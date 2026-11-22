Một chiếc mô tô Kawasaki Ninja ZX-10R trị giá khoảng 960.000 Đài tệ (hơn 800 triệu đồng) bị xe đầu kéo tông từ phía sau khi vừa di chuyển qua đèn tín hiệu giao thông. Cú va chạm khiến phần đuôi xe biến dạng nghiêm trọng, bánh sau mắc kẹt vào đầu xe tải. May mắn, người điều khiển mô tô không bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 17/11 tại đường Huanzhong, gần giao lộ với đường Shizheng Nam, thuộc quận Xitun, thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc).

Mô tô Kawasaki Ninja ZX-10R trị giá khoảng 960.000 Đài tệ (hơn 800 triệu đồng) bị xe đầu kéo tông từ phía sau.

Theo thông tin từ cảnh sát, thời điểm trên, một người đàn ông 20 tuổi họ Chen điều khiển mô tô Kawasaki Ninja ZX-10R đang dừng chờ đèn đỏ ở làn đường ngoài cùng bên phải. Khi tín hiệu chuyển xanh và xe bắt đầu di chuyển, chiếc mô tô bất ngờ bị xe đầu kéo do một người đàn ông 43 tuổi họ Liu điều khiển đâm mạnh từ phía sau.

Cú va chạm khiến phần đuôi chiếc Kawasaki Ninja bị biến dạng và lật ngược lên gần 90 độ. Bánh sau xe máy mắc kẹt vào phần đầu xe đầu kéo, khiến cả hai phương tiện đều bị hư hỏng.

Sau khi lực lượng chức năng có mặt, cảnh sát phối hợp với người điều khiển mô tô cố định phương tiện, đồng thời yêu cầu tài xế xe đầu kéo từ từ lùi lại để giải phóng chiếc xe bị mắc kẹt.

Chiếc Kawasaki Ninja ZX-10R bị biến dạng nghiêm trọng sau cú va chạm với xe đầu kéo. Ảnh: Threads/c.hs822

Theo cảnh sát, cả hai tài xế đều không bị thương. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tại hiện trường cũng không phát hiện dấu hiệu sử dụng rượu bia. Cơ quan chức năng chưa thể xác định chính xác diễn biến va chạm do camera giám sát tại giao lộ không ghi lại được thời điểm xảy ra tai nạn. Cảnh sát đang trích xuất hình ảnh từ các camera khu vực lân cận để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan.

Một số ý kiến nhận xét phần bánh sau và kết cấu xe mô tô Kawasaki Ninja đã phải chịu lực va chạm rất lớn.

Sau vụ việc, người đàn ông họ Chen đăng tải video ghi lại cảnh chiếc mô tô bị mắc kẹt dưới đầu xe đầu kéo lên mạng xã hội. Đáng chú ý, thay vì bày tỏ sự tiếc nuối về chiếc xe bị hư hỏng nặng, anh lại có phản ứng khá hài hước.

Trong bài đăng, người này viết: "Tôi có thể mua nó với giá 10R, nhưng tôi phải đối đầu với đàn anh của mình". Câu nói được cho là cách anh ví von chiếc Kawasaki Ninja với một đối thủ có kích thước và sức mạnh vượt trội hơn nhiều.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận hơn 30.000 lượt thích cùng nhiều bình luận. Không ít người chúc mừng tài xế điều khiển mô tô thoát nạn sau cú va chạm mạnh.

Một số ý kiến nhận xét phần bánh sau và kết cấu xe đã phải chịu lực va chạm rất lớn. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng hài hước đề nghị hãng Kawasaki hỗ trợ chi phí sửa chữa cho chủ xe, cho rằng vụ tai nạn đã trở thành một màn quảng bá bất ngờ về độ bền của mẫu mô tô này.

Theo Mirrordaily