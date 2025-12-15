Xe tải điện hạng nặng đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Maersk chính thức đưa xe tải điện hạng nặng Qingling EVC61 vào khai thác tại Việt Nam từ đầu năm tới, kết nối các cảng trọng điểm TP.HCM và Đồng Nai, mở ra xu hướng vận tải container không phát thải. Tập đoàn vận tải biển và logistics toàn cầu Maersk vừa chính thức công bố kế hoạch đưa xe tải điện hạng nặng vào khai thác thương mại tại Việt Nam, dự kiến bắt đầu ngay từ đầu năm tới.

Động thái này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của ngành logistics trong nước, khi đây là một trong những hoạt động tiên phong sử dụng phương tiện thuần điện hạng nặng để vận chuyển container, hiện thực hóa cam kết về chuỗi cung ứng không phát thải.

Maersk chính thức đưa xe tải điện hạng nặng Qingling EVC61 vào khai thác tại Việt Nam.

Xe sẽ phục vụ các cảng biển cửa ngõ khu vực phía Nam và theo cung đường cố định.

Theo lộ trình được công bố, đội xe tải điện thế hệ mới sẽ đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa qua lại giữa kho CFS (điểm gom hàng lẻ) của Maersk và các cảng biển cửa ngõ khu vực phía Nam, bao gồm cảng Cát Lái (TP.HCM), các cảng tại Bình Dương và Đồng Nai.

Để đảm bảo tính liên tục và hiệu quả của chuỗi cung ứng, Maersk đang phối hợp chặt chẽ với một đối tác năng lượng uy tín trong nước để xây dựng trạm sạc chuyên dụng, được đặt cách kho CFS chỉ khoảng 5km. Vị trí chiến lược này giúp tối ưu hóa thời gian quay vòng của xe, duy trì hoạt động ổn định và hạn chế tối đa thời gian gián đoạn do nạp năng lượng.

Việc đưa xe tải điện vào vận hành thực tế là tiền đề để Maersk chính thức cung cấp dịch vụ ECO Delivery Inland tại thị trường Việt Nam. Đây là giải pháp được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Khách hàng sử dụng dịch vụ này sẽ nhận được báo cáo chi tiết hiển thị lượng khí thải nhà kính (GHG) được cắt giảm thực tế.

Dữ liệu này đóng vai trò quan trọng phục vụ cho nhu cầu báo cáo ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang ngày càng trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong thương mại quốc tế. Bên cạnh lợi ích về môi trường, việc loại bỏ động cơ đốt trong còn giúp phương tiện vận hành êm ái hơn, giảm thiểu rung lắc và tiếng ồn, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí bảo dưỡng nhờ kết cấu hệ thống truyền động đơn giản hơn nhiều so với xe diesel truyền thống.

Tâm điểm của dự án xanh hóa này là mẫu xe đầu kéo điện hạng nặng mang tên Qingling EVC61. Đây là sản phẩm kết tinh từ liên doanh giữa hãng xe Nhật Bản Isuzu và tập đoàn Qiling của Trung Quốc. Về mặt kích thước, mẫu xe này sở hữu chiều dài xấp xỉ 7,3 m, rộng 2,54m và cao khoảng 3,35m, mang lại vóc dáng bề thế tương đương các dòng xe đầu kéo động cơ diesel cùng phân khúc.

Xe có tổng khối lượng khoảng 25 tấn và trọng lượng không tải ở mức hơn 10 tấn. Đáng chú ý, khả năng kéo theo sơ-mi rơ-moóc của "gã khổng lồ" này có thể lên đến gần 39 tấn tùy thuộc vào cấu hình cụ thể và tiêu chuẩn đăng kiểm tại từng thị trường.

Sức mạnh vận hành của Qingling EVC61 đến từ hệ thống mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) tiên tiến. Khối động cơ này cho công suất định mức 322 mã lực và có thể đạt công suất cực đại lên tới 483 mã lực, đảm bảo khả năng bứt tốc và kéo tải mạnh mẽ.

Cung cấp năng lượng cho xe là khối pin công nghệ LFP (Lithium Iron Phosphate) với hai tùy chọn dung lượng 282 kWh hoặc 314 kWh. Xe được trang bị hệ dẫn động 4×2 hoặc 6×4 tùy phiên bản và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, giúp tối ưu hóa thời gian chờ đợi

Với cấu hình pin trên 282 kWh, Qingling EVC61 có phạm vi hoạt động ấn tượng, dao động trong khoảng 250 đến 300 km cho mỗi lần sạc đầy. Con số này được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với các tuyến vận tải lặp lại hàng ngày trong cự ly ngắn và trung bình giữa các kho bãi và cảng biển, nơi mà lộ trình di chuyển mang tính cố định và có thể dự báo trước.

Qingling EVC61 đến từ hệ thống mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM).

Sự xuất hiện của mẫu xe này không chỉ giải quyết bài toán môi trường mà còn chứng minh tính khả thi về mặt kỹ thuật của xe điện trong phân khúc vận tải hạng nặng tại Việt Nam.