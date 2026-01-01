VinFast cán mốc xuất xưởng 200.000 ô tô điện trong năm 2025

Tổ hợp Nhà máy Sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng vừa chính thức xuất xưởng chiếc ô tô điện thứ 200.000 trong năm 2025, đánh dấu cột mốc chưa từng có đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Thành quả này được ghi nhận trong bối cảnh VinFast duy trì vị thế hãng xe bán chạy nhất thị trường nội địa suốt hơn một năm qua, với khoảng cách lớn so với các thương hiệu còn lại.

VinFast xuất xưởng ô tô điện thứ 200.000 trong năm, công suất tương đương các Gigafactory trên thế giới. Ảnh: VinFast

Sản lượng 200.000 xe được sản xuất tại Hải Phòng trong năm nay bao gồm cả xe tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Song song với tổ hợp sản xuất chủ lực này, VinFast cũng đã đưa vào vận hành thêm ba nhà máy mới tại Hà Tĩnh, Tamil Nadu (Ấn Độ) và Tây Java (Indonesia), hình thành mạng lưới sản xuất đa quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Chiếc xe đánh dấu mốc 200.000 là Limo Green, mẫu MPV 7 chỗ thuần điện đang tạo sức hút đặc biệt tại Việt Nam. Trong tháng 11/2025, Limo Green đạt doanh số 9.642 xe, trở thành mẫu ô tô có lượng bán ra trong một tháng cao nhất từ trước đến nay tại thị trường Việt, đồng thời là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh số của VinFast trong quý IV.

Áp lực đơn hàng tăng mạnh khiến nhà máy VinFast Hải Phòng phải vận hành ở mức công suất tối đa trong tháng cuối năm. Riêng tháng 12, sản lượng xuất xưởng đạt gần 26.000 xe. Kỷ lục cao nhất được ghi nhận vào ngày 14/12/2025 với 1.062 xe hoàn thiện trong 24 giờ, tương đương gần 43 xe mỗi giờ. Với hơn 18.000 nhân sự làm việc theo mô hình 3 ca, cùng hệ thống hơn 1.200 robot ABB và tỷ lệ tự động hóa lên tới 90%, hiệu suất vận hành của nhà máy được đánh giá tiệm cận các mô hình Gigafactory lớn trên thế giới.

Nhà máy VinFast tại Hải Phòng. Ảnh: VinFast

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, VinFast đã bán ra 147.450 ô tô điện các loại, khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối tại thị trường nội địa. Với sản lượng xuất xưởng kỷ lục trong tháng 12, hãng xe Việt dự kiến khép lại năm 2025 với doanh số và thị phần cao nhất trong lịch sử ngành ô tô trong nước.

Bên cạnh mảng ô tô điện, các dây chuyền sản xuất xe máy điện và xe buýt điện tại tổ hợp Hải Phòng cũng ghi nhận sản lượng cao kỷ lục trong năm 2025, cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường sang các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.