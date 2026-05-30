Người dùng Việt có còn tin vào động cơ V6 dung tích lớn

Động thái mới đánh dấu bước ngoặt quan trọng ở thị trường ô tô trong nước. Giai đoạn đầu những năm 2000 được xem là “thời kỳ vàng” của động cơ V6 tại Việt Nam. Nhiều mẫu sedan và SUV phổ thông khi đó coi động cơ V6 là biểu tượng của sự cao cấp và mạnh mẽ.

Có thể kể tới Toyota Camry V6, một trong những mẫu xe nổi tiếng nhất thời kỳ này với khả năng vận hành êm ái và độ bền cao. Bên cạnh đó là Honda Accord và Nissan Teana đều có động cơ V6 3.5L, hay Hyundai Veracruz sử dụng động cơ V6 diesel. Ford cũng có Escape và Mondeo với động cơ V6 3.0L. Dù tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, các phiên bản này vẫn được nhiều người tiêu dùng ưa thích vì sự mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trong 1 thập kỷ trở lại đây, lượng xe phổ thông với động cơ V6 3.0L bắt đầu giảm nhanh. Nguyên nhân đến từ giá nhiên liệu tăng cao, thuế phí lớn và xu hướng chuyển sang động cơ tăng áp dung tích nhỏ để tối ưu tiêu hao nhiên liệu. Động cơ V6 dần bị thay thế bởi động cơ dung tích nhỏ tăng áp rồi gần đây là hybrid.

Đến nay, phần lớn động cơ V6 tại Việt Nam chủ yếu nằm trong xe sang hoặc SUV cỡ lớn. Do đó, sự xuất hiện của các mẫu xe mới của Ford lần này được xem là dấu hiệu hiếm hoi cho thấy động cơ dung tích lớn vẫn còn sức hút nhất định với nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái và hiệu năng cơ khí truyền thống.

Sau nhiều năm thị trường ô tô phổ thông Việt Nam trung thành với các động cơ dung tích nhỏ tăng áp hoặc hybrid để tối ưu tiêu hao nhiên liệu và đáp ứng quy định khí thải, sự xuất hiện trở lại của động cơ V6 tạo nên một xu hướng đáng chú ý.

Mẫu xe Ford Ranger động cơ xăng V6, dung tích 3.0L vừa được giới thiệu tại Việt Nam.

Diễn biến mới nhất là Ford "nâng cấp" các dòng bán tải lên động cơ lớn trên thế hệ mới ra mắt - cụ thể là Ranger Wildtrak V6 (diesel), Ranger Raptor V6 EcoBoost (xăng). Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi trong nhiều năm gần đây người dùng trong nước có thêm lựa chọn động cơ V6 ở nhóm xe phổ thông.

Trong lần nâng cấp mới, Ford đưa về Việt Nam nhiều phiên bản đáng chú ý. Ở dòng Everest, hãng bổ sung phiên bản Platinum+ sử dụng động cơ xăng 2.3L EcoBoost, cho công suất 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 446 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Giá bán của phiên bản này ở mức 1,629 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dải Everest vẫn duy trì các phiên bản Active, Sport và Platinum dùng động cơ diesel 2.0L kết hợp hộp số tự động 10 cấp, với giá bán từ 1,129 tỷ đồng đến 1,44 tỷ đồng tùy cấu hình dẫn động. Ở nhóm bán tải, Ford Ranger Wildtrak mới (1,093 tỷ đồng) được bổ sung động cơ dầu V6, dung tích 3.0L, cho công suất 246 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động 2 cầu.

Ranger Raptor mới (1,448 tỷ đồng) tiếp tục là phiên bản gây chú ý nhất khi lần đầu được trang bị động cơ xăng 3.0L V6 EcoBoost. Khối động cơ này cho công suất lên tới 391 mã lực và mô-men xoắn 583 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 2 cầu.

Mẫu xe Lotus Emira sở hữu động cơ V6 vừa được đưa về Việt Nam.

Với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, thế hệ động cơ V6 mới cũng khắc phục nhiều khiếm khuyết của "đàn anh", đặc biệt là về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Nhiều ý kiến phân tích cũng cho rằng, việc Ford mang động cơ to hơn về nước nhiều khả năng cũng sẽ khởi động một cuộc đua mới, dễ hiểu bởi xe cỡ nhỏ hiện nay bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi xe điện và xe hybrid/hybrid sạc ngoài. Động cơ V6 rõ ràng mang ý nghĩa cảm xúc nhiều hơn chỉ là thông số kỹ thuật.

Dĩ nhiên, cách tiếp cận này sẽ gặp thách thức là giá bán, khi động cơ lớn đồng nghĩa xe sẽ chịu nhiều thuế, phí cao hơn - dẫn tới chi phí lăn bánh tăng cao, ảnh hưởng tới quyết định mua sắm. Thực tế mức giá vừa công bố cũng cho thấy, Ranger Raptor hiện đã tiến sát vùng giá SUV hạng sang, trong khi Wildtrak V6 cũng vượt mốc 1 tỷ đồng.

Điều này cũng đồng nghĩa, Ford - hay bất cứ hãng xe nào định đi theo con đường tương tự - phải thuyết phục được người tiêu dùng rằng họ đang mua không chỉ một chiếc bán tải, mà là một trải nghiệm vận hành và phong cách sống khác biệt.