Giá xe số Honda Future FI 125cc nửa cuối tháng 8/2025, chênh 3 triệu đồng

Trong khi nhiều dòng xe đang giảm giá mạnh thì Honda Future 125 FI vẫn đang rất khởi sắc. Khảo sát một HEAD Honda ở Ninh Bình cho thấy, dòng xe số này được bán ra với giá chênh cao hơn hẳn so với giá niêm yết. Mức giá thực tế của các phiên bản cao hơn giá niêm yết tầm hơn 3 triệu đồng.

Bảng giá Honda Future 125 FI mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Future 125 Fi Tiêu chuẩn 30,5 33,5 Future 125 Fi Cao cấp 31,7 34 Future 125 Fi Đặc biệt 32,19 35

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Kiểu dáng tổng thể của xe lịch lãm kết hợp với những chi tiết thiết kế tỉ mỉ và sắc nét như logo, mặt đồng hồ, hệ thống đèn, các chi tiết mạ crôm cao cấp, màu sơn… tất cả góp phần làm tăng thêm vẻ sang trọng và nổi bật cho chủ sở hữu. Cụm đèn pha được thiết kế nổi bật, trang bị đèn LED cao cấp với tuổi thọ cao, tiết kiệm năng lượng, cường độ ánh sáng mạnh giúp nâng cao khả năng quan sát khi di chuyển ban đêm, đồng thời mang lại hình ảnh sang trọng.

Lôgô "Future" 3D cao cấp làm tăng thêm nét hiện đại cho tổng thể xe. Bảng đồng hồ được lấy cảm hứng từ thiết kế của các dòng xe hơi sang trọng, với cách bố trí thông số theo hình vòm rộng, mang đến cảm giác cao cấp và khác biệt so với các mẫu xe số phổ thông. Honda Future FI 125 có ba phiên bản, được áp dụng phối màu mới trên nhiều chi tiết như yếm xe, tay dắt sau, mặt ốp trong xe, giảm xóc…tạo nên diện mạo mới mẻ và hiện đại.

Xe sử dụng động cơ 125cc danh tiếng của Honda, luôn được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng, tiếp tục duy trì chất lượng cao cùng thiết kế lọc gió giúp tăng công suất tối đa, mô-men xoắn cực đại và khả năng tăng tốc mạnh mẽ. Hệ thống đèn chiếu sáng đảm bảo tầm nhìn tối ưu, hạn chế việc quên bật đèn khi điều kiện ánh sáng không đảm bảo và tăng khả năng nhận diện khi di chuyển, từ đó giúp phương tiện khác dễ dàng quan sát, phòng tránh va chạm.

Ổ khóa 4 trong 1 hiện đại gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên, dễ sử dụng, an tâm và chống rỉ sét hiệu quả. Hộc đựng đồ lớn, chứa được mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân khác. Khối lượng bản thân xe Future 125 FI là 104 kg; kích thước tổng thể dài x rộng x cao: 1.931 x 711 x 1.083 mm; khoảng cách trục bánh xe 1.258 mm. Trong khi đó, độ cao yên xe 756 mm dễ tiếp cận, còn khoảng sáng gầm xe 133 mm giúp xe vận hành linh hoạt. Xe có dung tích bình xăng 4,6 lít; lốp trước 70/90-17M/C 38P, lốp sau 80/90-17M/C 50P; phuộc trước dạng ống lồng giảm chấn thủy lực, phuộc sau lò xo trụ giảm chấn thủy lực.

Động cơ xe Future 125 FI loại xăng 4 kỳ, 1 xi-lanh làm mát bằng không khí; dung tích xy-lanh 124,9cc; công suất tối đa 6,83 kW tại 7.500 vòng/phút; dung tích nhớt sau khi xả 0,7 lít, sau khi rã máy 0,9 lít; mức tiêu thụ nhiên liệu 1,47 lít/100km. Xe có hộp số 4 số tròn, thiết kế hệ thống khởi động bằng điện và đạp chân.

Nhìn chung, Honda Future 125 FI thuộc phân khúc xe số cao cấp hiện nay. Dòng xe này thiết kế hiện đại, động cơ vận hành bền bỉ và rất tiết kiệm xăng. Đây là ấn phẩm xe số cuốn hút được nhiều người hâm mộ hiện nay.