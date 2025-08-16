Xe điện Honda U-Qe giá chỉ 10 triệu đồng, dùng pin lithium an toàn với 80 km/lần sạc

Honda U-Qe là mẫu xe đạp điện được phân phối tại Trung Quốc thông qua liên doanh Wuyang Honda. Mẫu xe mang phong cách nhỏ gọn, xinh xắn, được lấy cảm hứng từ các nhân vật hoạt hình như chim cánh cụt Pororo. Xe có kích thước tổng thể 1.660 x 715 x 1.045 mm, chiều cao yên 730 mm, phù hợp với thể trạng của nhiều người dùng.

Thiết kế tổng thể của xe khá tinh giản. Cụm đèn pha và xi-nhan sử dụng công nghệ LED kết hợp thấu kính, giúp đảm bảo khả năng chiếu sáng tốt khi vận hành ban đêm. Cụm đồng hồ kỹ thuật số màu sắc hiển thị đầy đủ các thông số: tốc độ, quãng đường, mức pin còn lại, thời gian thực,…

Ngoài ra, trên các phiên bản cao cấp, đồng hồ còn tích hợp kết nối smartphone, hỗ trợ NFC để người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng xe qua ứng dụng, bao gồm cả tính năng mở khóa thông minh. Honda U-Qe cũng được trang bị hốc chứa đồ phía trước kèm cổng sạc USB, móc treo đồ tiện lợi và sàn để chân bằng phẳng.

Về khả năng vận hành, Honda U-Qe được trang bị động cơ điện gắn bánh sau với công suất tối đa 400W, giới hạn tốc độ ở mức 25 km/h. Là xe đạp điện nên xe vẫn được tích hợp bàn đạp và hệ thống truyền động bằng xích, cho phép người dùng có thể đạp như xe đạp thông thường trong trường hợp hết pin.

Dù là mẫu xe giá rẻ, Honda U-Qe vẫn sử dụng pin lithium, với quãng đường vận hành từ 50 km đến 80 km tùy phiên bản. Xe cũng được trang bị phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau, đảm bảo an toàn khi vận hành.

Giá bán xe điện Honda U-Qe tại Trung Quốc khởi điểm từ 2.799 nhân dân tệ, tương đương khoảng 10,2 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt.