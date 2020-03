Xem trước màu sơn mới Honda Civic RS 2020 tại đại lý

Xem trước màu sơn mới Honda Civic RS 2020 tại đại lý

Thứ Năm, ngày 26/03/2020 06:00 AM (GMT+7)

Không lâu sau khi Honda công bố ra mắt màu mới dành cho Civic RS, phiên bản này đã có mặt tại các đại lý với giá bán không đổi so với màu đỏ cũ.

Hồi giữa tháng 3/2020, Honda đã công bố màu mới cho dòng RS và gọi đây là phiên bản mới. Bản RS này mang màu sơn đỏ cá tính thay cho màu đỏ đam mê trước đó. Theo đó, sắc đỏ cá tính mới mang tông đỏ lạnh, trầm hơn, trong khi màu đỏ đam mê cũ lại có tông nóng và sáng. Màu sơn mới này cũng góp phần khiến chiếc Civic RS nổi bật nhưng lại trưởng thành hơn.

Kể từ khi ra mắt, Honda Civic thế hệ thứ 10 đã nhận được nhiều sự chú ý tại thị trường Việt Nam. Thiết kế đẹp mắt, thể thao, động cơ mạnh mẽ, cảm giác lái thú vị... đã giúp Civic ghi điểm trong mắt người tiêu dùng Việt.

Một số trang bị tiện nghi trên Honda Civic RS là: la-zăng 18 inch khỏe khoắn, cánh lướt gió thể thao tích hợp đèn phanh, mặt ca-lăng sơn đen thể thao với logo RS dập nổi, hệ thống điều hòa 2 vùng tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động...

Honda Civic RS 2019 được bán tại Việt Nam là phiên bản cao cấp nhất của dòng Honda Civic, đồng thời thay thế phiên bản Civic 1.5L turbo mà Honda Việt Nam từng phân phối. Cái tên “RS” đứng bên cạnh Civic là chữ viết tắt của từ Road Sailing mà Honda đặt cho chiếc sedan hạng C của mình, so với hai phiên bản còn lại, Civic RS mang phong cách thiết kế thể thao nổi bật hơn và nó là một trong những lựa chọn sedan hạng C có diện mạo thể thao nhất trong phân khúc.

Ngoài màu sơn mới, Honda Civic RS không có thay đổi gì đặc biệt. Xe vẫn sở hữu động cơ VTEC, dung tích 1.5L tăng áp (Turbo) cho công suất 170 mã lực và mô men xoắn cực đại lên đến 220Nm tại 1.700 - 5.500 vòng/phút.

Tuy nhiên, với giá bán từ 934 triệu đồng, để lăn bánh mẫu sedan hạng C thể thao này, khách hàng Việt phải chi lên đến hơn 1,1 tỷ đồng.

Màu đỏ cá tính trên phiên bản Honda Civic RS.

Giá bán lẻ đề xuất của từng phiên bản và màu xe Honda Civic 2020 được cập nhật như sau:

Phiên bản (Màu sắc) Ghi bạc thời trang Xanh đậm cá tính (RS, G) Đen ánh độc tôn Trắng ngọc quý phái Đỏ cá tính (RS) Honda Civic RS 929.000.000 934.000.000 Honda Civic G 789.000.000 794.000.000 Honda CIvic E 729.000.000 734.000.000

