Những xe điện giá dưới 30 triệu đồng đẹp, tiện dụng, sạc một lần đi xa

Trong tầm giá dưới 30 triệu đồng, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn xe điện với thiết kế hiện đại và tính năng tiện ích, đủ để phục vụ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

VinFast Evo Lite Neo

VinFast Evo Lite Neo

VinFast Evo Lite Neo có giá bán 14,4 triệu đồng đã bao gồm pin và bộ sạc. Đây là mẫu xe máy điện mới nhất của VinFast, hướng tới đối tượng học sinh và sinh viên. Với thiết kế gọn gàng, mang phong cách châu Âu và bảng màu trẻ trung, Evo Lite Neo có dung lượng pin cho quãng đường di chuyển tối đa 78 km mỗi lần sạc và tốc độ tối đa 49 km/h. Trọng lượng nhẹ và yên thấp giúp xe dễ điều khiển, ngay cả với người lần đầu trải nghiệm xe điện.

Honda ICON e:

Honda ICON e:

Honda ICON e: là một lựa chọn hợp lý trong phân khúc xe điện đô thị. Mẫu xe này nổi bật với thiết kế tối giản, khả năng vận hành êm ái và pin lithium tháo rời, thuận tiện cho việc sạc tại nhà hoặc văn phòng. ICON e có thể di chuyển tối đa 71 km sau mỗi lần sạc. Xe có ba phiên bản với giá từ 26,9 triệu đồng đến 27,3 triệu đồng, chỉ khác nhau về trang trí.

Yadea Velax

Yadea Velax

Yadea Velax gây ấn tượng với thiết kế khỏe khoắn, hệ thống chiếu sáng LED và bảng đồng hồ điện tử sắc nét. Với khung sườn chắc chắn và động cơ mạnh mẽ, Velax vận hành ổn định trong nhiều điều kiện đường sá. Mẫu xe này có ba phiên bản khác nhau về dung lượng pin và công nghệ sạc, với giá bán từ 29,9 triệu đồng.

Những mẫu xe điện này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn thể hiện xu hướng di chuyển thông minh, tiết kiệm và thân thiện với môi trường cho giới trẻ hiện nay.