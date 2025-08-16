Mazda CX-5 cũ đầy "chợ mạng", giá từ 485 triệu đồng

Mazda CX-5 đang xuất hiện dày đặc trên các sàn rao bán xe cũ trực tuyến, với mức giá trải rộng từ khoảng 485 triệu đồng cho những chiếc đời cũ đến hơn 700 triệu đồng cho các mẫu đời mới chạy ít. Đây vốn là mẫu SUV hạng C được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ thiết kế trẻ trung, nhiều tiện nghi và khả năng giữ giá tốt so với mặt bằng chung của phân khúc. Chính vì vậy, thị trường xe cũ thường xuyên có nguồn cung dồi dào, giúp người mua dễ dàng lựa chọn chiếc xe phù hợp ngân sách và nhu cầu.

Loạt tin rao bán Mazda CX-5. (Ảnh chụp màn hình)

Ở tầm giá dưới 500 triệu đồng, người mua có thể tìm thấy Mazda CX-5 đời 2016 bản 2.5 AT, đã đi khoảng 120.000 km, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Những chiếc xe thuộc giai đoạn này thường vẫn giữ được phong dáng hiện đại, khoang nội thất rộng rãi và động cơ mạnh mẽ, song cần kiểm tra kỹ tình trạng máy móc, khung gầm và hệ thống điện do đã sử dụng lâu năm.

Khoảng giá 500–600 triệu đồng đang là “điểm ngọt” của nhiều lựa chọn đời 2017. Chẳng hạn, Mazda CX-5 bản 2.5 AT 2WD giá 510 triệu đồng tại Hà Nội với 65.000 km, hoặc bản 2.0 AT giá 570–585 triệu đồng tại Hà Nội và Bình Dương với mức odo 60.000–90.000 km. Ưu điểm của nhóm xe này là đã có thiết kế facelift, trang bị nhiều tính năng tiện nghi như cốp điện, cửa sổ trời, hệ thống giải trí hiện đại, nhưng giá đã giảm đáng kể so với lúc mới mua.

Ảnh thực tế một chiếc Mazda CX-5 được rao bán.

Nhóm đời 2022 chiếm phân khúc giá cao, thường trên 690 triệu đồng. Ví dụ, một chiếc Mazda CX-5 Luxury 2.0 AT màu đen tại Đắk Lắk đang được chào bán 695 triệu đồng với odo 35.000 km, hoặc bản Premium 2.0 AT màu đỏ tại TP.HCM giá 718 triệu đồng mới đi 20.000 km, kèm lịch sử bảo dưỡng đầy đủ tại hãng. Ưu điểm của các xe này là đời mới, ít hao mòn, thiết kế và công nghệ tương đương xe mới bán tại đại lý.

Sự xuất hiện đa dạng của Mazda CX-5 trên thị trường xe cũ còn phản ánh xu hướng nâng cấp xe của người dùng Việt. Nhiều chủ xe sau vài năm sử dụng chuyển sang đời cao hơn hoặc đổi sang phân khúc khác, tạo nguồn cung ổn định cho thị trường. Điều này cũng khiến mức giá giữa các đời xe được phân tầng rõ rệt, giúp người mua dễ dàng so sánh và chọn lựa.

Tuy vậy, khi tìm mua, người mua cần lưu ý rằng mức odo không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác tình trạng thực tế của xe. Việc kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, tình trạng nội ngoại thất, động cơ và hộp số là bước không thể bỏ qua để tránh mua phải xe từng tai nạn hoặc ngập nước. Ngoài ra, lựa chọn mua từ các salon uy tín, có cam kết pháp lý, sẽ giúp giảm thiểu rủi ro.

Một yếu tố đáng cân nhắc nữa là sự chênh lệch giá giữa các khu vực. Xe cùng đời, cùng phiên bản nhưng ở Hà Nội, TP.HCM hay các tỉnh lẻ có thể khác nhau vài chục triệu đồng. Nguyên nhân đến từ chi phí vận chuyển, nhu cầu thị trường và yếu tố biển số. Người mua nên so sánh giá ở nhiều khu vực để có lựa chọn tối ưu.

Nhìn chung, Mazda CX-5 đang là một trong những mẫu SUV hạng C phổ biến ở thị trường xe cũ Việt Nam. Nguồn cung phong phú, nhiều đời xe trải rộng mức giá từ dưới 500 triệu đến hơn 700 triệu đồng, tạo cơ hội cho cả người muốn tìm xe giá rẻ lẫn người muốn sở hữu xe gần như mới. Với những ai ưa chuộng thương hiệu Nhật, thiết kế KODO đặc trưng và khả năng vận hành linh hoạt, đây vẫn là lựa chọn đáng để cân nhắc.