghe nhạc và kết nối điện thoại thông minh.

Các phiên bản Xpander đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo ASTC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA cùng chìa khóa mã hóa chống trộm. Riêng bản AT Premium có thêm phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động, kiểm soát hành trình, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm.

KẾT LUẬN

Nhìn tổng thể, sức hút của Mitsubishi Xpander không đến từ một ưu thế vượt trội riêng lẻ mà được tạo nên bởi sự cân bằng giữa nhiều yếu tố. Mẫu xe có giá bán tương đối dễ tiếp cận, thường xuyên đi kèm ưu đãi từ hãng, không gian 7 chỗ linh hoạt, khoảng sáng gầm phù hợp với điều kiện đường sá Việt Nam và cấu hình động cơ hướng đến khả năng tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh đó, thiết kế hiện đại, các trang bị tiện nghi thiết yếu cùng hệ thống bảo dưỡng và phụ tùng đã phổ biến cũng góp phần củng cố sức cạnh tranh của mẫu MPV này.

Dù vẫn tồn tại những hạn chế, Xpander vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng cần một mẫu xe 7 chỗ phục vụ gia đình hoặc kinh doanh vận tải.