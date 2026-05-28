Bộ đôi Peugeot 3008 & 5008 thế hệ mới có mặt tại Việt Nam

Tại Việt Nam, bộ đôi Peugeot thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới vào ngày 30/05 và hứa hẹn khuấy động phân khúc xe gầm cao tầm giá 1 tỷ đồng tại Việt Nam. Thế hệ mới của Peugeot 3008 và 5008 chứng kiến sự lột xác toàn diện từ nền tảng, thiết kế cho đến công nghệ. Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới áp dụng ngôn ngữ mới với logo "khiên sư tử", lưới tản nhiệt tràn viền đồng màu thân xe và đèn LED móng vuốt sắc sảo.

Đặc biệt, Peugeot 3008 chuyển sang phong cách SUV lai Coupe thể thao (đạt giải thiết kế Red Dot Award 2024), trong khi Peugeot 5008 duy trì kiểu dáng 7 chỗ vuông vức, thực dụng cho gia đình với chiều dài cơ sở lên tới 2.900 mm.

Nội thất Panoramic i-Cockpit trên Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới với điểm nhấn là màn hình cong tràn viền 21 inch đặt nổi, kết hợp vô-lăng D-Cut, cần số điện tử e-Toggle và phím cảm ứng i-Toggles thông minh. Các tiện nghi cao cấp bao gồm ghế da Nappa (tích hợp massage/sưởi/thông gió), loa Focal Premium và điều hòa 3 vùng độc lập (trên 5008).

Cả hai xe Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới đều chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm STLA Medium tối ưu của tập đoàn Stellantis. Xe trang bị động cơ Turbo PureTech, dung tích 1.6L, mã lực 180 mã lực và mô men xoắn cực đại 300 Nm. Đi kèm hộp số tự động 6 cấp cùng gói an toàn chủ động ADAS nâng cấp toàn diện (Camera 360, phanh chủ động, giữ làn, ga tự động thích ứng...).

Sự xuất hiện của Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới được đánh giá là "quân bài chiến lược" của Thaco Auto nhằm tái định vị và lấy lại sức hút cho thương hiệu xe Pháp sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng.

Thay vì chỉ cạnh tranh bằng "mác" xe châu Âu như trước, Peugeot thế hệ mới đã chọn hướng đi thực dụng và mạnh mẽ hơn: đánh trực diện vào trải nghiệm công nghệ tương lai và độ hoàn thiện cao cấp. Sự lột xác về kiểu dáng, đặc biệt là dáng SUV Coupe của 3008 và cấu hình công nghệ vượt trội sẽ là điểm nổi trội giúp bộ đôi này chinh phục nhóm khách hàng trẻ tuổi, yêu thích sự khác biệt và tiện nghi cao cấp.

Giá bán của bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới sẽ được hãng công bố tại sự kiện ra mắt ở TP HCM vào tối ngày 30/5. Phân khúc SUV/Crossover tầm giá 1 tỷ đồng tại Việt Nam hiện là "chiến trường" khốc liệt nhất với sự thống trị của các đại diện đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Santa Fe hay Honda CR-V,...