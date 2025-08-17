Yezdi Roadster 2025 trình làng: Đậm chất hoài cổ, uy lực ấn tượng!

Yezdi Roadster 2025 tiếp tục kế thừa phong cách cổ điển đặc trưng, nhưng đã được làm mới đáng kể để phù hợp hơn với xu hướng hiện đại. Những thay đổi dễ nhận thấy nhất đến từ phần thiết kế đầu xe – với cụm đèn pha mới có ốp tích hợp, cùng dãy đèn xi-nhan LED mảnh mai, thay thế cho loại tròn cổ điển ở phiên bản trước. Ghi-đông rộng và gương chiếu hậu gắn ở hai đầu ghi-đông mang lại vẻ ngoài cá tính, phù hợp với phong cách touring.

Phía sau xe cũng được thiết kế lại với chắn bùn ngắn hơn, đèn hậu tích hợp gọn vào chắn bùn bánh sau, tạo nên dáng vẻ gọn gàng và hiện đại hơn. Thiết kế ống xả đôi vẫn được giữ lại – một đặc trưng quen thuộc của dòng xe này – và âm thanh động cơ vẫn mang lại cảm giác phấn khích với tiếng gầm mạnh mẽ, giàu âm trầm, nhờ vào hệ thống làm mát bằng chất lỏng.

Về trang bị kỹ thuật, Yezdi Roadster 2025 sở hữu chiều dài cơ sở 1.440 mm và chiều cao yên chỉ 795 mm – rất thân thiện với đại đa số người dùng. Hệ thống phanh gồm đĩa trước 320 mm và đĩa sau 240 mm, được kết hợp với heo phanh Brembo và hệ thống ABS hai kênh của Continental, đảm bảo hiệu suất phanh an toàn và ổn định.

Xe được trang bị động cơ Alpha 2 hoàn toàn mới, loại xy lanh đơn dung tích 334cc, DOHC, 4 van. Động cơ này kết hợp với bộ ly hợp trượt và hộp số 6 cấp, sản sinh công suất 29 mã lực và mô-men xoắn 30 Nm. Dung tích bình xăng đạt 12,5 lít, và xe được bảo hành tiêu chuẩn 4 năm hoặc 50.000 km, có thể gia hạn lên 6 năm.

Một điểm cộng lớn khác là khả năng cá nhân hóa. Hãng cung cấp tới 6 bộ kit độ chính hãng và hơn 50 tùy chọn độ xe khác, giúp người dùng có thể biến hóa chiếc xe theo phong cách riêng.

Yezdi Roadster 2025 có tổng cộng 5 màu sắc để lựa chọn, giá bán khởi điểm tại thị trường Ấn Độ là 210.000 rupee - khoảng 63 triệu đồng.