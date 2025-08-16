KIA Seltos Hybrid sắp "đổ bộ" thị trường

Theo kế hoạch ban đầu, KIA Seltos Hybrid được dự kiến trình làng vào đầu năm 2026, nhưng với thông tin mới nhất từ The Koran Car Blog thì thời điểm này có thể bị dời sang tháng 4/2026. Đây là một quyết định mang tính thận trọng rất cần thiết từ nhà sản xuất Hàn Quốc.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2019, Kia Seltos đã trở thành một mẫu xe thành công toàn cầu, với hơn 1 triệu chiếc được bán ra và tiếp tục dẫn đầu trong phân khúc SUV cỡ nhỏ tại thị trường nội địa. Chỉ riêng trong năm 2024, doanh số toàn cầu của Seltos đã đạt khoảng 300.000 xe – chỉ xếp sau Sportage trong dải sản phẩm SUV của Kia.

Với đà tăng trưởng mạnh mẽ như vậy, dễ hiểu vì sao Kia lại thận trọng khi tung ra một phiên bản hybrid đắt tiền hơn quá sớm. Việc giới thiệu một mẫu xe có giá cao hơn trong một phân khúc vốn nhạy cảm về giá có thể làm chậm nhu cầu hiện tại – điều mà Kia chắc chắn muốn tránh.

Một trong những dấu hỏi lớn xoay quanh Seltos Hybrid là về giá bán. Mẫu xe này dự kiến sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid 1.6L GDi mới – có thể có thêm tùy chọn e-AWD – điều này sẽ làm tăng cả hiệu suất lẫn chi phí sản xuất. Ước tính ban đầu cho thấy giá khởi điểm của Seltos Hybrid có thể nằm trong khoảng từ 29 triệu won Hàn Quốc (khoảng 548 triệu đồng). Mức giá bán này tương đương giá Hyundai Kona Hybrid và cao hơn đáng kể so với Seltos động cơ đốt trong.

Trong khi đó, một trong những nguyên nhân khiến KIA Seltos đạt doanh số tốt ở hiện tại là giá bán cạnh tranh trong phân khúc. Do đó, việc đưa ra phiên bản Hybrid có thể ảnh hưởng tới doanh số của Seltos, vì người tiêu dùng sẽ cân nhắc có nên bỏ ra số tiền lớn để mua phiên bản này không.

Dẫu vậy, việc ra mắt Seltos Hybrid sẽ hoàn tất mục tiêu của KIA trong việc cung cấp tùy chọn hybrid cho toàn bộ dải sản phẩm SUV của mình. Với các phiên bản hybrid đã có mặt trên Niro, Sportage và Sorento, Seltos là mẫu SUV cuối cùng vẫn chỉ sử dụng động cơ đốt trong.

Dữ liệu thị trường cũng ủng hộ chiến lược hybrid của Kia. Trong năm 2025, hơn 70% doanh số của Kia Sorento là phiên bản hybrid – phản ánh rõ xu hướng người tiêu dùng chuyển hướng sang các lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Trong khi đó, việc áp dụng xe điện đang chậm lại trên toàn cầu do các vấn đề về hạ tầng và chi phí – tạo cơ hội để công nghệ hybrid lấy lại vị thế.

Lịch sản xuất Seltos Hybrid được hoãn lại được cho là nhằm mang lại lợi ích cho cả Kia và người tiêu dùng. Khi thị trường hybrid trưởng thành hơn, nhà máy được chuẩn bị tốt hơn và có chiến lược giá rõ ràng hơn, Seltos Hybrid sẽ có cơ hội ra mắt đúng thời điểm và thành công hơn.