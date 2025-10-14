Vén màn Suzuki Vision e-Sky: mẫu xe điện mini hẹp hơn VinFast VF 3

Tại Japan Mobility Show 2025, Suzuki thu hút sự chú ý với Vision e-Sky – mẫu concept ô tô điện mini (kei car) hoàn toàn mới, đại diện cho triết lý thiết kế “Unique, Smart, Positive” (Độc đáo – Thông minh – Tích cực). Đây không chỉ là bước đi thể hiện tầm nhìn thiết kế mới của hãng mà còn là tiền đề cho phiên bản thương mại dự kiến ra mắt trong năm tài chính 2026, đối đầu trực tiếp Honda N-One e: và các mẫu xe điện cỡ nhỏ đến từ Trung Quốc.

Suzuki Vision e-Sky được phát triển thuần điện ngay từ đầu, mang phong cách tallboy thân cao, vuông vức nhằm tối ưu không gian bên trong. Xe có kích thước 3.395 x 1.475 x 1.625 mm, đúng chuẩn kei-car Nhật Bản, nhỏ gọn nhưng đủ linh hoạt cho đô thị.

Đầu xe nổi bật với đèn pha LED dạng pixel, dải đèn định vị chữ C và thanh đèn nối liền hai bên tạo hiệu ứng điểm ảnh hiện đại. Cản trước tối màu và hốc bánh dập nổi mang lại vẻ khỏe khoắn, trong khi tay nắm cửa ẩn, la-zăng kín khí động học và mui sơn tương phản tạo điểm nhấn trẻ trung. Cột C dày, được xử lý với mảng ốp đồng màu thân xe, tạo hiệu ứng “mui bay” – chi tiết thường thấy trên các mẫu concept hướng tương lai.

Nội thất Vision e-Sky mang hai tông màu tím – trắng nhẹ nhàng, bố cục tối giản, gần như không còn nút bấm vật lý. Bảng táp-lô dạng cánh cung giúp mở rộng tầm nhìn, kết hợp đèn viền nội thất LED tạo cảm giác thoáng và liền mạch.

Cụm màn hình đôi 12 inch gồm bảng đồng hồ và màn hình trung tâm được đặt liền khối – phong cách tương tự e-Vitara. Suzuki vẫn giữ lại dãy phím cảm ứng điều hòa riêng, cùng phanh tay điện tử, Auto Hold và cần số điện tử nhỏ gọn bố trí dưới táp-lô.

Điểm cộng là bệ tỳ tay trung tâm tích hợp sạc không dây, có ngăn chứa đồ lớn bên dưới, cộng thêm hộc phụ phía sau màn hình trung tâm, giúp tối ưu tính thực dụng – yếu tố quan trọng với người dùng đô thị. Một số bản concept còn có chậu cây trang trí nhỏ trên táp-lô, thể hiện tinh thần “hài hòa với thiên nhiên” trong thiết kế Nhật Bản.

Suzuki Vision e-Sky được trang bị pin LFP dung lượng 20–25 kWh, cho tầm hoạt động hơn 270 km mỗi lần sạc – cải thiện so với concept EWX trước đó. Dù hãng chưa tiết lộ chi tiết mô-tơ, truyền thông Nhật dự đoán xe có hiệu suất tương đương Honda N-One e:, tức 63 mã lực và 162 Nm mô-men xoắn.

Các phiên bản tầm trung và cao cấp sẽ có gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cùng nhiều công nghệ an toàn chủ động khác.

Vision e-Sky là minh chứng cho định hướng điện hóa mạnh mẽ của Suzuki trong thập kỷ tới. Sau khi ra mắt tại Nhật Bản, phiên bản thương mại dự kiến mở bán trong năm tài chính 2026, đồng thời có thể được Maruti Suzuki sản xuất cho thị trường Ấn Độ trên nền tảng K-EV, trước khi mở rộng sang các thị trường châu Á khác.

Với Vision e-Sky, Suzuki không chỉ giới thiệu một mẫu concept xe điện mini, mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng: định hình lại phân khúc xe đô thị nhỏ bằng thiết kế tinh giản, hiệu quả và giàu cảm xúc, đúng tinh thần “Smart Mobility for Everyday Life”.