Trải nghiệm xe điện BYD Atto 2, nhỏ con thực dụng

Sự xuất hiện của BYD Atto 2 đã mang đến làn gió mới cho phân khúc SUV hạng B vốn đang chật chội bởi những mẫu xe có thiết kế thực dụng và mạnh mẽ. Ngay khi vừa xuất hiện tại sự kiện ra mắt ở TP.HCM, mẫu xe đã ghi điểm với nhiều khách tham quan, đặc biệt là nữ giới bởi kích thước nhỏ gọn và thiết kế trẻ trung với các đường nét bo tròn.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.310 x 1.830 x 1.675 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm. Số đo này khá tương đồng với những cái tên từ Hàn Quốc hay Nhật Bản trong phân khúc. Đầu xe của Atto 2 là khu vực ăn điểm với hình dáng không quá vuông vức, thiết kế Dragon Face đặc trưng. Chi tiết ở cản trước lại có phần gây chú ý.

Chỉ trong vài tháng, BYD liên tiếp tung thêm nhiều mẫu xe mới phù hợp với nhu cầu người dùng hơn. Từ dòng MPV 5+2 chỗ thuần điện - BYD M6 đến dòng SUV, crossover cỡ trung hybrid - BYD Sealion 6 hay SUV đô thị (B-SUV) - BYD Atto 2. Tất cả đều là những mẫu mã thuộc các phân khúc "nóng", vốn đang hút thị hiếu khách hàng.

Để trải nghiệm mẫu xe điện cỡ nhỏ lần này, cung đường từ TP.HCM đến Phan Rang bằng Cao tốc đủ để xem mức chịu đựng của mẫu xe này ra sao? ở đa dạng cung đường từ Cao tốc đến đường đèo ven biển tuyệt đẹp của miền Trung.

Là một tỉnh ven biển gần cực Nam vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Ninh Thuận cũ nay thuộc tỉnh Khánh Hòa không chỉ nổi tiếng với những bãi trải dài biển xanh ngắt mà còn sở hữu những cung đường uốn lượn, chênh vênh, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là thăm thẳm đại dương.

Nhìn ở một góc độ, cản trước có phần không dung hòa với phong cách của toàn bộ đầu xe. Đương nhiên việc đẹp, xấu là tùy vào gu thẩm mỹ của mỗi người, nhưng việc cố gắng ốp dày chi tiết này khiến cản trước trông giống như khu vực đặt ống xả ở đuôi xe hơn.

Đuôi xe khá cân đối với dải đèn kéo dài đặt ở trung tâm, bên trên là cánh gió thêm chút phong cách thể thao và cản sau với thêm một chút chi tiết tạo điểm nhấn. Ở nội thất, Atto 2 tạo được thiện cảm hơn so với các mẫu xe đàn anh nhờ thiết kế tối giản, đã lược bỏ những chi tiết khoa trương và có phần cầu kỳ xung quanh tay nắm cửa hay trên mặt táp lô.

Các trang bị hiện đại vẫn sẽ là ưu điểm của các sản phẩm từ BYD. Với tầm giá dưới 700 triệu, xe vẫn sở hữu cần số pha lê tương tự chiếc Seal hay Han tiền tỷ, màn hình 12,8 inch xoay ngang dọc và vô lăng 3 chấu bọc da thể thao.

Ghế ngồi được nhà sản xuất bọc đệm dày theo phong cách "ghế gaming". So với những mẫu xe điện cùng tầm giá, Atto 2 đang làm tốt hơn trang bị nội thất. Sàn xe cũng không bị quá cao khiến người ngồi khó chịu. Tất nhiên nếu đặt cạnh một mẫu ôtô xăng, Atto 2 vẫn có trải nghiệm ngồi, vị trí để chân chưa "sướng" bằng.

Nhìn chung với thiết kế và kích thước nhỏ gọn, Atto 2 tạo được một làn gió mới ở phân khúc xe hạng B, nơi mà các đại diện đang cố gắng trở nên hầm hố và thể thao hơn. Xe sở hữu mô tơ điện đặt trước, cho công suất 174 mã lực và mô men xoắn cực đại 290 Nm. Nhờ động cơ thuần điện, chiếc SUV này trở nên khá lanh lẹ ở từng cú đạp ga.

Khả năng tăng tốc của Atto 2 cũng ăn điểm so với những mẫu xe chạy xăng cùng tầm giá. Ngay khi đạp ga, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh gần như không có độ trễ. Nếu đạp hết chân ga, hiện tượng trượt bánh nhẹ xuất hiện trước khi chiếc xe bám hoàn toàn vào mặt đường và lao đi.

Sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ cùng khoang nội thất được trang bị công nghệ hiện đại, xe mang đến cảm giác thoải mái vượt bậc cho người lái. Bên cạnh đó, mô tơ điện cho trải nghiệm lái êm ái của xe điện, cũng như việc sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Khi bắt đầu di chuyển xe ở tốc độ cao hơn trên đường thử, chiếc SUV điện cỡ nhỏ bắt đầu bộc lộ một số điểm trừ. Cài đặt trợ lực nặng nhẹ của tay lái có thể được điều chỉnh khi chuyển chế độ lái. Ở chế độ mặc định, vô lăng của Atto 2 khá nhẹ và việc đánh lái ở tốc độ cao có phần khiến xe chòng chành đôi chút.

Hệ thống treo kết cấu tối ưu, vận hành độc lập trên cả 4 bánh xe, giúp giảm rung lắc, tăng độ ổn định và êm dịu trong lúc di chuyển qua những dặm đường chông chênh sỏi đá, những cung đường đan xen giữa biển và núi, những khúc cua qua "tiểu sa mạc" Mũi Dinh và cánh đồng điện gió Trung Nam hùng vĩ tại Ninh Thuận cũ đầy nắng gió.

Điểm trừ trên các dòng xe điện hiện nay vẫn là vấn đề về trạm sạc. Nhưng các hãng thứ 3 đã và đang làm khá tốt. Các trạm sạc xuất hiện với tần suất nhiều và thường được đặt trong các thành phố lớn, thành phố du lịch và phân bố hợp lý trên các trạm dừng chân trên khu vực đường Cao tốc.

Khi loại bỏ các yếu tố trên, thì các mẫu xe điện thật sự nổi bật trên phố vì thiết kế, kiểu dáng và sự tiện nghi. Xuyên suốt chặng đường, các thành viên không chỉ được trực tiếp cầm lái, trải nghiệm thiết kế, tiện nghi mà còn cảm nhận được hiệu suất vận hành vượt trội, linh hoạt cùng công nghệ an toàn thông minh cao cấp mẫu xe.

Với thiết kế nhỏ gọn, Atto 2 tỏ rõ ưu điểm khi đi qua các khúc cua, ngõ nhỏ. Khi cần lùi xe hay thao tác quá nhiều mà chỉ 1 lần đánh lái, chiếc xe đã dễ dàng chuyển hướng dễ dàng ở cung đường hẹp. Điều này không quá khó hiểu bởi Atto 2 được định vị là một mẫu xe dành cho đô thị, thích hợp chạy trong phố hơn di chuyển tốc độ cao.

Ngoài ra, mẫu xe BYD Atto 2 được trang bị công nghệ tiên tiến để đảm bảo nhiệt độ pin khi sạc dù là xe mới vận hành ở tốc độ cao trên cao tốc. Xe có khả năng sạc nhanh ấn tượng khi từ đẩy dòng điện cao để pin được sạc nhanh hơn và dần ổn định khi dung lượng đã tăng cao.

Pin sạc và dung lượng

Thực tế trải nghiệm cho thấy, nếu sử dụng di chuyển chủ yếu trong môi trường đô thị, tại các thành phố lớn (nơi có nhiều đại lý BYD hoặc trạm sạc của các bên thứ 3 cung cấp giải pháp sạc); BYD Atto 2 với bộ pin dung lượng 45,12 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường 380 km (NEDC) chỉ sau một lần sạc đầy sẽ rất phù hợp. Nhất là với người dùng cá nhân, nhu cầu đi lại không nhiều và có điều kiện sạc tại nhà.

Tuy nhiên, với nhóm người dùng ở các tỉnh, khu vực ngoại ô hay thường xuyên lái xe di chuyển quãng đường xa, việc hạn chế trạm sạc nhanh trong bối cảnh hiện tại sẽ ít nhiều mang lại những trở ngại. Nếu không tính toán kỹ lộ trình, sẽ thực sự "phiền phức".

Đánh giá nhanh

Thế nhưng nếu để so sánh, mẫu xe sẽ gặp không ít khó khăn nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng về doanh số với các cái tên chạy xăng từ Hàn Quốc hay Nhật Bản như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Kia Seltos.

Còn để đối đầu với đồng hương là Omoda C5 hay Geely Coolray, bỏ qua câu chuyện về động cơ, BYD Atto 2 đang có cơ hội lớn hơn nhờ sự hoàn thiện về mặt thiết kế và trang bị hiện đại. Giống như các mẫu xe điện khác, Atto 2 cũng gặp vấn đề về hạ tầng trạm sạc, từ đó hạn chế đối tượng khách hàng.

Mẫu xe này trước mắt sẽ cần tìm kiếm khách hàng là những người có nhà mặt đất, khu vực sạc điện trong nhà, hoặc những người có chỗ ở thuận tiện cho việc sạc điện tại các trạm sạc của bên thứ 3.

Nói chung với mức giá 669 triệu đồng, đây vẫn có thể là một lựa chọn cho nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là phái nữ nếu có nhu cầu tìm mua một mẫu SUV nhỏ gọn để di chuyển trong đô thị.