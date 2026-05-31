Xe ý tưởng Hummer X trình làng toàn cầu

Thương hiệu GMC vừa hé lộ những ý tưởng thiết kế mới mang tên HUMMER X Concept, mở ra góc nhìn táo bạo về tương lai của dòng xe địa hình thuần điện nổi tiếng. Không chỉ giữ lại ADN hầm hố đặc trưng của HUMMER EV, các bản concept mới còn được phát triển theo hướng nhỏ gọn hơn, linh hoạt hơn nhưng vẫn duy trì khả năng chinh phục địa hình ấn tượng.

Kể từ khi hồi sinh dưới dạng xe điện, GMC HUMMER EV đã trở thành biểu tượng của phân khúc “EV Supertruck” với thiết kế đồ sộ, công nghệ hiện đại và khả năng off-road thuộc hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, kích thước khổng lồ cùng trọng lượng lên đến hơn 4 tấn cũng khiến mẫu xe này không phải lựa chọn phù hợp cho mọi điều kiện sử dụng.

Các bản HUMMER X Concept cho thấy GMC đang nghiên cứu một hướng phát triển hoàn toàn mới. Thiết kế vẫn mang những đường nét vuông vức đặc trưng của HUMMER nhưng tỷ lệ tổng thể được tinh chỉnh gọn gàng hơn. Điều này giúp xe phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển thường ngày cũng như các cung đường địa hình hẹp, nơi một chiếc HUMMER EV hiện tại đôi khi trở nên quá cồng kềnh.

Nhiều chi tiết trên concept mang phong cách tương lai với cụm đèn LED siêu mỏng, các mảng thân xe tối giản và thiết kế khí động học hiện đại hơn. Tuy vậy, phần đầu xe vẫn giữ nhận diện đặc trưng với dải đèn ngang và logo HUMMER phát sáng.

GMC nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì những công nghệ đã làm nên tên tuổi của HUMMER EV như hệ thống đánh lái bốn bánh, chế độ CrabWalk cho phép xe di chuyển chéo, hệ thống treo khí nén nâng gầm và các chế độ lái địa hình chuyên biệt. Đặc biệt, thế hệ HUMMER EV 2026 vừa được GMC nâng cấp với tính năng King Crab hoàn toàn mới, cho phép bánh sau đánh lái với góc lớn hơn đáng kể nhằm tăng khả năng xoay trở trên địa hình kỹ thuật.

Ngoài ra, các phiên bản mới còn được trang bị khả năng sạc hai chiều Vehicle-to-Home và Vehicle-to-Vehicle, cho phép xe cung cấp điện cho nhà ở hoặc sạc cho xe điện khác khi cần thiết. Dù là xe điện địa hình cỡ lớn, HUMMER EV hiện nay vẫn sở hữu hiệu năng đáng kinh ngạc.

Phiên bản 3X có công suất lên tới khoảng 830 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 15.592 Nm (11.500 lb-ft theo công bố của GMC), khả năng tăng tốc 0-96 km/h chỉ khoảng 3,5 giây. Trên phiên bản Carbon Fiber Edition mới nhất, thời gian tăng tốc còn được rút ngắn xuống chỉ 2,8 giây nhờ các nâng cấp về phần mềm và hệ truyền động.

Hiện tại GMC chưa xác nhận kế hoạch thương mại hóa các mẫu HUMMER X Concept. Tuy nhiên, những ý tưởng này cho thấy hãng đang tìm cách mở rộng gia đình HUMMER EV bằng những mẫu xe nhỏ hơn, thực dụng hơn và dễ tiếp cận hơn so với HUMMER EV hiện nay.

Trong bối cảnh thị trường xe điện địa hình đang phát triển mạnh với sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới, một mẫu HUMMER EV nhỏ gọn hơn nhưng vẫn giữ được khả năng vượt địa hình đặc trưng có thể trở thành bước đi chiến lược của GMC trong những năm tới.

Nếu được đưa vào sản xuất, HUMMER X có thể trở thành mẫu xe dành cho những khách hàng yêu thích phong cách HUMMER nhưng không muốn sở hữu một chiếc xe quá đồ sộ như thế hệ hiện tại.